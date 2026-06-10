https://ukraina.ru/20260610/sanka-iz-rodni-o-tomkak-pogib-ego-komandir-pisatel-evgeniy-nikolaev-spasaya-tovarischa-1080072232.html

"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища

"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища - 10.06.2026 Украина.ру

"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища

После героической гибели русского писателя Евгения "Гайдука" Николаева, командира добровольческого отряда "Родня", созданного Захаром Прилепиным, его... Украина.ру, 10.06.2026

2026-06-10T18:38

2026-06-10T18:38

2026-06-10T18:38

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мытищи

андриян николаев

захар прилепин

григорий "санька" тишин

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донбасс

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После героической гибели русского писателя Евгения "Гайдука" Николаева, командира добровольческого отряда "Родня", созданного Захаром Прилепиным, его обязанности исполнял Григорий "Санька" Тишин. Он рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как пришел в луганское ополчение, о своих погибших в Новороссии в разное время товарищах, которые тем не менее все вместе покоятся на военном мемориальном кладбище в Мытищах, и том, что сын Прилепина – Игнат с позывным "Гопарь" во время военной службы в его отряде, сидел не в тылу, а был вместе с бойцами на передовой под обстрелами врага.

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