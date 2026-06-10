Лавров пригрозил Армении исключением из ОДКБ - 10.06.2026 Украина.ру
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Лавров пригрозил Армении исключением из ОДКБ
Лавров пригрозил Армении исключением из ОДКБ - 10.06.2026 Украина.ру
Лавров пригрозил Армении исключением из ОДКБ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран организации обсудили возможность применения положений устава в связи с задолженностью Армении по обязательным взносам. Об этом сообщил 10 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-10T21:00
2026-06-10T21:00
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Задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ сохраняется уже более двух лет.Участники встречи договорились изучить возможность задействования соответствующей статьи устава. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил, что страна не вернётся к участию в работе ОДКБ и, когда понадобится, примет решение о выходе из организации.В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в Москве, комментируя итоги парламентских выборов в Армении, обратила внимание на вопросы реализации перспективы европейской интеграции. "Интересно, а к кому нужно будет Армении присоединиться в случае опять постановки вопроса о европейских перспективах и интеграции? В Молдавии предлагают войти в состав Румынии, а вот Армении что предложат, в чей состав она будет входить?" — сказала Захарова - МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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одкб, украина.ру, сергей лавров, армения, новости, россия, москва, мария захарова, никол пашинян
ОДКБ, Украина.ру, Сергей Лавров, Армения, Новости, Россия, Москва, Мария Захарова, Никол Пашинян

Лавров пригрозил Армении исключением из ОДКБ

21:00 10.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран организации обсудили возможность применения положений устава в связи с задолженностью Армении по обязательным взносам. Об этом сообщил 10 июня телеграм-канал Украина.ру
Задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ сохраняется уже более двух лет.
Участники встречи договорились изучить возможность задействования соответствующей статьи устава.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил, что страна не вернётся к участию в работе ОДКБ и, когда понадобится, примет решение о выходе из организации.
В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в Москве, комментируя итоги парламентских выборов в Армении, обратила внимание на вопросы реализации перспективы европейской интеграции.
"Интересно, а к кому нужно будет Армении присоединиться в случае опять постановки вопроса о европейских перспективах и интеграции?
В Молдавии предлагают войти в состав Румынии, а вот Армении что предложат, в чей состав она будет входить?" — сказала Захарова - МИД РФ интересуется перспективами интеграции Армении.
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