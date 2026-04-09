Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем

Война на Ближнем Востоке сбавила ярость, но никак не остановилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов.

2026-04-09T07:07

Он также отметил, что Трамп, занимаясь Ираном, и не думал отворачиваться от Украины, несмотря на заявления, что это проблема Европы. Точность последних атак на Россию говорит о том, что США полноценно поставляют Киеву разведданные и обеспечивают целеполагание.— Дмитрий Анатольевич, ожидали ли вы такого развития событий после заявлений Трампа о том, что этой ночью "Иран погибнет, исчезнет целая цивилизация"?— Призывал и призываю не искать смысла в словах человека, который заявлял не раз, что победил Иран, сменил в нём режим, прекратил с десяток войн и даже общался с мёртвыми. Но я поражаюсь магическому обаянию Трампа, который твердо и однозначно зарекомендовал себя даже не как патентованный лжец, но как клинический идиот, фонтанирующий бессмысленным и противоречивым потоком сознания: его до сих пор слушают и пытаются понять.Уничтожить Иран? Да легко! Американский президент может три раза в день перед приёмом пищи вместо прописанных пилюль заявлять, что уничтожил иранскую цивилизацию. Кстати, не поручусь, что он до конца перемирия не заявит, что-таки сделал это.А вот текущего развития событий — открытия Ормуза — я ждал. Как крупнейший торговый партнер и покупатель иранской нефти, Китай был критически заинтересован в деэскалации конфликта. Но Пекин — это не по-восточному крикливый Тегеран и не сошедший с ума Вашингтон. Пекин действовал как старая добрая советская дипломатия — до занудства корректно в публичном поле, но неприкрыто поигрывая мускулами за закрытыми дверями. Экономические рычаги влияния на Иран, Пакистан и Турцию неизбежно должны были привести к открытию Ормузского пролива.Кроме главных экономических целей у Китая есть и ещё одна — политическая. Она носит тактический характер. Руководство Китая, вероятно, полагает, что неплохо использовать отложенную встречу товарища Си и мистера Трампа. А продолжение войны могло окончательно сорвать этот саммит. В общем, Китай грамотно поработал и получил все полагающиеся профиты.— Но Трамп пошел на перемирие, которое равноценно проигрышу для США…— А почему, собственно, это проигрыш? Потому что так считают журналисты антитрамповской англоязычной прессы? Ну, это ещё те аналитики. Кто ещё? Элиты Ирана, объявившие победу на руинах? Наши пропагандисты, упивающиеся "полной капитуляцией Америки"? Ах, да — ястребы в конгрессе США и Израиле, они тоже в этой когорте. Согласитесь, странная компания.Вероятно, с точки зрения этой братии, если бы президент США втравил свою страну в бесконечный конфликт и партия за партией годами отправлял бы цвет американского генофонда на бессмысленные штурмы крошечных островов, незаметных на карте деревень и отдельных барханов, это была бы победа, а не поражение? Но Трамп счёл, что "слово пацана" — не высшая ценность. Возможно, он рос и взрослел не в бандитской среде подворотен.Впрочем, кроме оценок критиков, есть и иной судья — рынок. Цена нефти враз рухнула, а стоимость американских компаний возросла. Америка мощно выиграла в конкретных цифрах — такой вот "проигрыш". Трампу нужно было срочно сбить цены на нефть и стабилизировать рынки перед выборами. И он сделал это.— Как считаете, долго продлится двухнедельное перемирие между США и Ираном? Что оно даст?— Иран обвиняет США и Израиль в атаках на Тегеран, НПЗ на острове Лаван и другие цели. Израиль продолжает удары по Ливану, заявляя, что перемирие его не касается. Иран отвечает ракетами и дронами по странам Персидского залива. Это перемирие? Оно уже началось?Давайте же различать риторику и факты. Война сбавила ярость, но никак не остановилась.Что даст “перемирие”? Разве что возможность переговоров. Но во время "перемирия" счётчик войны продолжит наращивать цифры ни в чём не повинных жертв.— Иран утверждает, что США приняли его план из 10 пунктов, которые фактически означают капитуляцию США. Идут разговоры о том, что США полностью отменят все первичные и вторичные санкции против Ирана, включая банковские, нефтяные и торговые. Такое может произойти?— Нет. Давайте скажем честно — риторика иранских элит предназначена для внутреннего потребления. Духоподъемная, скрепная ложь направлена несчастным иранцам, жизни которых "вожди" разменивают на своё благополучие в комфортабельных бункерах.Полное снятие санкций без демонтажа иранской ядерной программы, ракет и иранских прокси невозможны, никто на это не пойдёт. Но даже если предположить, что ради открытия пролива США готовы сделать шаг доброй воли, сдав свои завоёванные позиции, то у них ничего не получится.Если первичные санкции – прямые запреты США снимаются исполнительным указом президента, то вторичные – на третьи страны требуют координации с Конгрессом и, зачастую, союзниками. Но Конгресс не поддержит "капитуляцию", а Израиль подавно категорически против подобного хода событий.Трамп же назвал иранский 10-пунктовый план "workable basis on which to negotiate" — рабочей основой для переговоров, не более. О том, что это юридически обязывающий документ, и речи нет.— Война США и Израиля против Ирана оказала влияние не только на весь Ближний Восток, но на другие страны, в том числе запустила перестройку нефтяного рынка, а где-то даже перетасовала взаимоотношения стран (НАТО, Европа и США). Какие изменения вы бы отметили в первую очередь в этом плане?— Выступлю в роли капитана очевидность: два ключевых сдвига, которые невозможно не заметить: перестройка нефтяного рынка и серьёзное переформатирование трансатлантических отношений. Об этом только ленивый не говорит, поэтому не стану углубляться в разъяснения.Но, с моей точки зрения, важнее иные, не совсем очевидные следствия ситуации. Во-первых, это усиление позиций Китая, и от этого никому лучше не станет. Во-вторых, удар по продовольственной безопасности всего мира и угроза голода для миллиардов землян. В-третьих, деградация США как мирового гегемона.Третий пункт вызывает прилив энтузиазма у многих антиимпериалистов. Но когда тиран-папа уходит из семьи, радость домочадцев длится недолго — начинается мерянье авторитетами и попытки подобрать уроненный "папой" кнут.Есть не иллюзорный шанс войти в эпоху, где продовольственная независимость становится синонимом национальной безопасности, а политическая изоляция США создает вакуум, который быстро заполняется Китаем и региональными державами. Это деградация до условий первобытного общества. С той разницей, что вместо деревянной дубинки в руках амбициозных дикарей окажется ядерная.— Конфликт на Ближнем Востоке также обнажил еще одну вещь: НАТО и Европа не особенно-то хотят поддерживать все воинственные прихоти Америки. Что это значит для дальнейших отношений США и европейских стран?— Классическая басня про веник и отдельные прутики дошла до момента, когда "прутики" стали принимать самостоятельные решения. Это значит, что единой "метлы" больше нет. Раньше США говорили "надо", и все европейские страны по-пионерски вставали по стойке "смирно". Сейчас — нет. И, значит, нет больше единого НАТО.Конечно же, альянс не развалится завтра, но доверие и единство внутри его сильно упало. Сейчас страны НАТО уже не несгибаемый альянс, а подобие базара, где идёт перманентный торг всех со всеми. Но "рыночные отношения" тоже могут быть весьма эффективными. Вот только не все впишутся в рынок.Хуже всего для НАТО то, что у стран-участниц нет единой позиции, которую можно понять, учесть и использовать. Как в старом фильме: "Тут – помню, тут – не помню", "здесь – за НАТО, здесь – против". И ведь у каждой страны это "раздвоение личности" направлено на удовлетворение запросов национальных элит.Возвращаясь к басенному образу веника, мы сейчас видим, как каждая хворостина норовит выпороть другую. А о том, чтобы защищаться вместе от слома, речи уже и не идёт.— Будет ли теперь больше внимания на Украину? Или Трамп активнее займется Кубой?— Трамп прямо заявлял, что урегулирование на Украине — это не жизненно важный интерес США, а скорее "одолжение Европе", так как Америку от этой войны отделяет океан. Но, как водится, слова Трампа расходятся с делом. Точность последних украинских атак на российскую инфраструктуру говорит, что США по полной программе обеспечивают целеуказание, разведку и наведение.Что же до Кубы, то Трамп действительно хотел бы "закрыть гештальт" времен Холодной войны. Теоретически, это как воробью проглотить букашку. Но птички глотают далеко не всех жучков-червячков — некоторых разумно избегают, понимая, что крошечное создание может быть опасным для здоровья. И, зная особенности менталитета кубинского народа, не исключу, что США подавятся, пытаясь сожрать Кубу.Канада, Гренландия, Венесуэла, Иран, Куба — Трампу не терпится обрести славу "собирателя земель". Он не строит конкретные планы, он предпочитает "пробивочки" в поиске слабого звена. То этот громкий перебор вариантов заставляет соперников быть настороже. И в среднесрочной перспективе не удивлюсь, если "собирательство" Трампа приведёт не к расширению, а к усыханию американского влияния в мире.Что будет с украинским конфликтом на фоне перемирия на Ближнем Востоке, в интервью Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер.

Анна Черкасова

