Пирожки, квас и "лепота": российское постпредство при ООН отметило День русского языка - 06.06.2026 Украина.ру
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Пирожки, квас и "лепота": российское постпредство при ООН отметило День русского языка
Пирожки, квас и "лепота": российское постпредство при ООН отметило День русского языка - 06.06.2026 Украина.ру
Пирожки, квас и "лепота": российское постпредство при ООН отметило День русского языка
Российское постпредство при ООН отметило День русского языка с истинно русским размахом и радушием. Иностранных дипломатов и сотрудников секретариата угостили пирожками и квасом, а заодно объяснили, что такое "лепота" и чем она отличается от "зиждить" и "жития"
2026-06-06T10:05
2026-06-06T10:05
новости
василий небензя
оон
русский язык
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Как сообщает РИА Новости, на торжественном мероприятии звучала музыка Глинки и Чайковского, а также знаменитая песня "А я иду, шагаю по Москве". Российская миссия подготовила специальную экспозицию, где гостям на английском языке растолковали значение исконно русских слов. "А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно", — отметил российский постпред при ООН Василий Небензя. День русского языка, учрежденный ООН в 2010 году, отмечается ежегодно 6 июня. Русский — один из шести официальных языков Организации, наряду с английским, французским, арабским, китайским и испанским. Ранее в новостях: Украинский философ назвал "мову" детскими хотелками для идиотов
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новости, василий небензя, оон, русский язык
Новости, Василий Небензя, ООН, Русский язык

Пирожки, квас и "лепота": российское постпредство при ООН отметило День русского языка

10:05 06.06.2026
 
© РИА Новости . Брайан Смит / Перейти в фотобанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Брайан Смит
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Российское постпредство при ООН отметило День русского языка с истинно русским размахом и радушием. Иностранных дипломатов и сотрудников секретариата угостили пирожками и квасом, а заодно объяснили, что такое "лепота" и чем она отличается от "зиждить" и "жития"
Как сообщает РИА Новости, на торжественном мероприятии звучала музыка Глинки и Чайковского, а также знаменитая песня "А я иду, шагаю по Москве".
Российская миссия подготовила специальную экспозицию, где гостям на английском языке растолковали значение исконно русских слов.
"А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно", — отметил российский постпред при ООН Василий Небензя.
День русского языка, учрежденный ООН в 2010 году, отмечается ежегодно 6 июня. Русский — один из шести официальных языков Организации, наряду с английским, французским, арабским, китайским и испанским.
Ранее в новостях: Украинский философ назвал "мову" детскими хотелками для идиотов
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