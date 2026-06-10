Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя - 10.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260610/fragmenty-unichtozhennoy-vsu-kartiny-predstavyat-na-vystavke---gubernator-sevastopolya-1080073856.html
Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя
Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя - 10.06.2026 Украина.ру
Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." фрагменты полотна Францу Рубо будут представлены на выставке как экспонаты, заявил глава города Михаил Развожаев. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T19:23
2026-06-10T19:23
новости
севастополь
украина
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина.ру
вандализм
военные преступления
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080043608_0:121:1014:691_1920x0_80_0_0_5b77d551ce66c1b5a9c20604b69bcb96.jpg
Несколько поврежденных фрагментов знаменитого полотна Франца Рубо "Оборона Севастополя" были вынесены из здания пожарными и спасателями.Развожаев сообщил также:🟦 Удар по зданию Панорамы в Севастополе был осуществлён кумулятивным зарядом;🟦 Полотно Панорамы и внутреннее убранство музея не уцелели;🟦 Само историческое здание серьёзных повреждений не получило;🟦 Все материалы оцифрованы, Панорама будет восстановлена.Ранее на эту тему: Поврежденные фрагменты полотна "Оборона Севастополя" вынесены из руин. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
севастополь
украина
россия
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080043608_49:0:970:691_1920x0_80_0_0_ddda5a61e9914441d87fbf3f0e08e539.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, севастополь, украина, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, вандализм, военные преступления, всу, атака бпла, бпла сегодня, крым
Новости, Севастополь, Украина, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, вандализм, Военные преступления, ВСУ, атака БПЛА, БПЛА сегодня, Крым

Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя

19:23 10.06.2026
 
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил Развожаев / Перейти в фотобанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." фрагменты полотна Францу Рубо будут представлены на выставке как экспонаты, заявил глава города Михаил Развожаев. Об этом сообщает 10 июня телеграм-канал Украина.ру
Несколько поврежденных фрагментов знаменитого полотна Франца Рубо "Оборона Севастополя" были вынесены из здания пожарными и спасателями.
Развожаев сообщил также:

🟦 Удар по зданию Панорамы в Севастополе был осуществлён кумулятивным зарядом;

🟦 Полотно Панорамы и внутреннее убранство музея не уцелели;

🟦 Само историческое здание серьёзных повреждений не получило;

🟦 Все материалы оцифрованы, Панорама будет восстановлена.
Ранее на эту тему: Поврежденные фрагменты полотна "Оборона Севастополя" вынесены из руин. Новости СВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСевастопольУкраинаРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныУкраина.рувандализмВоенные преступленияВСУатака БПЛАБПЛА сегодняКрым
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:05БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, в Херсонской области восстановили электроснабжение. Новости СВО
19:43Польша призвала отменить переименование подразделения ВСУ "героев УПА*"
19:31Со стелы "Киев — город-герой" демонтировали звезду, кредит в России подешевеет. Новости к этому часу
19:24Балтийский регион превращается в "серую зону" гибридной войны: Зверев о новой реальности
19:23Фрагменты уничтоженной ВСУ картины представят на выставке - губернатор Севастополя
19:2010 июня 2026 года, вечерний эфир
19:17ВСУ атаковали семью в Белгородской области, ПВО ВСУ сбили БПЛА над вокзалом. Новости СВО
18:57Эксперт про угрозы НАТО: "У нашего Генштаба есть много сценариев на любой случай"
18:38"Санька" из "Родни" о том, как погиб его командир писатель Евгений Николаев, спасая товарища
18:30Охота на детей, разрушение музея. Итоги 10 июня
18:26Зверев о нападении на Калининград: "Если на Западе хотят ядерную войну, то могут попытаться"
18:24МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении
18:22Военный эксперт Алексей Анпилогов: Красный Лиман – это только одна головная боль, которая беспокоит ВСУ
17:46Пять мандатов до краха. Как Армению украинизируют и насильственно отрывают от России
17:46"Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования
17:26Кровавый след "Палантира"
17:17Зеленскому разрешили выкупить просроченные боеприпасы НАТО
16:40Поврежденные фрагменты полотна "Оборона Севастополя" вынесены из руин. Новости СВО
16:39Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами
16:34Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко
Лента новостейМолния