"Отмашка для Путина": что НАТО хочет сделать с Россией. Экс-генсек альянса открыл главное - 10.06.2026 Украина.ру
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"Отмашка для Путина": что НАТО хочет сделать с Россией. Экс-генсек альянса открыл главное
"Отмашка для Путина": что НАТО хочет сделать с Россией. Экс-генсек альянса открыл главное - 10.06.2026 Украина.ру
"Отмашка для Путина": что НАТО хочет сделать с Россией. Экс-генсек альянса открыл главное
Экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в статье для The Economist выступил с резкой критикой обсуждения возможного назначения европейского посланника для переговоров с Россией. На это 10 июня обратило внимание издание "Иносми"
2026-06-10T12:42
2026-06-10T12:57
эксклюзив
россия
европа
москва
владимир путин
дмитрий медведев
виктор орбан
ес
нато
the economist
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По мнению Расмуссена, любые дипломатические шаги преждевременны, пока Европа не выработает стратегию "мира посредством силы" — то есть, по сути, не добьется поражения Москвы.Как пишет Расмуссен, "мне доводилось встречаться с [президентом России] Владимиром Путиным и [экс-лидером РФ, ныне заместителем председателя Совета безопасности] Дмитрием Медведевым, и я могу вас заверить: они уважают лишь силу".Три шага к "позиции силы"Экс-генсек НАТО убежден, что Вашингтон "больше не придет Европе на выручку", и Брюсселю придется действовать самостоятельно. Расмуссен выделяет три направления, которые Европа должна реализовать, прежде чем садиться за стол переговоров с Москвой.Первое: сдавить военную экономику России. Экс-глава НАТО призывает ударить по поставкам критически важных компонентов — исходных химикатов для твердого топлива и западной микроэлектроники, которые поступают в РФ через Китай, Гонконг и страны Средней Азии. Расмуссен утверждает, что Россия производит около 850 баллистических ракет в год, тогда как США сосредоточены на пополнении собственных арсеналов. Поэтому Европа, по его мнению, должна ограничить производственные возможности Москвы.Второе: восстановить энергосистему Украины. Расмуссен предлагает передать Киеву десятки выведенных из эксплуатации, но исправных угольных и газовых электростанций, простаивающих по всему ЕС. "Каждый мегаватт выработки, восстановленный в Киеве, Харькове или Одессе до наступления зимы, станет рычагом влияния на будущих переговорах", — утверждает он.Третье: ускорить вступление Украины в ЕС. По мнению автора, это станет "мощнейшим сигналом Путину" о том, что надежда подчинить Украину тщетна. Расмуссен призывает отказаться от принципа единодушия при приеме новых членов в пользу голосования квалифицированным большинством — чтобы обойти вето "стран, тяготеющих к орбите Москвы, вроде Венгрии при Викторе Орбане". Нового премьера Петера Мадьяра он считает способным снять вето, но предупреждает, что тот может тормозить процесс."Отмашка для Путина"Экс-генсек НАТО жестко критикует европейские институты, вывесившие в Брюсселе баннеры с надписью "Демократия"."Сотни тысяч украинцев погибли, отстаивая ценности, которые по праву считаются европейскими. Бросить эту страну на неопределенный срок в "серой зоне" было бы предательством памяти украинских жертв и "отмашкой" для Путина, чтобы дерзнуть еще раз", — пишет Расмуссен.Война до победного, но Европа останется однаКак отмечают обозреватели издания "Иносми", статья Расмуссена — редкий пример откровенной милитаристской риторики со стороны западного политика, который прямо заявляет: переговоры с Россией возможны только после нанесения ей "поражения". При этом он признает, что США уже не будут спасать Европу, фактически предрекая Брюсселю одиночество в затяжной конфронтации.Вызывает сомнение и тезис о "быстрой передаче электростанций" — речь идет о крайне сложных логистических и юридических процедурах, которые вряд ли осуществить за полгода. А призыв к отказу от принципа единогласия в ЕС выглядит утопичным: малые страны никогда не отдадут право вето.Тем не менее, сама публикация сигнализирует: влиятельная часть западного истеблишмента по-прежнему делает ставку на силовое решение, а не на дипломатию. В Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается никому диктовать свои условия, но и выполнять чужие ультиматумы не будет. "Мир посредством силы" в исполнении Расмуссена — это старая формула НАТО, которая уже привела к нынешнему тупику.
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, европа, москва, владимир путин, дмитрий медведев, виктор орбан, ес, нато, the economist, мир без границ
Эксклюзив, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Виктор Орбан, ЕС, НАТО, The Economist, Мир без границ

"Отмашка для Путина": что НАТО хочет сделать с Россией. Экс-генсек альянса открыл главное

12:42 10.06.2026 (обновлено: 12:57 10.06.2026)
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкБрифинг генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в Киеве
Брифинг генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Александр Максименко
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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Экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в статье для The Economist выступил с резкой критикой обсуждения возможного назначения европейского посланника для переговоров с Россией. На это 10 июня обратило внимание издание "Иносми"
По мнению Расмуссена, любые дипломатические шаги преждевременны, пока Европа не выработает стратегию "мира посредством силы" — то есть, по сути, не добьется поражения Москвы.
Как пишет Расмуссен, "мне доводилось встречаться с [президентом России] Владимиром Путиным и [экс-лидером РФ, ныне заместителем председателя Совета безопасности] Дмитрием Медведевым, и я могу вас заверить: они уважают лишь силу".
Три шага к "позиции силы"
Экс-генсек НАТО убежден, что Вашингтон "больше не придет Европе на выручку", и Брюсселю придется действовать самостоятельно. Расмуссен выделяет три направления, которые Европа должна реализовать, прежде чем садиться за стол переговоров с Москвой.
Первое: сдавить военную экономику России. Экс-глава НАТО призывает ударить по поставкам критически важных компонентов — исходных химикатов для твердого топлива и западной микроэлектроники, которые поступают в РФ через Китай, Гонконг и страны Средней Азии.
Расмуссен утверждает, что Россия производит около 850 баллистических ракет в год, тогда как США сосредоточены на пополнении собственных арсеналов. Поэтому Европа, по его мнению, должна ограничить производственные возможности Москвы.
"Чем точнее мы откалибруем свое законодательство, тем сильнее сократим поступления в казну Кремля. Почти половина российского морского экспорта нефти проходит через Балтику — нередко на подсанкционных танкерах и через узкие места, подконтрольные ЕС и НАТО", — пишет бывший генсек.
Второе: восстановить энергосистему Украины. Расмуссен предлагает передать Киеву десятки выведенных из эксплуатации, но исправных угольных и газовых электростанций, простаивающих по всему ЕС.
"Каждый мегаватт выработки, восстановленный в Киеве, Харькове или Одессе до наступления зимы, станет рычагом влияния на будущих переговорах", — утверждает он.
Третье: ускорить вступление Украины в ЕС. По мнению автора, это станет "мощнейшим сигналом Путину" о том, что надежда подчинить Украину тщетна. Расмуссен призывает отказаться от принципа единодушия при приеме новых членов в пользу голосования квалифицированным большинством — чтобы обойти вето "стран, тяготеющих к орбите Москвы, вроде Венгрии при Викторе Орбане".
Нового премьера Петера Мадьяра он считает способным снять вето, но предупреждает, что тот может тормозить процесс.
"Отмашка для Путина"
Экс-генсек НАТО жестко критикует европейские институты, вывесившие в Брюсселе баннеры с надписью "Демократия".
"Сотни тысяч украинцев погибли, отстаивая ценности, которые по праву считаются европейскими. Бросить эту страну на неопределенный срок в "серой зоне" было бы предательством памяти украинских жертв и "отмашкой" для Путина, чтобы дерзнуть еще раз", — пишет Расмуссен.
Война до победного, но Европа останется одна
Как отмечают обозреватели издания "Иносми", статья Расмуссена — редкий пример откровенной милитаристской риторики со стороны западного политика, который прямо заявляет: переговоры с Россией возможны только после нанесения ей "поражения".
При этом он признает, что США уже не будут спасать Европу, фактически предрекая Брюсселю одиночество в затяжной конфронтации.
Вызывает сомнение и тезис о "быстрой передаче электростанций" — речь идет о крайне сложных логистических и юридических процедурах, которые вряд ли осуществить за полгода. А призыв к отказу от принципа единогласия в ЕС выглядит утопичным: малые страны никогда не отдадут право вето.
Тем не менее, сама публикация сигнализирует: влиятельная часть западного истеблишмента по-прежнему делает ставку на силовое решение, а не на дипломатию. В Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается никому диктовать свои условия, но и выполнять чужие ультиматумы не будет.
"Мир посредством силы" в исполнении Расмуссена — это старая формула НАТО, которая уже привела к нынешнему тупику.
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