https://ukraina.ru/20260606/ukrainskie-bpla-snova-atakuyut-peterburg-1079900953.html

Украинские БПЛА снова атакуют Петербург

Украинские БПЛА снова атакуют Петербург - 06.06.2026 Украина.ру

Украинские БПЛА снова атакуют Петербург

Киевский режим предпринял очередную попытку атаки на Санкт-Петербург. Над регионом уже сбито 25 беспилотников, силы противовоздушной обороны продолжают работу. Об этом 6 июня сообщил губернатор Ленинградской области

2026-06-06T07:50

2026-06-06T07:50

2026-06-06T07:50

спецоперация

санкт-петербург

ленинградская область

финский залив

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Местные жители также сообщают, что после падения части БПЛА возник пожар.Какие объекты пострадали — пока неизвестно. Предположительно, дроны снова использовали так называемый "прибалтийский коридор" — маршрут над Финским заливом на предельно низкой высоте. В прошлый раз перед атакой воздушную тревогу объявляли в шести уездах Эстонии. Это уже вторая атака на Петербург за последние дни. Об этом – в материале Финские военные заранее знали о готовящейся атаке на Петербург на сайте Украина.ру

санкт-петербург

ленинградская область

финский залив

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, санкт-петербург, ленинградская область, финский залив