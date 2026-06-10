https://ukraina.ru/20260610/mid-rf-interesuetsya-perspektivami-integratsii-armenii-1080070956.html
МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении - 10.06.2026 Украина.ру
МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
Для реализации перспективы "европейской интеграции" Молдавии предложили войти в состав Румынии, а в случае Армении не всё так очевидно. Об этом 10 июня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2026-06-10T18:24
2026-06-10T18:24
2026-06-10T18:24
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мария захарова
никол пашинян
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парламентские выборы
бывший ссср
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Рассматривая итоги парламентских выборов в Армении, Захарова обратила внимание на вопросы реализации перспективы "европейской интеграции" двух постсоветских республик - участниц программы Евросоюза "Восточное партнёрство"."Интересно, а к кому нужно будет Армении присоединиться в случае опять постановки вопроса о европейских перспективах и интеграции, есовским различным структурам. В Молдавии предлагают войти в состав Румынии, а вот Армении что предложат, в чей состав она будет войти?", - цитирует РИА Новости комментарий Захаровой в ходе брифинга.Издание напомнило, что партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение республики к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, армения, россия, молдавия, мария захарова, никол пашинян, ес, парламентские выборы, бывший ссср, восточная европа, восточное партнерство, евроинтеграция, румыния
Новости, Армения, Россия, Молдавия, Мария Захарова, Никол Пашинян, ЕС, парламентские выборы, бывший СССР, Восточная Европа, Восточное партнерство, евроинтеграция, Румыния
МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
Для реализации перспективы "европейской интеграции" Молдавии предложили войти в состав Румынии, а в случае Армении не всё так очевидно. Об этом 10 июня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Рассматривая итоги парламентских выборов в Армении, Захарова обратила внимание на вопросы реализации перспективы "европейской интеграции" двух постсоветских республик - участниц программы Евросоюза "Восточное партнёрство".
"Интересно, а к кому нужно будет Армении присоединиться в случае опять постановки вопроса о европейских перспективах и интеграции, есовским различным структурам. В Молдавии предлагают войти в состав Румынии, а вот Армении что предложат, в чей состав она будет войти?", - цитирует РИА Новости комментарий Захаровой в ходе брифинга.
Издание напомнило, что партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение республики к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.