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"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища
"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища - 10.06.2026 Украина.ру
"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища
После героической гибели русского писателя Евгения "Гайдука" Николаева, командира добровольческого отряда "Родня", созданного Захаром Прилепиным, его... Украина.ру, 10.06.2026
2026-06-10T18:38
2026-06-10T18:38
2026-06-10T18:38
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После героической гибели русского писателя Евгения "Гайдука" Николаева, командира добровольческого отряда "Родня", созданного Захаром Прилепиным, его обязанности исполнял Григорий "Санька" Тишин. Он рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как пришел в луганское ополчение, о своих погибших в Новороссии в разное время товарищах, которые тем не менее все вместе покоятся на военном мемориальном кладбище в Мытищах, и том, что сын Прилепина – Игнат с позывным "Гопарь" во время военной службы в его отряде, сидел не в тылу, а был вместе с бойцами на передовой под обстрелами врага.
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Видео, Мытищи, Андриян Николаев, Захар Прилепин, Григорий "Санька" Тишин, Украина.ру, Донбасс, Добровольцы, ЛНР, Луганская Народная Республика, ополчение