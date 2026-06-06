https://ukraina.ru/20260606/pirozhki-kvas-i-lepota-rossiyskoe-postpredstvo-pri-oon-otmetilo-den-russkogo-yazyka-1079904954.html
Пирожки, квас и "лепота": российское постпредство при ООН отметило День русского языка
Пирожки, квас и "лепота": российское постпредство при ООН отметило День русского языка - 06.06.2026 Украина.ру
Пирожки, квас и "лепота": российское постпредство при ООН отметило День русского языка
Российское постпредство при ООН отметило День русского языка с истинно русским размахом и радушием. Иностранных дипломатов и сотрудников секретариата угостили пирожками и квасом, а заодно объяснили, что такое "лепота" и чем она отличается от "зиждить" и "жития"
2026-06-06T10:05
2026-06-06T10:05
2026-06-06T10:05
новости
василий небензя
оон
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102780/30/1027803041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2517023d4d608e472091aba9f6a238ed.jpg
Как сообщает РИА Новости, на торжественном мероприятии звучала музыка Глинки и Чайковского, а также знаменитая песня "А я иду, шагаю по Москве". Российская миссия подготовила специальную экспозицию, где гостям на английском языке растолковали значение исконно русских слов. "А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно", — отметил российский постпред при ООН Василий Небензя. День русского языка, учрежденный ООН в 2010 году, отмечается ежегодно 6 июня. Русский — один из шести официальных языков Организации, наряду с английским, французским, арабским, китайским и испанским. Ранее в новостях: Украинский философ назвал "мову" детскими хотелками для идиотов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102780/30/1027803041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b156a7200e00afce2d3e73ce79be8abd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, василий небензя, оон, русский язык
Пирожки, квас и "лепота": российское постпредство при ООН отметило День русского языка
Российское постпредство при ООН отметило День русского языка с истинно русским размахом и радушием. Иностранных дипломатов и сотрудников секретариата угостили пирожками и квасом, а заодно объяснили, что такое "лепота" и чем она отличается от "зиждить" и "жития"
Как сообщает РИА Новости, на торжественном мероприятии звучала музыка Глинки и Чайковского, а также знаменитая песня "А я иду, шагаю по Москве".
Российская миссия подготовила специальную экспозицию, где гостям на английском языке растолковали значение исконно русских слов.
"А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно", — отметил российский постпред при ООН Василий Небензя.
День русского языка, учрежденный ООН в 2010 году, отмечается ежегодно 6 июня. Русский — один из шести официальных языков Организации, наряду с английским, французским, арабским, китайским и испанским.