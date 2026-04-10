Бавырин: Дубай с шоколадом и "верблюжьим шиком" оказался слишком хрупкой конструкцией

На Ближнем Востоке после перемирия многое изменилось, но регион остается самой горячей точкой мира. Вчера там была война, сегодня перемирие, а завтра может снова начаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2026-04-10T05:15

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении двухнедельного двустороннего прекращения огня с Ираном, заключенного при посредничестве Пакистана. Соглашение было объявлено менее чем за два часа до истечения срока ультиматума, в котором Трамп требовал от Тегерана открыть Ормузский пролив. Переговоры о постоянном урегулировании должны стартовать 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.Журналист спросила Бавырина, поменялось ли что-то принципиально на Ближнем Востоке после перемирия."Почему же? Поменялось многое. Вчера там была война, а сейчас перемирие. Может, завтра снова начнут", — ответил эксперт, добавив, что для "поцарапанных" стран Залива жизнь уже не будет прежней. "Помните, был такой Дубай? С шоколадом, с верблюжьим шиком и с женщинами, которым доской по губам ударили. Оказалось, что это слишком хрупкая конструкция", — пояснил Бавырин."Как-то иначе теперь это будет обустроено. А так, Ближний Восток остается самой горячей точкой мира, где пересекаются множество интересов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Ближнем Востоке "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.

