ВСУ ударили по Чебоксарам ракетами "Фламинго". Есть предположение, откуда били - 10.06.2026 Украина.ру
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ВСУ ударили по Чебоксарам ракетами "Фламинго". Есть предположение, откуда били
ВСУ ударили по Чебоксарам ракетами "Фламинго". Есть предположение, откуда били - 10.06.2026 Украина.ру
ВСУ ударили по Чебоксарам ракетами "Фламинго". Есть предположение, откуда били
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально заявил, что Киев в ночь на среду атаковал Чебоксары ракетами FP-5 "Фламинго"
2026-06-10T13:29
2026-06-10T13:29
новости
киев
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
генштаб
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фламинго
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Владимир Зеленский в телеграм-канале подтвердил, что украинские дальнобойные средства поражения нанесли удар по военному предприятию в российских Чебоксарах. По его словам, для атаки были применены ракеты FP-5 "Фламинго".Сооснователь компании Fire Point (украинский производитель дронов и дальнобойных ракет "Фламинго") Денис Штилерман также указал, что по Чебоксарам наносились удары с применением именно этих крылатых ракет.Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru предположил, что ВСУ могли запустить ракеты по Чебоксарам из Николаева или подконтрольной Киеву части Херсона.По словам Попова, беспилотники, которыми ВСУ также атаковали регион, могли быть запущены со стороны третьих стран. Кроме того, он не исключил возможности запуска дронов диверсантами с территории России.Военные эксперты связывают активизацию ракетных атак с ростом интенсивности боевых действий и изменением обстановки на отдельных направлениях фронта. В частности, ракетный удар произошел в момент скорого взятия российскими войсками Константиновки в ДНР. О ракетном ударе ВСУ по столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы, стало известно утром 10 июня. По последним данным, в результате атаки пострадали три человека.Подробнее - в материале При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, николаев, херсон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, фламинго
Новости, Киев, Николаев, Херсон, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру, фламинго

ВСУ ударили по Чебоксарам ракетами "Фламинго". Есть предположение, откуда били

13:29 10.06.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально заявил, что Киев в ночь на среду атаковал Чебоксары ракетами FP-5 "Фламинго"
Владимир Зеленский в телеграм-канале подтвердил, что украинские дальнобойные средства поражения нанесли удар по военному предприятию в российских Чебоксарах. По его словам, для атаки были применены ракеты FP-5 "Фламинго".
Сооснователь компании Fire Point (украинский производитель дронов и дальнобойных ракет "Фламинго") Денис Штилерман также указал, что по Чебоксарам наносились удары с применением именно этих крылатых ракет.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru предположил, что ВСУ могли запустить ракеты по Чебоксарам из Николаева или подконтрольной Киеву части Херсона.
"Не исключено, что могло быть использовано Херсонско-николаевское направление. Как правило, они [ракеты] выходят на перешеек в районе Геническа, дальше по косе вдоль южного побережья Азовского моря и летят на юг и дальше таким образом могут долететь до Поволожья", — сказал генерал.
По словам Попова, беспилотники, которыми ВСУ также атаковали регион, могли быть запущены со стороны третьих стран. Кроме того, он не исключил возможности запуска дронов диверсантами с территории России.
Военные эксперты связывают активизацию ракетных атак с ростом интенсивности боевых действий и изменением обстановки на отдельных направлениях фронта. В частности, ракетный удар произошел в момент скорого взятия российскими войсками Константиновки в ДНР.
О ракетном ударе ВСУ по столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы, стало известно утром 10 июня. По последним данным, в результате атаки пострадали три человека.
Подробнее - в материале При ракетной атаке на Чувашию пострадали люди - глава региона на сайте Украина.ру.
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