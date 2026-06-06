Украинские БПЛА снова атакуют Петербург
Киевский режим предпринял очередную попытку атаки на Санкт-Петербург. Над регионом уже сбито 25 беспилотников, силы противовоздушной обороны продолжают работу. Об этом 6 июня сообщил губернатор Ленинградской области
Местные жители также сообщают, что после падения части БПЛА возник пожар.Какие объекты пострадали — пока неизвестно. Предположительно, дроны снова использовали так называемый "прибалтийский коридор" — маршрут над Финским заливом на предельно низкой высоте. В прошлый раз перед атакой воздушную тревогу объявляли в шести уездах Эстонии.
Это уже вторая атака на Петербург за последние дни. Об этом – в материале Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург на сайте Украина.ру
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