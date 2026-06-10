https://ukraina.ru/20260610/fragmenty-unichtozhennoy-vsu-kartiny-predstavyat-na-vystavke---gubernator-sevastopolya-1080073856.html

Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя

Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя - 10.06.2026 Украина.ру

Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." фрагменты полотна Францу Рубо будут представлены на выставке как экспонаты, заявил глава города Михаил Развожаев. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-10T19:23

2026-06-10T19:23

2026-06-10T19:23

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Несколько поврежденных фрагментов знаменитого полотна Франца Рубо "Оборона Севастополя" были вынесены из здания пожарными и спасателями.Развожаев сообщил также:🟦 Удар по зданию Панорамы в Севастополе был осуществлён кумулятивным зарядом;🟦 Полотно Панорамы и внутреннее убранство музея не уцелели;🟦 Само историческое здание серьёзных повреждений не получило;🟦 Все материалы оцифрованы, Панорама будет восстановлена.Ранее на эту тему: Поврежденные фрагменты полотна "Оборона Севастополя" вынесены из руин. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, украина, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, вандализм, военные преступления, всу, атака бпла, бпла сегодня, крым