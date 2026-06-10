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МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении

МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении - 10.06.2026 Украина.ру

МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении

Для реализации перспективы "европейской интеграции" Молдавии предложили войти в состав Румынии, а в случае Армении не всё так очевидно. Об этом 10 июня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2026-06-10T18:24

2026-06-10T18:24

2026-06-10T18:24

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армения

россия

молдавия

мария захарова

никол пашинян

ес

парламентские выборы

бывший ссср

восточная европа

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Рассматривая итоги парламентских выборов в Армении, Захарова обратила внимание на вопросы реализации перспективы "европейской интеграции" двух постсоветских республик - участниц программы Евросоюза "Восточное партнёрство"."Интересно, а к кому нужно будет Армении присоединиться в случае опять постановки вопроса о европейских перспективах и интеграции, есовским различным структурам. В Молдавии предлагают войти в состав Румынии, а вот Армении что предложат, в чей состав она будет войти?", - цитирует РИА Новости комментарий Захаровой в ходе брифинга.Издание напомнило, что партия армянского премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение республики к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

армения

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молдавия

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восточная европа

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новости, армения, россия, молдавия, мария захарова, никол пашинян, ес, парламентские выборы, бывший ссср, восточная европа, восточное партнерство, евроинтеграция, румыния