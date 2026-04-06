США и Иран рассматривают план прекращения войны - Reuters
США и Иран рассматривают план прекращения войны - Reuters
Боевые действия в Иране и районе Персидского залива могут быть прекращены при достижении Вашингтоном и Тегераном принципиальных соглашений. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на свои источники
США и Иран рассматривают план прекращения войны - Reuters

12:46 06.04.2026 (обновлено: 13:10 06.04.2026)
 
Боевые действия в Иране и районе Персидского залива могут быть прекращены при достижении Вашингтоном и Тегераном принципиальных соглашений. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на свои источники
Издание отметило, что план прекращения боевых действий может вступить в силу 6 апреля.
Информагентство сообщает, что соглашением предусмотрено прекращение боевых действий с выходом на всеобъемлющее соглашение, которое позволит установить мир в регионе. Пакистан в реализации этого плана позиционируется посредником.
Тегеран продолжает отрицать ведение прямых переговоров с Вашингтоном, о чём иранские СМИ сообщали ранее. При этом президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что переговоры с исламской республикой ведутся несмотря на то, что в марте он же неоднократно заявлял о победе над Ираном и возможности обсуждения лишь условий полной и безоговорочной капитуляции.
Также 6 апреля официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что в Тегеране "подготовили ответ" на инициативы по прекращению войны.
"Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления", — цитирует Багаи иранское агентство IRNA.
