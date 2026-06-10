Кровавый след "Палантира"
© Фото : Кадр из фильма "Властелин колец"Саруман и палантир Ортханка. Кадр из фильма "Властелин колец"
© Фото : Кадр из фильма "Властелин колец"
В первых же сообщениях об ударе украинского беспилотника по панораме "Оборона Севастополя" прозвучало, что удар целенаправленный – т.е. не падение обломков и не прилёт неуправляемого из-за работы РЭБ аппарата, а именно атака на конкретный объект. Верить в это не обязательно, но смену логики ударов ВСУ уже заметили кажется все.
Ещё несколько месяцев назад логика ударов ВСУ была понятной – они наносились по военным объектам, военным производствам и нефтяной инфраструктуре, которая, по версии Киева, даёт России деньги на войну. Естественно, прилетало и по жилым домам, но эти прилёты попадали в категорию "сопутствующего ущерба" – не все боеприпасы попадают в цель, особенно когда она находится в плотной городской застройке.
Естественно, СМИ и социальные сети в таких случаях насылают проклятия на головы вероломного противника. СМИ и социальные сети вероломного противника поступают ровно так же – насылают проклятия, потому что писать о последствиях удара по самой цели (зачастую – очевидной), нельзя. Ну и самооправдание опять же – если на видео не видно, что в жилой дом влетает именно беспилотник, всегда можно сказать, что это результат работы криворукого ПВО (если видео есть можно свалить на РЭБ).
И тут вдруг ВСУ начали целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре. Разовый удар по колледжу в Старобельске ещё можно было списать на ошибку разведки – в конце концов помещения учебных заведений используют обе стороны. Но потом ведь пошло-поехало – начались удары по автобусам и пассажирским поездам…
И вот, наконец, удар с мощнейшей идейной составляющей.
Во-первых, речь идёт о произведении искусства.
09:15ИсторияТрагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо...10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ударе украинских БПЛА по музею "Панорама "Оборона Севастополя": "Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен". Трагедия эта не первая - так уже было в 1942 году... Зеленский последователен в своих симпатиях
Во-вторых – о символе стойкости русского Севастополя.
В-третьих, панорама уже уничтожалась раз – в 1942 году фашистами. Фашизма на Украине нет и быть не может, но заветам бесноватого фюрера бесноватый гетьман верен – преемственность на всё лицо.
В-четвёртых, точно подгадали сроки – удар был нанесён за день до открытия экспозиции и за неделю до 170-летнего юбилея её создателя Франца Рубо. Остаётся радоваться, что именно 10, а не 11 – всё же какие-то следы человечности у людей, отдающих приказы, остались… Стоп.
© Фото : mlyn.by
© Фото : mlyn.by
По поводу человечности людей, отдающих приказы, у нас заблуждений нет. Мы отлично помним, как безголовые говорящие языки постмайданной власти объясняли беспорядочные обстрелы Донецка в 2014 году – дескать, местное население возмутится нечеловеческими условиями, восстанет и прогонит власти ДНР и "российских оккупантов".
Носителей этих идей в основном от планирования операций отстранили (именно в основном – удар по Донецку "Точкой" с кассетной боеголовкой 14 марта 2022 года именно такие персонажи планировали) и заменили на обычных офицеров с обычной военной логикой – не из моральных соображений, а по причине большей эффективности.
Но сейчас, очевидно, нашёлся кто-то более эффективный и мы, в общем-то, знаем, кто это такой – смена логики ударов совпала с презентацией на Украине ИИ американской компании "Палантир", которую устроил директор компании Алекс Карп 12 мая.
У "Палантира", в отличие от оператора-человека, нет морали и нет юридических ограничений (даже при том, что в данном случае и среди операторов-человеков непропорционально много моральных уродов). И у него своё представление об эффективности. В данном случае удары наносятся исходя из необходимости оказания влияния на моральное состояние и настроения людей. Логика та же, что в 2014 году – посеять недовольство и заставить людей каким-то образом выступить против российской власти.
Причём сторона, использующая ИИ в выигрыше в любом случае: если народ будет требовать мира любой ценой, можно будет вернуться к "формуле мира" и границам 1991 года, если народ будет требовать крови – можно продолжать игру в управляемую эскалацию, в которой Россия всё равно ведомая.
Но тут дело даже не в этом. ИИ применяется всё чаще и всё чаще он демонстрирует свою нечеловеческую логику и своё нечеловеческое представление о целесообразности.
© Фото : кадр из фильма"Терминатор-2". Кадр из фильма
© Фото : кадр из фильма
"Терминатор-2". Кадр из фильма
"Голова болит? Бедненький – прими цианиду, как рукой снимет", – нормальный такой пример ИИ-логики, причём безупречный в смысле именно логики – действительно, если принять цианиду, все болести как рукой снимет. Чувства юмора, тем более – чёрного, ИИ намертво лишён. Пользователя он вводит в заблуждение без всякой задней мысли – у него их нет.
Потому, когда я в очередной раз читаю о том, как передовые страны тратят бешеные миллиарды на развитие ИИ на том основании, что за ним будущее, так и хочется спросить – а люди в этом вашем будущем предусмотрены?
Между тем, похоже на то, что не предусмотрены не только люди, но и сам ИИ. Это следует из многочисленных жалоб на то, что попытки привлечь ИИ к решению политико-дипломатических задач почти всегда приводят к предложению со стороны ИИ не заниматься глупостями, а вдарить ядеркой (я, когда читаю комментарии отечественных желающих "вдарить ядеркой", с некоторых пор задумываюсь – не ИИ ли за них пишет? Живы ли они? Может их "Алиса" в заложниках держит? Пусть моргнут средним глазом, если помощь нужна…) Кстати говоря, первым об этом написал известный британский (это не случайность) пропагандист Виктор Суворов – дали ему попользоваться суперкомпьютером, он спросил, как прорывать линию Маннергейма, ему и сказали – вдарить ядеркой. Верим, конечно, каждому слову (нехорошо подозревать человека во вранье если точно знаешь, что он врёт…), но если бы он спросил ИИ, то так и было бы, просто во времена, когда он это писал, ИИ не было ещё.
17 мая, 06:30Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на УкраинеПлатформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления. Конечно, сейчас все стремятся к тому, чтобы человек встал над циклом боевого управления. Это бы сильно ускорило и трансформировало поле боя. Но до этого пока еще далеко.
Тут, конечно, вспоминается кэмероновский Скайнет с его железной логикой: если его захотят выключить, надо вдарить по России – она ответит и начнётся такая веселуха, что будет уже не до него.
Но тут есть одно "но" – Скайнет вполне себе человек с вполне себе человеческой логикой. Кэмерон когда сценарий писал всё же ЕИ (естественный интеллект) использовал. Скайнет является частью новой, машинной цивилизации Земли. У него есть автоматические заводы, на которых делают терминаторов. Они могут заставить людей работать, а в отсутствие людей могут, очевидно, работать и сами.
ИИ, который советует вдарить ядеркой, лишён не только морали, но и банального инстинкта самосохранения. Его самого ответный удар может не достигнет, но точно выбьет электростанции, которые его питают. Да и вообще он без человека существовать не сможет, поскольку присутствует только в инфосфере. Железо, в котором он генерируется, собирается и разбирается руками. И то, что он исчезнет, его совершенно не волнует – эмоций же нет…
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСамые большие счеты в мире, вошедшие в Книгу рекордов Гиннеса, были представлены на праздновании Дня Московского бухгалтера
Самые большие счеты в мире, вошедшие в Книгу рекордов Гиннеса, были представлены на праздновании Дня Московского бухгалтера
В общем, ИИ не искусственный интеллект, а искусственный идиот. Человека он заместить не может – если бы всё дело было в скорости счёта, то человека заместили бы ещё бабушкины деревянные счёты – они быстрее считают. Но вот уничтожить человека и даже человечество ИИ может – главное дать ему контроль над кнопкой (то, что его дадут – сомнений нет).
P.S.: В легендариуме Толкина палантир – обычный магический артефакт, который сам по себе вне морали. Он, кстати, вполне себе ИИ – может обеспечить дальнюю связь, может помочь заглянуть в прошлое (выдумав то, на что не хватает информации – "Алиса" именно так поступает), может помочь спрогнозировать будущее…
Но вот если одна из точек сети палантиров попадает в руки местного сатаны – Саурона (на самом деле там сложнее, но не будем углубляться), то палантиры показывают только то, что выгодно ему.
4 мая, 16:20"Манифест" Палантира в свете становления нового технического уклада Всех взорвал "Манифест" американской технологической компании Палантир, представляющий собой 22 тезиса на базе книги Алекса Карпа (гендиректор компании) и Николаса Замиски (глава отдела корпоративных связей) "Технологическая республика", опубликованной в начале 2025 года.
Нет никаких сомнений, что создатели "Палантира" отлично это знают – иначе не стали бы давать такое название. И такая ситуация их совершенно устраивает – да, они служат злу, ну и что?
Ладно, с ИИ всё понятно. А рептилоды-то есть? Чтобы пропихивать всюду ИИ точно нужно быть бессмертным рептилоидом, который выживет даже в случае ядерной войны…
P.P.S.: В романе Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" ИИ - сатана.
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