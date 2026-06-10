Дональд Трамп заявил, что США хотят видеть на чемпионате мира по футболу только "правильных" иностранцев - 10.06.2026 Украина.ру
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Дональд Трамп заявил, что США хотят видеть на чемпионате мира по футболу только "правильных" иностранцев
Дональд Трамп заявил, что США хотят видеть на чемпионате мира по футболу только "правильных" иностранцев - 10.06.2026 Украина.ру
Дональд Трамп заявил, что США хотят видеть на чемпионате мира по футболу только "правильных" иностранцев
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США работают над тем, чтобы на чемпионат мира по футболу 2026 года в страну попали только "правильные" иностранцы. Об этом сообщил 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T20:56
2026-06-10T20:56
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иран
канада
дмитрий дробницкий
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Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи чемпионата мира после того, как ему запретили въезд в США. Федерация футбола Ирана сообщила, что США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, а некоторым членам делегации иранской сборной не выдали визы. Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт с участием 48 национальных команд и станет первым турниром на территории трёх стран — США, Канады и Мексики.Накануне, 9 июня, политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что Дональд Трамп проигрывает — у него больше нет Конгресса, либеральный мейнстрим возвращается, а евроатлантическое лобби набирает силу. По его словам, инвесторы не дали денег на бальный зал в Белом доме, артисты отказываются от участия в праздновании 250-летия США, а Конгресс принял резолюции об ограничении военных полномочий президента - "У Трампа больше нет Конгресса": политолог объяснил, как рушится власть президента США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, дональд трамп, сша, иран, канада, дмитрий дробницкий, фифа, новости
Украина.ру, Дональд Трамп, США, Иран, Канада, Дмитрий Дробницкий, ФИФА, Новости

Дональд Трамп заявил, что США хотят видеть на чемпионате мира по футболу только "правильных" иностранцев

20:56 10.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Дональд Трамп назвал выдвинутые обвинения экс-главе Кубы Раулю Кастро "очень важным моментом"
‼ Дональд Трамп назвал выдвинутые обвинения экс-главе Кубы Раулю Кастро очень важным моментом - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США работают над тем, чтобы на чемпионат мира по футболу 2026 года в страну попали только "правильные" иностранцы. Об этом сообщил 10 июня телеграм-канал Украина.ру
"Мы тесно сотрудничаем, чтобы убедиться, что в нашу страну приезжают правильные люди", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи чемпионата мира после того, как ему запретили въезд в США.
Федерация футбола Ирана сообщила, что США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, а некоторым членам делегации иранской сборной не выдали визы.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт с участием 48 национальных команд и станет первым турниром на территории трёх стран — США, Канады и Мексики.
Накануне, 9 июня, политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что Дональд Трамп проигрывает — у него больше нет Конгресса, либеральный мейнстрим возвращается, а евроатлантическое лобби набирает силу.
По его словам, инвесторы не дали денег на бальный зал в Белом доме, артисты отказываются от участия в праздновании 250-летия США, а Конгресс принял резолюции об ограничении военных полномочий президента - "У Трампа больше нет Конгресса": политолог объяснил, как рушится власть президента США.
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Украина.руДональд ТрампСШАИранКанадаДмитрий ДробницкийФИФАНовости
 
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