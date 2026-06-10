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Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя
Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя - 10.06.2026 Украина.ру
Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." фрагменты полотна Францу Рубо будут представлены на выставке как экспонаты, заявил глава города Михаил Развожаев. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T19:23
2026-06-10T19:23
2026-06-10T19:23
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Несколько поврежденных фрагментов знаменитого полотна Франца Рубо "Оборона Севастополя" были вынесены из здания пожарными и спасателями.Развожаев сообщил также:🟦 Удар по зданию Панорамы в Севастополе был осуществлён кумулятивным зарядом;🟦 Полотно Панорамы и внутреннее убранство музея не уцелели;🟦 Само историческое здание серьёзных повреждений не получило;🟦 Все материалы оцифрованы, Панорама будет восстановлена.Ранее на эту тему: Поврежденные фрагменты полотна "Оборона Севастополя" вынесены из руин. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, севастополь, украина, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, вандализм, военные преступления, всу, атака бпла, бпла сегодня, крым
Новости, Севастополь, Украина, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, вандализм, Военные преступления, ВСУ, атака БПЛА, БПЛА сегодня, Крым
Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." фрагменты полотна Францу Рубо будут представлены на выставке как экспонаты, заявил глава города Михаил Развожаев. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
Несколько поврежденных фрагментов знаменитого полотна Франца Рубо "Оборона Севастополя" были вынесены из здания пожарными и спасателями.
Развожаев сообщил также:
🟦 Удар по зданию Панорамы в Севастополе был осуществлён кумулятивным зарядом;
🟦 Полотно Панорамы и внутреннее убранство музея не уцелели;
🟦 Само историческое здание серьёзных повреждений не получило;
🟦 Все материалы оцифрованы, Панорама будет восстановлена.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.