Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ - 10.06.2026 Украина.ру
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Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ - 10.06.2026 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
2026-06-10T18:22
2026-06-10T18:22
эксклюзив
красный лиман
славянск
оскол
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
харьков
сумы
харьковская область
спецоперация
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Ранее стали поступать сообщения, что, помимо сравнительно скорого падения Константиновки, операция ВС РФ по освобождению Красного Лимана входит в стадию уличных боев. Наши войска продвигаются по Заводскому району с целью взять город в клещи. Логистические маршруты ВСУ под нашим огневым контролем. Трасса на Славянск простреливается, а мосты и понтоны через Северский Донец вынесены. В связи с этим я бы отметил следующее.Сейчас даже не Красный Лиман становится головной болью ВСУ. Это их застарелая проблема. Для них сейчас гораздо чувствительнее наш выход к Боровой, который серьезно рассекает крупный плацдарм противника на восточном берегу Оскола.Говорить о том, что населенный пункт под нашим контролем, рановато. Хотя тенденция тут понятна. ВСУ без должного снабжения очень трудно будет удержать эти позиции.Купянск – это еще один участок, где Украина сжигает свои резервы. Она расходует там большое количество живой силы, которую можно было бы более экономно распределить в обороны. Завиральные идеи киевского режима о том, чтобы снова зайти на территорию ЛНР, обернулись крахом. Те, кто в эту мясорубку попадал, живыми не возвращались.Конечно, своим удержанием Боровой и Купянска противник мешает группировке "Запад" начать нормальное наступление на Красный Лиман. Но нужно понимать, что стратегическая слабость ВСУ расположена еще севернее.Дело в том, что их Купянская группировка завязана на Харьков и снабжается через Чугуев. И группировка "Север", которая взяла Волчанск, помогает "Западу". Она выходит в тыл Белому Колодезю, тем самым сразу отрезая серьезный кусок границы, а потом будет двигаться на юг, чтобы выйти к Печенегам и Чугуеву. Это даст возможность воздействовать на всю логистику врага вдоль Оскола.Понятно, что нам еще предстоит зачистить несколько населенных пунктов вдоль реки Волчья. Понятно, что это будет небыстро. Но общий наш оперативный замысел на растягивание линии соприкосновения разумен. Я бы сюда еще добавил нашу активность в районе Казачьей Лопани.У нас все готово для боев за населенный пункт. Мы к нему с трех сторон подходим. Если возьмем Казачью Лопань, то сможем идти на Золочев и Дергачи. Речь идет об охвате Харькова. И все это ставит перед киевским режимом очередной выбор самого угрожаемого направления. Причем это направление меняется в зависимости от очередного успеха наших войск. В частности, недавно был нанесен первый артиллерийский удар по объекту в Сумах. Да и наши оптоволоконники выносят их электростанции. Я был в этом замечательном городе. Это русская крепость, которую возвели на холме на берегу реки.Сумы – это областной центр. Если киевский режим его потеряет, для него это будет даже более болезненный удар, чем потеря Славянска и Краматорска. Мы тогда сможем открыть сразу несколько оперативных направлений, которые врагу уже будет нечем закрывать.
https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html
https://ukraina.ru/20260609/1080008044.html
красный лиман
славянск
оскол
харьков
сумы
харьковская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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1920
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, красный лиман, славянск, оскол, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, харьков, сумы, харьковская область, спецоперация
Эксклюзив, Красный Лиман, Славянск, Оскол, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Харьков, Сумы, Харьковская область, Спецоперация

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ

18:22 10.06.2026
 
© Украина.руАлексей Анпилогов (СВО)
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
Ранее стали поступать сообщения, что, помимо сравнительно скорого падения Константиновки, операция ВС РФ по освобождению Красного Лимана входит в стадию уличных боев. Наши войска продвигаются по Заводскому району с целью взять город в клещи. Логистические маршруты ВСУ под нашим огневым контролем. Трасса на Славянск простреливается, а мосты и понтоны через Северский Донец вынесены. В связи с этим я бы отметил следующее.
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта 2022, 07:13
Алексей Анпилогов: кто онПолитолог, публицист
Сейчас даже не Красный Лиман становится головной болью ВСУ. Это их застарелая проблема. Для них сейчас гораздо чувствительнее наш выход к Боровой, который серьезно рассекает крупный плацдарм противника на восточном берегу Оскола.
Говорить о том, что населенный пункт под нашим контролем, рановато. Хотя тенденция тут понятна. ВСУ без должного снабжения очень трудно будет удержать эти позиции.
Купянск – это еще один участок, где Украина сжигает свои резервы. Она расходует там большое количество живой силы, которую можно было бы более экономно распределить в обороны. Завиральные идеи киевского режима о том, чтобы снова зайти на территорию ЛНР, обернулись крахом. Те, кто в эту мясорубку попадал, живыми не возвращались.
Конечно, своим удержанием Боровой и Купянска противник мешает группировке "Запад" начать нормальное наступление на Красный Лиман. Но нужно понимать, что стратегическая слабость ВСУ расположена еще севернее.
Дело в том, что их Купянская группировка завязана на Харьков и снабжается через Чугуев. И группировка "Север", которая взяла Волчанск, помогает "Западу". Она выходит в тыл Белому Колодезю, тем самым сразу отрезая серьезный кусок границы, а потом будет двигаться на юг, чтобы выйти к Печенегам и Чугуеву. Это даст возможность воздействовать на всю логистику врага вдоль Оскола.
Понятно, что нам еще предстоит зачистить несколько населенных пунктов вдоль реки Волчья. Понятно, что это будет небыстро. Но общий наш оперативный замысел на растягивание линии соприкосновения разумен. Я бы сюда еще добавил нашу активность в районе Казачьей Лопани.
У нас все готово для боев за населенный пункт. Мы к нему с трех сторон подходим. Если возьмем Казачью Лопань, то сможем идти на Золочев и Дергачи. Речь идет об охвате Харькова. И все это ставит перед киевским режимом очередной выбор самого угрожаемого направления. Причем это направление меняется в зависимости от очередного успеха наших войск. В частности, недавно был нанесен первый артиллерийский удар по объекту в Сумах. Да и наши оптоволоконники выносят их электростанции. Я был в этом замечательном городе. Это русская крепость, которую возвели на холме на берегу реки.
Сумы – это областной центр. Если киевский режим его потеряет, для него это будет даже более болезненный удар, чем потеря Славянска и Краматорска. Мы тогда сможем открыть сразу несколько оперативных направлений, которые врагу уже будет нечем закрывать.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Вчера, 13:55
Полковник Геннадий Алехин: Армия России начала ломать оборону ВСУ в Казачьей Лопани, Удах и ЗолочевеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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ЭксклюзивКрасный ЛиманСлавянскОсколАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныХарьковСумыХарьковская областьСпецоперация
 
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