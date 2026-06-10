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ВСУ атаковали семью в Белгородской области, ПВО ВСУ сбили БПЛА над вокзалом. Новости СВО

ВСУ атаковали семью в Белгородской области, ПВО ВСУ сбили БПЛА над вокзалом. Новости СВО - 10.06.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали семью в Белгородской области, ПВО ВСУ сбили БПЛА над вокзалом. Новости СВО

ВСУ в очередной раз нанесли террористический удар по мирному населению, констатировал оперштаб Белгородской области. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T19:17

2026-06-10T19:17

2026-06-10T19:17

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В Ракитянском округе в районе посёлка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья. Мужчина в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.Супруга погибшего получила осколочные ранения руки и плеча. У 21-летнего сына диагностировано ранение глаза. Бригада скорой транспортирует пострадавших в областную клиническую больницу. Транспорт повреждён.Другие новости к этому часу:🟥 Взрывы зафиксированы в Одесской области и в в Павлограде Днепропетровской области;🟥 В Сумах четверо раненых после падения сбитого БПЛА на ж/д вокзале;🟥 Отражена атака ещё двух БПЛА, — мэр Москвы Собянин;🟥 Российским военным остается 10-15 км до возможности бить по военным объектам Харькова, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев;🟥 Россия блокирует логистическое обеспечение ВСУ в Днепропетровской области. БПЛА ВС РФ будут усиливать удары по трассе на Павлоград. Об этом в эфире телеканала "Днепр ТВ" заявил украинский военный обозреватель Дмитрий Снегирев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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