Полковник Алехин: "Наступление на Славянск было отвлекающим, главный удар был в Константиновке" - 06.06.2026 Украина.ру
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Полковник Алехин: "Наступление на Славянск было отвлекающим, главный удар был в Константиновке"
Полковник Алехин: "Наступление на Славянск было отвлекающим, главный удар был в Константиновке" - 06.06.2026 Украина.ру
Полковник Алехин: "Наступление на Славянск было отвлекающим, главный удар был в Константиновке"
Наступление ВС РФ на Славянск, по оценкам экспертов, было лишь отвлекающим манёвром. Главный удар российские войска нанесли в другом месте — на Константиновском направлении, где оборона ВСУ неожиданно дала системный сбой. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-06-06T05:30
2026-06-06T05:30
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Анализируя события минувшей недели на Донбассе, эксперт обратил внимание на оценки западных коллег. "Многие западные аналитики заявляют о том, что на ключевом направлении (Славянском) затормозилось продвижение российской армии", — отметил Алёхин.Однако, по его словам, реальная картина иная. "Наступление ВС РФ на Славянск все-таки было отвлекающим, тогда как главный удар был нанесен в Константиновке", — заявил Алёхин.Он пояснил, что произошло на Константиновском направлении. "В этом насыщенном в инженерном отношении узле, который готовился к обороне несколько лет, по оценке того же ISW, неожиданно "оборона ВСУ столкнулась с системным сбоем из-за невозможности удерживать сплошную линию фронта в условиях плотных городских боев", — сообщил аналитик.Алехин также привёл данные о конкретных успехах на Константиновском направлении. "Перерезана на "земле" дорога к Рай-Александровке со стороны Юрковки. Идет успешная зачистка севернее Калеников, от которых до Рай-Александровки установлен полный контроль территории, а в самом селе идут бои за центр", — подытожил автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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Полковник Алехин: "Наступление на Славянск было отвлекающим, главный удар был в Константиновке"

05:30 06.06.2026
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Наступление ВС РФ на Славянск, по оценкам экспертов, было лишь отвлекающим манёвром. Главный удар российские войска нанесли в другом месте — на Константиновском направлении, где оборона ВСУ неожиданно дала системный сбой. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Анализируя события минувшей недели на Донбассе, эксперт обратил внимание на оценки западных коллег. "Многие западные аналитики заявляют о том, что на ключевом направлении (Славянском) затормозилось продвижение российской армии", — отметил Алёхин.
Однако, по его словам, реальная картина иная. "Наступление ВС РФ на Славянск все-таки было отвлекающим, тогда как главный удар был нанесен в Константиновке", — заявил Алёхин.
Он пояснил, что произошло на Константиновском направлении. "В этом насыщенном в инженерном отношении узле, который готовился к обороне несколько лет, по оценке того же ISW, неожиданно "оборона ВСУ столкнулась с системным сбоем из-за невозможности удерживать сплошную линию фронта в условиях плотных городских боев", — сообщил аналитик.
Алехин также привёл данные о конкретных успехах на Константиновском направлении. "Перерезана на "земле" дорога к Рай-Александровке со стороны Юрковки. Идет успешная зачистка севернее Калеников, от которых до Рай-Александровки установлен полный контроль территории, а в самом селе идут бои за центр", — подытожил автор статьи.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ наращивают продвижение на земле, в небе усиливается противостояние" на сайте Украина.ру.
О нюансах эвакуации подбитой техники в условиях угрозы с воздуха, а также о ремонте, трофеях и подготовке танковых экипажей — в материале Игоря Гомольского "Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро" на сайте Украина.ру.
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