Эксперт про угрозы НАТО: "У нашего Генштаба есть много сценариев на любой случай" - 10.06.2026 Украина.ру
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Эксперт про угрозы НАТО: "У нашего Генштаба есть много сценариев на любой случай"
Эксперт про угрозы НАТО: "У нашего Генштаба есть много сценариев на любой случай" - 10.06.2026 Украина.ру
Эксперт про угрозы НАТО: "У нашего Генштаба есть много сценариев на любой случай"
Российский Генштаб имеет множество сценариев на любой случай, включая ядерный ответ на реальную угрозу со стороны Запада. Однако конкретные детали, разумеется, являются военной тайной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
2026-06-10T18:57
2026-06-10T20:13
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Журналист спросил, по каким именно целям — войскам, тыловым базам или центрам принятия решений в западных столицах — Россия может нанести гипотетические ядерные удары. Отвечая на этот вопрос, эксперт отказался от конкретики, но заверил в готовности Генштаба ВС РФ.Зверев заявил, что он не военный планировщик, и даже если бы знал детали, то не стал бы их разглашать. При этом эксперт заверил, что у российского Генштаба есть множество сценариев на любой случай.Эксперт привёл исторический анекдот о начальнике немецкого Генштаба генерале Альфреде фон Шлиффене. "Когда началась очередная заварушка с французами, его разбудили, а он сквозь сон сказал: "Так, ребята. Идите в мой кабинет. Возьмите с полки вон ту папку и не будите меня больше. У меня в папках планов на все случаи жизни"", — рассказал он."У хорошего Генштаба должно быть именно так. Думаю, у нашего в этом плане тоже все в порядке. Люди там не зря свой хлеб едят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
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Эксперт про угрозы НАТО: "У нашего Генштаба есть много сценариев на любой случай"

18:57 10.06.2026 (обновлено: 20:13 10.06.2026)
 
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Российский Генштаб имеет множество сценариев на любой случай, включая ядерный ответ на реальную угрозу со стороны Запада. Однако конкретные детали, разумеется, являются военной тайной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
Журналист спросил, по каким именно целям — войскам, тыловым базам или центрам принятия решений в западных столицах — Россия может нанести гипотетические ядерные удары. Отвечая на этот вопрос, эксперт отказался от конкретики, но заверил в готовности Генштаба ВС РФ.
Зверев заявил, что он не военный планировщик, и даже если бы знал детали, то не стал бы их разглашать. При этом эксперт заверил, что у российского Генштаба есть множество сценариев на любой случай.
Эксперт привёл исторический анекдот о начальнике немецкого Генштаба генерале Альфреде фон Шлиффене. "Когда началась очередная заварушка с французами, его разбудили, а он сквозь сон сказал: "Так, ребята. Идите в мой кабинет. Возьмите с полки вон ту папку и не будите меня больше. У меня в папках планов на все случаи жизни"", — рассказал он.
"У хорошего Генштаба должно быть именно так. Думаю, у нашего в этом плане тоже все в порядке. Люди там не зря свой хлеб едят", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Зверев: Если НАТО попытается захватить Калининград, начнется война, в которой не будет победителей" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
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