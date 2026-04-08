Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны

То, что случилось в ночь на 8 апреля 2026 года по московскому времени, по большому счету вполне можно считать общей победой планеты и всего человечества – они пока избежали ядерной войны, которая и могла с ними покончить.

А мирное урегулирование конфликта на одной из главных нефтегазовых площадок планеты может отсрочить переход мирового экономического и энергетического кризиса на более глубокую и тотальную ступень эскалации.Однако все по-прежнему зыбко и нестабильно. То, что случилось, – это конечно, общая победа, но чревата она будущим поражением. Во-первых, потому, что опасность ядерного продолжения конфликта на Ближнем Востоке сохраняется. Ведь трезвомыслящие эксперты изначально говорили, что, несмотря на всю нарванность и упоротость обиженного самодура-маньяка, президент США Дональд Трамп все же не пойдет на ядерную войну сам, а просто предоставит это право третьей стороне конфликта – Израилю. Десятой по счету стране мира, которая не подтверждает и не опровергает наличие у себя атомного оружия, но считается ядерной. А Израиль пока тревожно затаился, потому что по итогам рискует оказаться среди самых проигравших в приостановленной авантюре.Во-вторых, мировой кризис никуда не делся. Чтобы восстановить добычу углеводородов Ближнего Востока и логистику доставки их на мировые рынки, понадобятся, по общей оценке, месяцы.Хотя Иран и США объявили о двухнедельном перемирии и о собственной победе в этой дурацкой кровавой и никому не нужной войне, они, увы, одинаково и выиграли, и проиграли. И судить об этом можно, анализируя то, что хотели добиться участники конфликта, а чего добились.США, ясное дело, хотели восстановить свою гегемонию в мире и доказать, что всесильны. В этом вопросе по результатам войны пока полный пшик – Трамп более 30 раз рассказывал миру, что он победил, но американцы хоть и уничтожили руководство Ирана, но не смогли сокрушить его волю к сопротивлению и разбить его войска. Огромный Голиаф напал на небольшого Давида, но огреб так, что надранная задница чешется довольно сильно. И долго будет чесаться так, что не почесать нельзя.А значит, репутационные потери налицо, и как они скажутся на мировом авторитете США, покажет только время.Но, с другой стороны, шаги к восстановлению гегемонии сделаны. По крайней мере, США:– чисто политически как бы отомстили Ирану и иранцам за революцию 1979 года и изгнание американцев из этой страны;– практически подчинили себе западное полушарие, взяв под контроль Панамский канал – кратчайший путь из Тихого океана в Атлантический и наоборот;– из-за энергетического кризиса практически взяли под свой контроль мировую нефть и процессы ее ценообразования. Сами от выросших цен тоже пострадали, но все же меньше, чем другие. Тут – как успех одноногого: это плохо, что одна нога короткая, зато есть другая, более длинная;– смогли посеять смуту не только в перепуганной насмерть Европе, но и во всей Евразии, потому что без иранской нефти остались Китай и Индия, страны, способные бросить вызов США и быть им достойными конкурентами. Индия – экономическим, Китай – еще и военно-техническим;– фактически вынудили Европу спасаться и возрождаться в подготовке к противоборству с Россией, что означает войну между ними на истощение, что очень ослабляет Москву тем, что отвлекает на эту войну ее ресурсы и усилия. И тоже подставляет под возможность применения тактического ядерного оружия, если европейцам удастся стать экзистенциальной угрозой российской государственности и ее суверенитету (читайте российские доктрины безопасности);– отлично продемонстрировали никчемное предназначение и ничтожную суть НАТО, как американского холуя, который без "папочки" ни на что не способен и никому не нужен. США сделали весомый шаг к тому, чтобы сбросить натовский балласт со своего баланса и предоставлять ему услуги только за деньги, если он еще сохранится;– оттягивают и отвлекают Россию от сотрудничества с Китаем, которому США могут организовать проблему на Тайване;– фактически начали на планете длинные войны и смогли превратить их в торговые сделки, когда США могут прямо или через посредников (что им привычно) продавать оружие всем участникам конфликтов по всему миру. Останется только такие конфликты провоцировать и предлагать смертоносные грузы всем воюющим. Вместе с услугами антикризисного менеджера-посредника, который возьмет за посредничество нужный ему "гонорар"."…При условии, что Исламская республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня. Почти все различные пункты прежних разногласий между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы, однако двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение", — написал Трамп в соцсетях, как выпросил милостыню. Особенно на фоне дурацких угроз ввергнуть Иран в ад и вообще покончить с иранской цивилизацией.И это только видимые "здобутки" (с украинского – достижения) американцев, которые в будущем потенциально могут иметь продолжение и возвышать роль США в мире. И постепенно превращать гегемонию исподтишка в откровенное руководство и влияние. Если им, конечно, не помешать в этом. Но кто отважится рискнуть это делать после Ирана? Иранское руководство уже объявило, что США потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в войне с их страной. "Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов", — сказано в заявлении Тегерана.План Ирана якобы передали американцам пакистанские посредники. И в документе предусмотрены:- вывод войск США со всех баз на Ближнем Востоке, - отмена всех санкций против Ирана, - размораживание его зарубежных активов, - выплата Ирану компенсации, - контроль над Ормузским проливом, который будет открыт для всех, но рулить в нем будут иранцы.И последний пункт особо выгоден Ирану: он и во время войны получал с торговли нефтью по проливу больше всего доходов, а теперь выгода будет еще больше, потому что разрушена инфраструктура нефтегазовых монархий Персидского залива.Но главное – в другом: Иран выстоял перед бесспорно превосходящей мощью США и показал всему миру, что если системно и последовательно готовиться к войне и психологически и духовно готовить к ней население, то победа получится.И, конечно же, Иран в случае достижения мира превращается в регионального лидера на Ближнем Востоке, у которого по-прежнему останутся мощнейшие "крыши" в лице России, Китая и Индии.Однако всегда остается возможность порушить достигнутые договоренности - у Израиля. Его положение теперь, после поражения США, вообще не стоит ломаного гроша – он тоже не достиг ни одной поставленной перед собой цели. Как уже сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, "израильские официальные лица обеспокоены временным соглашением о прекращении огня, достигнутым США с Ираном".То есть Израиль остался не доволен соглашением о перемирии между Ираном и США, и, хотя будет соблюдать режим прекращения огня по примеру Трампа, но неохотно. И с ядерным оружием в загашнике.Кроме того, и США могут использовать двухнедельные переговоры исключительно, как временную передышку. И у США всегда остаются в арсенале новое наращивание бомбовых ударов с уничтожением всей экономической и социальной инфраструктуры Ирана, наземное вторжение, применение ядерного оружия, нападение с привлечением союзников, которых удастся либо запугать, либо купить новыми обещаниями, либо привлечь испугом перед возрастанием роли Ирана. И это не только монархии Залива, но и перевербованные Турция или Пакистан, которым нужно будет сдерживать амбиции Тегерана.И такая вероятность достаточно высока, ибо Трампу отступать-то некуда. Внутри США за поражения на внешнем контуре его могут ждать либо импичмент, либо 25 поправка к Конституции США, которая предполагает передачу президентских полномочий вице-президенту, если сам президент либо умер, либо он окончательно сбрендил по болезни или старости.Трамп близок к обоим вариантам. Его просто могли использовать глубинные республиканские воротилы, как таран, чтобы он проломил некоторые застойные заторы в функционировании политсистемы США, попугал демократов, взял на себя весь негатив за это и уступил место Джей Ди Вэнсу, более молодому и перспективному.Для Трампа может наступить момент истины: он близок к борьбе за выживание. Он либо побеждает и устанавливает свой авторитаризм, либо устанавливает его без победы по требованию своих закулисных хозяев, но потом все равно передает власть Вэнсу. Веселые времена могут начаться в США…Другая точка зрения на произошедшее в иранском конфликте - в статье Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное"

