https://ukraina.ru/20260606/polkovnik-alekhin-nastuplenie-na-slavyansk-bylo-otvlekayuschim-glavnyy-udar-byl-v-konstantinovke-1079898510.html

Полковник Алехин: "Наступление на Славянск было отвлекающим, главный удар был в Константиновке"

Полковник Алехин: "Наступление на Славянск было отвлекающим, главный удар был в Константиновке" - 06.06.2026 Украина.ру

Полковник Алехин: "Наступление на Славянск было отвлекающим, главный удар был в Константиновке"

Наступление ВС РФ на Славянск, по оценкам экспертов, было лишь отвлекающим манёвром. Главный удар российские войска нанесли в другом месте — на Константиновском направлении, где оборона ВСУ неожиданно дала системный сбой. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-06-06T05:30

2026-06-06T05:30

2026-06-06T05:30

новости

славянск

россия

донбасс

геннадий алехин

украина.ру

сво

сводка сво

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593649_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_746dec1bb516127939c82c470c988ae9.jpg

Анализируя события минувшей недели на Донбассе, эксперт обратил внимание на оценки западных коллег. "Многие западные аналитики заявляют о том, что на ключевом направлении (Славянском) затормозилось продвижение российской армии", — отметил Алёхин.Однако, по его словам, реальная картина иная. "Наступление ВС РФ на Славянск все-таки было отвлекающим, тогда как главный удар был нанесен в Константиновке", — заявил Алёхин.Он пояснил, что произошло на Константиновском направлении. "В этом насыщенном в инженерном отношении узле, который готовился к обороне несколько лет, по оценке того же ISW, неожиданно "оборона ВСУ столкнулась с системным сбоем из-за невозможности удерживать сплошную линию фронта в условиях плотных городских боев", — сообщил аналитик.Алехин также привёл данные о конкретных успехах на Константиновском направлении. "Перерезана на "земле" дорога к Рай-Александровке со стороны Юрковки. Идет успешная зачистка севернее Калеников, от которых до Рай-Александровки установлен полный контроль территории, а в самом селе идут бои за центр", — подытожил автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.

славянск

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, славянск, россия, донбасс, геннадий алехин, украина.ру, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, наступление вс рф, наступление россии, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво