МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении - 10.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260610/mid-rf-interesuetsya-perspektivami-integratsii-armenii-1080070956.html
МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении - 10.06.2026 Украина.ру
МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
Для реализации перспективы "европейской интеграции" Молдавии предложили войти в состав Румынии, а в случае Армении не всё так очевидно. Об этом 10 июня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2026-06-10T18:24
2026-06-10T18:24
новости
армения
россия
молдавия
мария захарова
никол пашинян
ес
парламентские выборы
бывший ссср
восточная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102123/57/1021235703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca7ccdc40c93c3368eddb8e6b0d533d0.jpg
Рассматривая итоги парламентских выборов в Армении, Захарова обратила внимание на вопросы реализации перспективы "европейской интеграции" двух постсоветских республик - участниц программы Евросоюза "Восточное партнёрство"."Интересно, а к кому нужно будет Армении присоединиться в случае опять постановки вопроса о европейских перспективах и интеграции, есовским различным структурам. В Молдавии предлагают войти в состав Румынии, а вот Армении что предложат, в чей состав она будет войти?", - цитирует РИА Новости комментарий Захаровой в ходе брифинга.Издание напомнило, что партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение республики к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
армения
россия
молдавия
бывший ссср
восточная европа
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102123/57/1021235703_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2f6296e5e3d2142e25f2dbfd8257e948.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, армения, россия, молдавия, мария захарова, никол пашинян, ес, парламентские выборы, бывший ссср, восточная европа, восточное партнерство, евроинтеграция, румыния
Новости, Армения, Россия, Молдавия, Мария Захарова, Никол Пашинян, ЕС, парламентские выборы, бывший СССР, Восточная Европа, Восточное партнерство, евроинтеграция, Румыния

МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении

18:24 10.06.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Для реализации перспективы "европейской интеграции" Молдавии предложили войти в состав Румынии, а в случае Армении не всё так очевидно. Об этом 10 июня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Рассматривая итоги парламентских выборов в Армении, Захарова обратила внимание на вопросы реализации перспективы "европейской интеграции" двух постсоветских республик - участниц программы Евросоюза "Восточное партнёрство".
"Интересно, а к кому нужно будет Армении присоединиться в случае опять постановки вопроса о европейских перспективах и интеграции, есовским различным структурам. В Молдавии предлагают войти в состав Румынии, а вот Армении что предложат, в чей состав она будет войти?", - цитирует РИА Новости комментарий Захаровой в ходе брифинга.
Издание напомнило, что партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение республики к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАрменияРоссияМолдавияМария ЗахароваНикол ПашинянЕСпарламентские выборыбывший СССРВосточная ЕвропаВосточное партнерствоевроинтеграцияРумыния
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:38"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища
18:30Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
18:26Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться"
18:24МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
18:22Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ
17:46Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России
17:46"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
17:26Кровавый след "Палантира"
17:17Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО
16:40Поврежденные фрагменты полотна "Оборона Севастополя" вынесены из руин. Новости СВО
16:39Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами
16:34Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко
16:31Атака нацистов на символ Севастополя. Кокшаров о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру
16:27"Это был конец. Они все померзли": Зверев объяснил, почему Европа не сможет воевать с Россией
16:25"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России
16:23Ещё не Терминаторы, но всё же… Куда движется индустрия боевых андроидов?
16:08Ситуация на Харьковском направлении вынуждает ВСУ перебрасывать резервы
16:00Зачем "панской" Польше и Советской России потребовалась Украина? Цели сторон в советско-польской войне
15:56Топливная блокада и обстрелы: чем живёт Крым сегодня
15:51В России выявили экстремистское сообщество подростков, СВО сравнили с ПМВ. Главное к этому часу
Лента новостейМолния