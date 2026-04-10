Бавырин: Дубай с шоколадом и "верблюжьим шиком" оказался слишком хрупкой конструкцией - 10.04.2026 Украина.ру
Бавырин: Дубай с шоколадом и "верблюжьим шиком" оказался слишком хрупкой конструкцией
Бавырин: Дубай с шоколадом и "верблюжьим шиком" оказался слишком хрупкой конструкцией - 10.04.2026 Украина.ру
Бавырин: Дубай с шоколадом и "верблюжьим шиком" оказался слишком хрупкой конструкцией
На Ближнем Востоке после перемирия многое изменилось, но регион остается самой горячей точкой мира. Вчера там была война, сегодня перемирие, а завтра может снова начаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2026-04-10T05:15
2026-04-10T05:15
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении двухнедельного двустороннего прекращения огня с Ираном, заключенного при посредничестве Пакистана. Соглашение было объявлено менее чем за два часа до истечения срока ультиматума, в котором Трамп требовал от Тегерана открыть Ормузский пролив. Переговоры о постоянном урегулировании должны стартовать 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.Журналист спросила Бавырина, поменялось ли что-то принципиально на Ближнем Востоке после перемирия."Почему же? Поменялось многое. Вчера там была война, а сейчас перемирие. Может, завтра снова начнут", — ответил эксперт, добавив, что для "поцарапанных" стран Залива жизнь уже не будет прежней. "Помните, был такой Дубай? С шоколадом, с верблюжьим шиком и с женщинами, которым доской по губам ударили. Оказалось, что это слишком хрупкая конструкция", — пояснил Бавырин."Как-то иначе теперь это будет обустроено. А так, Ближний Восток остается самой горячей точкой мира, где пересекаются множество интересов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Ближнем Востоке "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
ближний восток
сша
иран
дубай
дубай (город)
оаэ
новости, ближний восток, сша, иран, дональд трамп, главные новости, главное, дубай, дубай (город), оаэ, война на ближнем востоке, война, международные отношения, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Ближний Восток, США, Иран, Дональд Трамп, Главные новости, главное, Дубай, Дубай (город), ОАЭ, война на Ближнем Востоке, война, международные отношения, аналитики, Аналитика, эксперты

Бавырин: Дубай с шоколадом и "верблюжьим шиком" оказался слишком хрупкой конструкцией

05:15 10.04.2026
 
На Ближнем Востоке после перемирия многое изменилось, но регион остается самой горячей точкой мира. Вчера там была война, сегодня перемирие, а завтра может снова начаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении двухнедельного двустороннего прекращения огня с Ираном, заключенного при посредничестве Пакистана. Соглашение было объявлено менее чем за два часа до истечения срока ультиматума, в котором Трамп требовал от Тегерана открыть Ормузский пролив. Переговоры о постоянном урегулировании должны стартовать 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.
Журналист спросила Бавырина, поменялось ли что-то принципиально на Ближнем Востоке после перемирия.
"Почему же? Поменялось многое. Вчера там была война, а сейчас перемирие. Может, завтра снова начнут", — ответил эксперт, добавив, что для "поцарапанных" стран Залива жизнь уже не будет прежней.
"Помните, был такой Дубай? С шоколадом, с верблюжьим шиком и с женщинами, которым доской по губам ударили. Оказалось, что это слишком хрупкая конструкция", — пояснил Бавырин.
"Как-то иначе теперь это будет обустроено. А так, Ближний Восток остается самой горячей точкой мира, где пересекаются множество интересов", — подытожил собеседник издания.
