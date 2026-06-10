Кровавый след "Палантира" - 10.06.2026 Украина.ру
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Кровавый след "Палантира"
Кровавый след "Палантира" - 10.06.2026 Украина.ру
Кровавый след "Палантира"
В первых же сообщениях об ударе украинского беспилотника по панораме "Оборона Севастополя" прозвучало, что удар целенаправленный – т.е. не падение обломков и не прилёт неуправляемого из-за работы РЭБ аппарата, а именно атака на конкретный объект. Верить в это не обязательно, но смену логики ударов ВСУ уже заметили кажется все.
2026-06-10T17:26
2026-06-10T17:26
мнения
россия
украина
донецк
кэмерон
вооруженные силы украины
ии (искусственный интеллект)
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Ещё несколько месяцев назад логика ударов ВСУ была понятной – они наносились по военным объектам, военным производствам и нефтяной инфраструктуре, которая, по версии Киева, даёт России деньги на войну. Естественно, прилетало и по жилым домам, но эти прилёты попадали в категорию "сопутствующего ущерба" – не все боеприпасы попадают в цель, особенно когда она находится в плотной городской застройке.Естественно, СМИ и социальные сети в таких случаях насылают проклятия на головы вероломного противника. СМИ и социальные сети вероломного противника поступают ровно так же – насылают проклятия, потому что писать о последствиях удара по самой цели (зачастую – очевидной), нельзя. Ну и самооправдание опять же – если на видео не видно, что в жилой дом влетает именно беспилотник, всегда можно сказать, что это результат работы криворукого ПВО (если видео есть можно свалить на РЭБ).И тут вдруг ВСУ начали целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре. Разовый удар по колледжу в Старобельске ещё можно было списать на ошибку разведки – в конце концов помещения учебных заведений используют обе стороны. Но потом ведь пошло-поехало – начались удары по автобусам и пассажирским поездам…И вот, наконец, удар с мощнейшей идейной составляющей.Во-первых, речь идёт о произведении искусства.Во-вторых – о символе стойкости русского Севастополя.В-третьих, панорама уже уничтожалась раз – в 1942 году фашистами. Фашизма на Украине нет и быть не может, но заветам бесноватого фюрера бесноватый гетьман верен – преемственность на всё лицо.В-четвёртых, точно подгадали сроки – удар был нанесён за день до открытия экспозиции и за неделю до 170-летнего юбилея её создателя Франца Рубо. Остаётся радоваться, что именно 10, а не 11 – всё же какие-то следы человечности у людей, отдающих приказы, остались… Стоп.По поводу человечности людей, отдающих приказы, у нас заблуждений нет. Мы отлично помним, как безголовые говорящие языки постмайданной власти объясняли беспорядочные обстрелы Донецка в 2014 году – дескать, местное население возмутится нечеловеческими условиями, восстанет и прогонит власти ДНР и "российских оккупантов".Носителей этих идей в основном от планирования операций отстранили (именно в основном – удар по Донецку "Точкой" с кассетной боеголовкой 14 марта 2022 года именно такие персонажи планировали) и заменили на обычных офицеров с обычной военной логикой – не из моральных соображений, а по причине большей эффективности.Но сейчас, очевидно, нашёлся кто-то более эффективный и мы, в общем-то, знаем, кто это такой – смена логики ударов совпала с презентацией на Украине ИИ американской компании "Палантир", которую устроил директор компании Алекс Карп 12 мая.У "Палантира", в отличие от оператора-человека, нет морали и нет юридических ограничений (даже при том, что в данном случае и среди операторов-человеков непропорционально много моральных уродов). И у него своё представление об эффективности. В данном случае удары наносятся исходя из необходимости оказания влияния на моральное состояние и настроения людей. Логика та же, что в 2014 году – посеять недовольство и заставить людей каким-то образом выступить против российской власти.Причём сторона, использующая ИИ в выигрыше в любом случае: если народ будет требовать мира любой ценой, можно будет вернуться к "формуле мира" и границам 1991 года, если народ будет требовать крови – можно продолжать игру в управляемую эскалацию, в которой Россия всё равно ведомая.Но тут дело даже не в этом. ИИ применяется всё чаще и всё чаще он демонстрирует свою нечеловеческую логику и своё нечеловеческое представление о целесообразности."Голова болит? Бедненький – прими цианиду, как рукой снимет", – нормальный такой пример ИИ-логики, причём безупречный в смысле именно логики – действительно, если принять цианиду, все болести как рукой снимет. Чувства юмора, тем более – чёрного, ИИ намертво лишён. Пользователя он вводит в заблуждение без всякой задней мысли – у него их нет.Потому, когда я в очередной раз читаю о том, как передовые страны тратят бешеные миллиарды на развитие ИИ на том основании, что за ним будущее, так и хочется спросить – а люди в этом вашем будущем предусмотрены?Между тем, похоже на то, что не предусмотрены не только люди, но и сам ИИ. Это следует из многочисленных жалоб на то, что попытки привлечь ИИ к решению политико-дипломатических задач почти всегда приводят к предложению со стороны ИИ не заниматься глупостями, а вдарить ядеркой (я, когда читаю комментарии отечественных желающих "вдарить ядеркой", с некоторых пор задумываюсь – не ИИ ли за них пишет? Живы ли они? Может их "Алиса" в заложниках держит? Пусть моргнут средним глазом, если помощь нужна…) Кстати говоря, первым об этом написал известный британский (это не случайность) пропагандист Виктор Суворов – дали ему попользоваться суперкомпьютером, он спросил, как прорывать линию Маннергейма, ему и сказали – вдарить ядеркой. Верим, конечно, каждому слову (нехорошо подозревать человека во вранье если точно знаешь, что он врёт…), но если бы он спросил ИИ, то так и было бы, просто во времена, когда он это писал, ИИ не было ещё.Тут, конечно, вспоминается кэмероновский Скайнет с его железной логикой: если его захотят выключить, надо вдарить по России – она ответит и начнётся такая веселуха, что будет уже не до него.Но тут есть одно "но" – Скайнет вполне себе человек с вполне себе человеческой логикой. Кэмерон когда сценарий писал всё же ЕИ (естественный интеллект) использовал. Скайнет является частью новой, машинной цивилизации Земли. У него есть автоматические заводы, на которых делают терминаторов. Они могут заставить людей работать, а в отсутствие людей могут, очевидно, работать и сами.ИИ, который советует вдарить ядеркой, лишён не только морали, но и банального инстинкта самосохранения. Его самого ответный удар может не достигнет, но точно выбьет электростанции, которые его питают. Да и вообще он без человека существовать не сможет, поскольку присутствует только в инфосфере. Железо, в котором он генерируется, собирается и разбирается руками. И то, что он исчезнет, его совершенно не волнует – эмоций же нет…В общем, ИИ не искусственный интеллект, а искусственный идиот. Человека он заместить не может – если бы всё дело было в скорости счёта, то человека заместили бы ещё бабушкины деревянные счёты – они быстрее считают. Но вот уничтожить человека и даже человечество ИИ может – главное дать ему контроль над кнопкой (то, что его дадут – сомнений нет).P.S.: В легендариуме Толкина палантир – обычный магический артефакт, который сам по себе вне морали. Он, кстати, вполне себе ИИ – может обеспечить дальнюю связь, может помочь заглянуть в прошлое (выдумав то, на что не хватает информации – "Алиса" именно так поступает), может помочь спрогнозировать будущее…Но вот если одна из точек сети палантиров попадает в руки местного сатаны – Саурона (на самом деле там сложнее, но не будем углубляться), то палантиры показывают только то, что выгодно ему.Нет никаких сомнений, что создатели "Палантира" отлично это знают – иначе не стали бы давать такое название. И такая ситуация их совершенно устраивает – да, они служат злу, ну и что?Ладно, с ИИ всё понятно. А рептилоды-то есть? Чтобы пропихивать всюду ИИ точно нужно быть бессмертным рептилоидом, который выживет даже в случае ядерной войны…P.P.S.: В романе Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" ИИ - сатана.
https://ukraina.ru/20260610/tragediya-oborony-sevastopolya-nakanune-170-letiya-frantsa-rubo-1079637631.html
https://ukraina.ru/20250110/1060188993.html
https://ukraina.ru/20260517/vladimir-orlov-rossii-pridetsya-sozdat-analog-palantir-chtoby-tsifrovizirovat-pole-boya-na-ukraine-1079044526.html
https://ukraina.ru/20260504/manifest-palantira-v-svete-stanovleniya-novogo-tekhnicheskogo-uklada--1078576010.html
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мнения, россия, украина, донецк, кэмерон, вооруженные силы украины, ии (искусственный интеллект)
Мнения, Россия, Украина, Донецк, Кэмерон, Вооруженные силы Украины, ИИ (искусственный интеллект)

Кровавый след "Палантира"

17:26 10.06.2026
 
© Фото : Кадр из фильма "Властелин колец"Саруман и палантир Ортханка. Кадр из фильма "Властелин колец"
Саруман и палантир Ортханка. Кадр из фильма Властелин колец - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Кадр из фильма "Властелин колец"
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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В первых же сообщениях об ударе украинского беспилотника по панораме "Оборона Севастополя" прозвучало, что удар целенаправленный – т.е. не падение обломков и не прилёт неуправляемого из-за работы РЭБ аппарата, а именно атака на конкретный объект. Верить в это не обязательно, но смену логики ударов ВСУ уже заметили кажется все.
Ещё несколько месяцев назад логика ударов ВСУ была понятной – они наносились по военным объектам, военным производствам и нефтяной инфраструктуре, которая, по версии Киева, даёт России деньги на войну. Естественно, прилетало и по жилым домам, но эти прилёты попадали в категорию "сопутствующего ущерба" – не все боеприпасы попадают в цель, особенно когда она находится в плотной городской застройке.
Естественно, СМИ и социальные сети в таких случаях насылают проклятия на головы вероломного противника. СМИ и социальные сети вероломного противника поступают ровно так же – насылают проклятия, потому что писать о последствиях удара по самой цели (зачастую – очевидной), нельзя. Ну и самооправдание опять же – если на видео не видно, что в жилой дом влетает именно беспилотник, всегда можно сказать, что это результат работы криворукого ПВО (если видео есть можно свалить на РЭБ).
И тут вдруг ВСУ начали целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре. Разовый удар по колледжу в Старобельске ещё можно было списать на ошибку разведки – в конце концов помещения учебных заведений используют обе стороны. Но потом ведь пошло-поехало – начались удары по автобусам и пассажирским поездам…
И вот, наконец, удар с мощнейшей идейной составляющей.
Во-первых, речь идёт о произведении искусства.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
09:15История
Трагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо...10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ударе украинских БПЛА по музею "Панорама "Оборона Севастополя": "Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен". Трагедия эта не первая - так уже было в 1942 году... Зеленский последователен в своих симпатиях
Во-вторых – о символе стойкости русского Севастополя.
В-третьих, панорама уже уничтожалась раз – в 1942 году фашистами. Фашизма на Украине нет и быть не может, но заветам бесноватого фюрера бесноватый гетьман верен – преемственность на всё лицо.
В-четвёртых, точно подгадали сроки – удар был нанесён за день до открытия экспозиции и за неделю до 170-летнего юбилея её создателя Франца Рубо. Остаётся радоваться, что именно 10, а не 11 – всё же какие-то следы человечности у людей, отдающих приказы, остались… Стоп.
© Фото : mlyn.by
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : mlyn.by
По поводу человечности людей, отдающих приказы, у нас заблуждений нет. Мы отлично помним, как безголовые говорящие языки постмайданной власти объясняли беспорядочные обстрелы Донецка в 2014 году – дескать, местное население возмутится нечеловеческими условиями, восстанет и прогонит власти ДНР и "российских оккупантов".
Носителей этих идей в основном от планирования операций отстранили (именно в основном – удар по Донецку "Точкой" с кассетной боеголовкой 14 марта 2022 года именно такие персонажи планировали) и заменили на обычных офицеров с обычной военной логикой – не из моральных соображений, а по причине большей эффективности.
Но сейчас, очевидно, нашёлся кто-то более эффективный и мы, в общем-то, знаем, кто это такой – смена логики ударов совпала с презентацией на Украине ИИ американской компании "Палантир", которую устроил директор компании Алекс Карп 12 мая.
Сгенерировано нейросетью Leonardo AI
10 января 2025, 17:18
Война искусственных интеллектов: догонит ли Россия "Палантир" и "Андурил"?В США крупнейшие компании в сфере ИИ планируют собрать большой консорциум для противостояния Китаю
У "Палантира", в отличие от оператора-человека, нет морали и нет юридических ограничений (даже при том, что в данном случае и среди операторов-человеков непропорционально много моральных уродов). И у него своё представление об эффективности. В данном случае удары наносятся исходя из необходимости оказания влияния на моральное состояние и настроения людей. Логика та же, что в 2014 году – посеять недовольство и заставить людей каким-то образом выступить против российской власти.
Причём сторона, использующая ИИ в выигрыше в любом случае: если народ будет требовать мира любой ценой, можно будет вернуться к "формуле мира" и границам 1991 года, если народ будет требовать крови – можно продолжать игру в управляемую эскалацию, в которой Россия всё равно ведомая.
Но тут дело даже не в этом. ИИ применяется всё чаще и всё чаще он демонстрирует свою нечеловеческую логику и своё нечеловеческое представление о целесообразности.
© Фото : кадр из фильма"Терминатор-2". Кадр из фильма
Терминатор-2. Кадр из фильма - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : кадр из фильма
"Терминатор-2". Кадр из фильма
"Голова болит? Бедненький – прими цианиду, как рукой снимет", – нормальный такой пример ИИ-логики, причём безупречный в смысле именно логики – действительно, если принять цианиду, все болести как рукой снимет. Чувства юмора, тем более – чёрного, ИИ намертво лишён. Пользователя он вводит в заблуждение без всякой задней мысли – у него их нет.
Потому, когда я в очередной раз читаю о том, как передовые страны тратят бешеные миллиарды на развитие ИИ на том основании, что за ним будущее, так и хочется спросить – а люди в этом вашем будущем предусмотрены?
Между тем, похоже на то, что не предусмотрены не только люди, но и сам ИИ. Это следует из многочисленных жалоб на то, что попытки привлечь ИИ к решению политико-дипломатических задач почти всегда приводят к предложению со стороны ИИ не заниматься глупостями, а вдарить ядеркой (я, когда читаю комментарии отечественных желающих "вдарить ядеркой", с некоторых пор задумываюсь – не ИИ ли за них пишет? Живы ли они? Может их "Алиса" в заложниках держит? Пусть моргнут средним глазом, если помощь нужна…) Кстати говоря, первым об этом написал известный британский (это не случайность) пропагандист Виктор Суворов – дали ему попользоваться суперкомпьютером, он спросил, как прорывать линию Маннергейма, ему и сказали – вдарить ядеркой. Верим, конечно, каждому слову (нехорошо подозревать человека во вранье если точно знаешь, что он врёт…), но если бы он спросил ИИ, то так и было бы, просто во времена, когда он это писал, ИИ не было ещё.
Владимир Орлов интервью - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
17 мая, 06:30
Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на УкраинеПлатформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления. Конечно, сейчас все стремятся к тому, чтобы человек встал над циклом боевого управления. Это бы сильно ускорило и трансформировало поле боя. Но до этого пока еще далеко.
Тут, конечно, вспоминается кэмероновский Скайнет с его железной логикой: если его захотят выключить, надо вдарить по России – она ответит и начнётся такая веселуха, что будет уже не до него.
Но тут есть одно "но" – Скайнет вполне себе человек с вполне себе человеческой логикой. Кэмерон когда сценарий писал всё же ЕИ (естественный интеллект) использовал. Скайнет является частью новой, машинной цивилизации Земли. У него есть автоматические заводы, на которых делают терминаторов. Они могут заставить людей работать, а в отсутствие людей могут, очевидно, работать и сами.
ИИ, который советует вдарить ядеркой, лишён не только морали, но и банального инстинкта самосохранения. Его самого ответный удар может не достигнет, но точно выбьет электростанции, которые его питают. Да и вообще он без человека существовать не сможет, поскольку присутствует только в инфосфере. Железо, в котором он генерируется, собирается и разбирается руками. И то, что он исчезнет, его совершенно не волнует – эмоций же нет…
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСамые большие счеты в мире, вошедшие в Книгу рекордов Гиннеса, были представлены на праздновании Дня Московского бухгалтера
Самые большие счеты в мире, вошедшие в Книгу рекордов Гиннеса, были представлены на праздновании Дня Московского бухгалтера - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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Самые большие счеты в мире, вошедшие в Книгу рекордов Гиннеса, были представлены на праздновании Дня Московского бухгалтера
В общем, ИИ не искусственный интеллект, а искусственный идиот. Человека он заместить не может – если бы всё дело было в скорости счёта, то человека заместили бы ещё бабушкины деревянные счёты – они быстрее считают. Но вот уничтожить человека и даже человечество ИИ может – главное дать ему контроль над кнопкой (то, что его дадут – сомнений нет).
P.S.: В легендариуме Толкина палантир – обычный магический артефакт, который сам по себе вне морали. Он, кстати, вполне себе ИИ – может обеспечить дальнюю связь, может помочь заглянуть в прошлое (выдумав то, на что не хватает информации – "Алиса" именно так поступает), может помочь спрогнозировать будущее…
Но вот если одна из точек сети палантиров попадает в руки местного сатаны – Саурона (на самом деле там сложнее, но не будем углубляться), то палантиры показывают только то, что выгодно ему.
- РИА Новости, 1920, 04.05.2026
4 мая, 16:20
"Манифест" Палантира в свете становления нового технического уклада Всех взорвал "Манифест" американской технологической компании Палантир, представляющий собой 22 тезиса на базе книги Алекса Карпа (гендиректор компании) и Николаса Замиски (глава отдела корпоративных связей) "Технологическая республика", опубликованной в начале 2025 года.
Нет никаких сомнений, что создатели "Палантира" отлично это знают – иначе не стали бы давать такое название. И такая ситуация их совершенно устраивает – да, они служат злу, ну и что?
Ладно, с ИИ всё понятно. А рептилоды-то есть? Чтобы пропихивать всюду ИИ точно нужно быть бессмертным рептилоидом, который выживет даже в случае ядерной войны…
P.P.S.: В романе Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" ИИ - сатана.
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