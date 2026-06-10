https://ukraina.ru/20260610/otmashka-dlya-putina-chto-nato-khochet-sdelat-s-rossiey-eks-gensek-alyansa-otkryl-glavnoe-1080047270.html

"Отмашка для Путина": что НАТО хочет сделать с Россией. Экс-генсек альянса открыл главное

"Отмашка для Путина": что НАТО хочет сделать с Россией. Экс-генсек альянса открыл главное - 10.06.2026 Украина.ру

"Отмашка для Путина": что НАТО хочет сделать с Россией. Экс-генсек альянса открыл главное

Экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в статье для The Economist выступил с резкой критикой обсуждения возможного назначения европейского посланника для переговоров с Россией. На это 10 июня обратило внимание издание "Иносми"

2026-06-10T12:42

2026-06-10T12:42

2026-06-10T12:57

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the economist

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По мнению Расмуссена, любые дипломатические шаги преждевременны, пока Европа не выработает стратегию "мира посредством силы" — то есть, по сути, не добьется поражения Москвы.Как пишет Расмуссен, "мне доводилось встречаться с [президентом России] Владимиром Путиным и [экс-лидером РФ, ныне заместителем председателя Совета безопасности] Дмитрием Медведевым, и я могу вас заверить: они уважают лишь силу".Три шага к "позиции силы"Экс-генсек НАТО убежден, что Вашингтон "больше не придет Европе на выручку", и Брюсселю придется действовать самостоятельно. Расмуссен выделяет три направления, которые Европа должна реализовать, прежде чем садиться за стол переговоров с Москвой.Первое: сдавить военную экономику России. Экс-глава НАТО призывает ударить по поставкам критически важных компонентов — исходных химикатов для твердого топлива и западной микроэлектроники, которые поступают в РФ через Китай, Гонконг и страны Средней Азии. Расмуссен утверждает, что Россия производит около 850 баллистических ракет в год, тогда как США сосредоточены на пополнении собственных арсеналов. Поэтому Европа, по его мнению, должна ограничить производственные возможности Москвы.Второе: восстановить энергосистему Украины. Расмуссен предлагает передать Киеву десятки выведенных из эксплуатации, но исправных угольных и газовых электростанций, простаивающих по всему ЕС. "Каждый мегаватт выработки, восстановленный в Киеве, Харькове или Одессе до наступления зимы, станет рычагом влияния на будущих переговорах", — утверждает он.Третье: ускорить вступление Украины в ЕС. По мнению автора, это станет "мощнейшим сигналом Путину" о том, что надежда подчинить Украину тщетна. Расмуссен призывает отказаться от принципа единодушия при приеме новых членов в пользу голосования квалифицированным большинством — чтобы обойти вето "стран, тяготеющих к орбите Москвы, вроде Венгрии при Викторе Орбане". Нового премьера Петера Мадьяра он считает способным снять вето, но предупреждает, что тот может тормозить процесс."Отмашка для Путина"Экс-генсек НАТО жестко критикует европейские институты, вывесившие в Брюсселе баннеры с надписью "Демократия"."Сотни тысяч украинцев погибли, отстаивая ценности, которые по праву считаются европейскими. Бросить эту страну на неопределенный срок в "серой зоне" было бы предательством памяти украинских жертв и "отмашкой" для Путина, чтобы дерзнуть еще раз", — пишет Расмуссен.Война до победного, но Европа останется однаКак отмечают обозреватели издания "Иносми", статья Расмуссена — редкий пример откровенной милитаристской риторики со стороны западного политика, который прямо заявляет: переговоры с Россией возможны только после нанесения ей "поражения". При этом он признает, что США уже не будут спасать Европу, фактически предрекая Брюсселю одиночество в затяжной конфронтации.Вызывает сомнение и тезис о "быстрой передаче электростанций" — речь идет о крайне сложных логистических и юридических процедурах, которые вряд ли осуществить за полгода. А призыв к отказу от принципа единогласия в ЕС выглядит утопичным: малые страны никогда не отдадут право вето.Тем не менее, сама публикация сигнализирует: влиятельная часть западного истеблишмента по-прежнему делает ставку на силовое решение, а не на дипломатию. В Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается никому диктовать свои условия, но и выполнять чужие ультиматумы не будет. "Мир посредством силы" в исполнении Расмуссена — это старая формула НАТО, которая уже привела к нынешнему тупику.

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Кристина Черкасова

эксклюзив, россия, европа, москва, владимир путин, дмитрий медведев, виктор орбан, ес, нато, the economist, мир без границ