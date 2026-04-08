Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260408/pobedili-vse-no-vyigravshikh-net-kak-tramp-pozvolil-miru-poka-otskochit-ot-yadernoy-voyny-1077660900.html
Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны
То, что случилось в ночь на 8 апреля 2026 года по московскому времени, по большому счету вполне можно считать общей победой планеты и всего человечества – они пока избежали ядерной войны, которая и могла с ними покончить.
2026-04-08T12:12
2026-04-08T12:52
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
джей ди вэнс
нато
cnn
мнения
владимир скачко
весь скачко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077116459_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65d57b730be1db39f821749aad18715e.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077116459_6:0:1446:1080_1920x0_80_0_0_05a95942093e1c0c0b8b8721e7f51d9e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
12:12 08.04.2026 (обновлено: 12:52 08.04.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
То, что случилось в ночь на 8 апреля 2026 года по московскому времени, по большому счету вполне можно считать общей победой планеты и всего человечества – они пока избежали ядерной войны, которая и могла с ними покончить.
А мирное урегулирование конфликта на одной из главных нефтегазовых площадок планеты может отсрочить переход мирового экономического и энергетического кризиса на более глубокую и тотальную ступень эскалации.
Однако все по-прежнему зыбко и нестабильно. То, что случилось, – это конечно, общая победа, но чревата она будущим поражением.
Во-первых, потому, что опасность ядерного продолжения конфликта на Ближнем Востоке сохраняется. Ведь трезвомыслящие эксперты изначально говорили, что, несмотря на всю нарванность и упоротость обиженного самодура-маньяка, президент США Дональд Трамп все же не пойдет на ядерную войну сам, а просто предоставит это право третьей стороне конфликта – Израилю. Десятой по счету стране мира, которая не подтверждает и не опровергает наличие у себя атомного оружия, но считается ядерной. А Израиль пока тревожно затаился, потому что по итогам рискует оказаться среди самых проигравших в приостановленной авантюре.
Во-вторых, мировой кризис никуда не делся. Чтобы восстановить добычу углеводородов Ближнего Востока и логистику доставки их на мировые рынки, понадобятся, по общей оценке, месяцы.
Хотя Иран и США объявили о двухнедельном перемирии и о собственной победе в этой дурацкой кровавой и никому не нужной войне, они, увы, одинаково и выиграли, и проиграли. И судить об этом можно, анализируя то, что хотели добиться участники конфликта, а чего добились.
США, ясное дело, хотели восстановить свою гегемонию в мире и доказать, что всесильны. В этом вопросе по результатам войны пока полный пшик – Трамп более 30 раз рассказывал миру, что он победил, но американцы хоть и уничтожили руководство Ирана, но не смогли сокрушить его волю к сопротивлению и разбить его войска. Огромный Голиаф напал на небольшого Давида, но огреб так, что надранная задница чешется довольно сильно. И долго будет чесаться так, что не почесать нельзя.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А значит, репутационные потери налицо, и как они скажутся на мировом авторитете США, покажет только время.
Но, с другой стороны, шаги к восстановлению гегемонии сделаны. По крайней мере, США:
– чисто политически как бы отомстили Ирану и иранцам за революцию 1979 года и изгнание американцев из этой страны;
– практически подчинили себе западное полушарие, взяв под контроль Панамский канал – кратчайший путь из Тихого океана в Атлантический и наоборот;
– из-за энергетического кризиса практически взяли под свой контроль мировую нефть и процессы ее ценообразования. Сами от выросших цен тоже пострадали, но все же меньше, чем другие. Тут – как успех одноногого: это плохо, что одна нога короткая, зато есть другая, более длинная;
– смогли посеять смуту не только в перепуганной насмерть Европе, но и во всей Евразии, потому что без иранской нефти остались Китай и Индия, страны, способные бросить вызов США и быть им достойными конкурентами. Индия – экономическим, Китай – еще и военно-техническим;
– фактически вынудили Европу спасаться и возрождаться в подготовке к противоборству с Россией, что означает войну между ними на истощение, что очень ослабляет Москву тем, что отвлекает на эту войну ее ресурсы и усилия. И тоже подставляет под возможность применения тактического ядерного оружия, если европейцам удастся стать экзистенциальной угрозой российской государственности и ее суверенитету (читайте российские доктрины безопасности);
– отлично продемонстрировали никчемное предназначение и ничтожную суть НАТО, как американского холуя, который без "папочки" ни на что не способен и никому не нужен. США сделали весомый шаг к тому, чтобы сбросить натовский балласт со своего баланса и предоставлять ему услуги только за деньги, если он еще сохранится;
– оттягивают и отвлекают Россию от сотрудничества с Китаем, которому США могут организовать проблему на Тайване;
– фактически начали на планете длинные войны и смогли превратить их в торговые сделки, когда США могут прямо или через посредников (что им привычно) продавать оружие всем участникам конфликтов по всему миру. Останется только такие конфликты провоцировать и предлагать смертоносные грузы всем воюющим. Вместе с услугами антикризисного менеджера-посредника, который возьмет за посредничество нужный ему "гонорар".
"…При условии, что Исламская республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня. Почти все различные пункты прежних разногласий между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы, однако двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение", — написал Трамп в соцсетях, как выпросил милостыню. Особенно на фоне дурацких угроз ввергнуть Иран в ад и вообще покончить с иранской цивилизацией.
И это только видимые "здобутки" (с украинского – достижения) американцев, которые в будущем потенциально могут иметь продолжение и возвышать роль США в мире. И постепенно превращать гегемонию исподтишка в откровенное руководство и влияние. Если им, конечно, не помешать в этом. Но кто отважится рискнуть это делать после Ирана?
Иранское руководство уже объявило, что США потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в войне с их страной. "Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов", — сказано в заявлении Тегерана.
План Ирана якобы передали американцам пакистанские посредники. И в документе предусмотрены:
- вывод войск США со всех баз на Ближнем Востоке,
- отмена всех санкций против Ирана,
- размораживание его зарубежных активов,
- выплата Ирану компенсации,
- контроль над Ормузским проливом, который будет открыт для всех, но рулить в нем будут иранцы.
И последний пункт особо выгоден Ирану: он и во время войны получал с торговли нефтью по проливу больше всего доходов, а теперь выгода будет еще больше, потому что разрушена инфраструктура нефтегазовых монархий Персидского залива.
Но главное – в другом: Иран выстоял перед бесспорно превосходящей мощью США и показал всему миру, что если системно и последовательно готовиться к войне и психологически и духовно готовить к ней население, то победа получится.
И, конечно же, Иран в случае достижения мира превращается в регионального лидера на Ближнем Востоке, у которого по-прежнему останутся мощнейшие "крыши" в лице России, Китая и Индии.
Однако всегда остается возможность порушить достигнутые договоренности - у Израиля. Его положение теперь, после поражения США, вообще не стоит ломаного гроша – он тоже не достиг ни одной поставленной перед собой цели. Как уже сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, "израильские официальные лица обеспокоены временным соглашением о прекращении огня, достигнутым США с Ираном".
То есть Израиль остался не доволен соглашением о перемирии между Ираном и США, и, хотя будет соблюдать режим прекращения огня по примеру Трампа, но неохотно. И с ядерным оружием в загашнике.
Кроме того, и США могут использовать двухнедельные переговоры исключительно, как временную передышку. И у США всегда остаются в арсенале новое наращивание бомбовых ударов с уничтожением всей экономической и социальной инфраструктуры Ирана, наземное вторжение, применение ядерного оружия, нападение с привлечением союзников, которых удастся либо запугать, либо купить новыми обещаниями, либо привлечь испугом перед возрастанием роли Ирана. И это не только монархии Залива, но и перевербованные Турция или Пакистан, которым нужно будет сдерживать амбиции Тегерана.
И такая вероятность достаточно высока, ибо Трампу отступать-то некуда. Внутри США за поражения на внешнем контуре его могут ждать либо импичмент, либо 25 поправка к Конституции США, которая предполагает передачу президентских полномочий вице-президенту, если сам президент либо умер, либо он окончательно сбрендил по болезни или старости.
Трамп близок к обоим вариантам. Его просто могли использовать глубинные республиканские воротилы, как таран, чтобы он проломил некоторые застойные заторы в функционировании политсистемы США, попугал демократов, взял на себя весь негатив за это и уступил место Джей Ди Вэнсу, более молодому и перспективному.
Для Трампа может наступить момент истины: он близок к борьбе за выживание. Он либо побеждает и устанавливает свой авторитаризм, либо устанавливает его без победы по требованию своих закулисных хозяев, но потом все равно передает власть Вэнсу. Веселые времена могут начаться в США…
Другая точка зрения на произошедшее в иранском конфликте - в статье Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СШАИранБлижний ВостокДональд ТрампДжей Ди ВэнсНАТОCNNМненияВладимир Скачковесь СкачкоУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:3010 условий Ирана: Трамп заговорил о новой войне
13:238 апреля 2026 года, утренний эфир
13:19Россия надеется на скорые прямые контакты Ирана и США. Важные заявления Кремля
13:18В России предложили радикально ответить на удары по танкерам
13:16"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА
13:13За сутки в результате атак киевского режима пострадали четверо мирных жителей Херсонской области
13:01МИД Украины лишил полномочий своего оскандалившегося почетного консула
12:59Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля
12:54Сотрудники ТЦК продолжают охотиться на священников УПЦ. Главные новости к этому часу
12:51"ВСУ приспособились к нашей тактике": Онуфриенко о смене стратегии боевых действий
12:43Армия России реализует замысел наступления в Сумской области
12:41Погибшие и раненые люди, разрушенные здания: последствия атак ВСУ за сутки
12:34Ожидают продолжения войны в Иране и у себя. Что говорят на Украине о перемирии на Ближнем Востоке
12:30Под Сумами готовят кладбище для неопознанных тел
12:17Польские танки под дроновым зонтиком ВСУ? Леонков о серьёзных угрозах для России
12:15Вэнс назвал роковую ошибку Европы, приведшую к конфликту на Украине
12:12Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны
12:12Россия обвинила Запад в поставках химоружия на Украину
12:05В Киеве считают, что ситуация на фронте не изменится в ближайшее время
12:04Вашингтон капитулировал перед Тегераном. Что будет после стратегического поражения США
Лента новостейМолния