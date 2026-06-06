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В Приморье отменили Ани Лорак, в Киеве- Михаила Булгакова, а в Москве перезапустят ФЗ. События культуры

В Приморье отменили Ани Лорак, в Киеве- Михаила Булгакова, а в Москве перезапустят ФЗ. События культуры - 06.06.2026 Украина.ру

В Приморье отменили Ани Лорак, в Киеве- Михаила Булгакова, а в Москве перезапустят ФЗ. События культуры

Культура как всегда, с одной стороны остается ареной борьбы политиков, с другой - местом поиска форматов и новых-старых форм влияния на аудиторию, когда из старого чемодана пытаются выкроить современный рюкзак

2026-06-06T07:12

2026-06-06T07:12

2026-06-06T07:12

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ани лорак

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Культурная неделя ошарашила прецедентом, связанным с гастрольным турне украинской певицы Лорак: впервые власть и патриотическая общественность выступили заодно, отказавшись пускать на сцену артистку, которая подпевала атошникам. Между тем, булгаковский Киев наследники Петлюры полностью зачищают от "профессоров Преображенских": в 2022-м содрали памятную табличку со здания гимназии, где учился Михаил Афанасьевич, в 2024-м переименовали улицу, названную в его честь, в 2026-м - демонтировали памятник писателю под улюлюканье безграмотных шариковых. Ну, а в России решили сдуть пыль с "Фабрики звезд" и обновить проект, которому исполнилось четверть века. Алло, мы ищем таланты?Дроны брата ударили по Каролине КуекДальневосточный тур украинской певицы Каролины Куек (Ани Лорак) сорван. Жители Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска не смогут послушать выступления певицы с "неоднозначной биографией". Хотя Ани Лорак еще в 2023 году переехала в РФ и получила российское гражданство - якобы из-за политического давления и преследований на Украине - о ее выступлениях перед "героями АТО" никто не забыл. Дело в том, что после евромайдана певица пыталась усидеть на двух стульях. Через несколько месяцев после начала "антитеррористической операции" Украины против восставшего Донбасса, Каролина Куек навещала в Киевском военном госпитале раненых карателей, проходивших лечение после участия в зоне АТО, и пела для них. Информация об этом не анонсировалась самой певицей, а стала известна благодаря видео, снятому "случайно" оказавшимися там посетителями. Впоследствии, на фоне критики и обвинений в спонсировании украинских военных, артистка неоднократно выступала с опровержениями, заявляя, что никогда не оказывала военной помощи, а ее участие ограничивалось исключительно гуманитарными целям. Допустим, это так и было.Но после начала СВО братишка певицы Игорь Куек занялся поставкой дронов для украинской армии: по крайней мере, такая информация просочилась в СМИ. Однако, Лорак делает вид, что "ничего не понимает", и никак не комментирует данную информацию. А сейчас и вообще строит из себя обиженку. "Это очень обидно, она не знает, что делать. Кто-то распускает эти грязные сплетни о ней, мол, Ани Лорак помогала кому-то там, брат не там работает. Да разве она за брата отвечает? Почему все Лорак за брата распинают? Мизулину, например, никто не трогает, никто не спрашивает, где ее брат. А то, что Каролина помогала, то вы родственникам не помогли бы? Вы бы не пели, если бы вас попросили? Она же певица! Это ее призвание – петь", – заявила сотрудница украинской артистки, тем самым подтвердив самые худшие подозрения в отношении двурушнической позиции Каролины Куек. Оказывается, она пела для карателей Донбасса потому, что "ее родня попросила". А за брата и его помощь ВСУ она и вообще не может ручаться. Ну, что за детский сад?!Тем более вызывает уважение позиция, которую заняли руководители Приморья. Организаторы турне Ани Лорак ссылаются именно на запрет концертов местными властями. В столице Приморья глава Константин Шестаков выпустил распоряжение об отмене шоу "Аура". Причиной названы "факты биографии артиста". В письме на имя директора "Фетисов Арена" указано, что запрет инициирован председателем правительства края Верой Щербиной. Та, в свою очередь, опиралась на документ из аппарата полпреда президента в ДФО, где упомянута "неоднозначная позиция певицы в российско-украинском конфликте" и риск роста социальной напряжённости. Вот так вот: не стали во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахлинске играть в "дружбонародность" и закрывать глаза на прошлое и настоящее Ани Лорак, особенно ее невнятную позицию в отношении украино-российской войны. В регионе мнение людей ставят выше заигрываний с украинской "звездочкой", прислушиваются к патриотическим блогерам, изучают факты биографии гастролеров и выносят взвешенные решения. А главное - не хотят рисковать социальным спокойствием собственных жителей, которым неприятно слушать песни украинской артистки, которая зарабатывает деньги в России пока ее родственник поставляет ВСУ дроны, с помощью которых убивают российских солдат. "Матерям погибших солдат и тем, чьи сыновья остались инвалидами, не объяснишь почему они должны купить билет на концерт той, что помогала в 2014-м песней украинским нацистам", - пишет по этому поводу телеграм-канал "Товарищ Сорян". Cогласимся - таким артисткам не место на российской сцене. Но главное в этой немузыкальной истории то, что впервые мы видим от местных властей не извинения и реверансы, а правильные формулировки и называние вещей своими именами. В Приморье создан прецедент в отношении "неоднозначных артистов", артистов, зашедших не в ту дверь, или просто "выступавших против войны". Теперь другим чиновникам не надо ломать голову, придумывая всякие туманные формулировки. Вполне могут ставить на место тех, кто за пять лет войны не выбрал на чьей он стороне, зато определился, где лучше всего кормят. Примечательно, что на Украине бывшие коллеги Лорак и журналисты вовсю злорадствуют относительно отмены ее концертного шоу. "Мораль проста: предателей нигде не любят. Попутно можно поблагодарить Ани Лорак за донаты на украинские дроны. Может, ей еще несколько концертов отменят?", - открыто намекает пропагандист Дмитрий Гордон*. Сама же певица пока делает хорошую мину при плохой игре и обещает зрителям, что "вскоре все наладится". Возможно и так, если к ситуации рискнут подключиться высокопоставленные поклонники певицы. Но даже и в этом случае, ее творческая карьера в РФ все равно полетела под откос, и Каролина Куек рискует повторить судьбу Ларисы Долиной. Кстати, не исключено что после такого прецедента и другим артистам из Украины (да и не только) станут предъявлять новые стандарты допуска к публичной деятельности, при которых репутационные и политические риски будут учитываться не менее внимательно, чем творческие достижения и коммерческий успех."Kiт" и "Кот": хуторяне добивают русский КиевТем более, что украинские шариковы и швондеры постоянно повышают планку демонтажа символов, связанных с российской историей и культурным наследием. Так случилось и со сносом памятника киевлянину Михаилу Булгакову - на этой неделе в Киеве снесли памятник автору "Белой Гвардии" и "Мастера и Маргариты". Все попытки музейных работников замаскировать бронзового Булгакова мешками с песком, успеха не имели. Рогули настояли на своем - вопреки воле и желанию коренных жителей столицы. Коммунальщики замотали Михаила Афанасьевича в мешки и увезли с Андреевского спуска. Можно не сомневаться, что следующим объектом уничтожения станет дом писателя: не спасут ни петлюровский крап в окне, ни табличка "пророссийским вход нежелателен". Судя по экстазу с которым набрасывались на коммунальных работников "случайно оказавшиеся" на месте демонтажа галичанские медийщики, останавливаться на достигнутом активисты не собираются. Это хорошо было видно по поведению львовской понаехавшей журналистки Екатерины Некречной, которая не скрывала радости по поводу уничтожения памятника, призывала прохожих так же порадоваться сносу "имперского символа" и выставила в соцсетях видеозапись с подписью "Андреевский спуск, Булгакова уже нет". Ну, невдомек этим особям, что нет как раз Украины, а Булгаков, как и Саардамский плотник - вечен. Кстати, весьма интересно, что Украинский институт национального беспамятства косвенно отмежевался от сноса памятнику Мастеру. Да, сначала эксперты УИНП объявили родившегося в Киеве Булгакова "символом российской имперской политики", "имперцем по мировоззрению" и "ярым украинофобом". Члены комиссии утверждали, что писатель якобы презирал украинцев и негативно отзывался об УНР и ее националистических лидерах. Правда позже в Институте национальной памяти Украины отметили, что заключение экспертной комиссии не может быть руководством к закрытию Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве и к сносу памятника. Не хотят, видимо, светиться в откровенных актах вандализма, а потом еще и отвечать за содеянное. Ведь Булгаков всем своим творчеством отрицал "украинский Киев", который навязывают после госпереворота идеологи Западной Украины. " Булгаков не угодил рогулям тем, что писал: УНР - это худшее, что могло случиться с русским городом Киевом. Тем, что только с УНР "на штыках" петлюровцев в русском Киеве впервые появилась чуждая и чужая городу мова. Булгаков - это свидетельство, что Киев при нём был русским городом. Оттого и воюете с ним, пытаясь стереть в памяти правду. Но историю это не изменит. Киев был и будет русским городом. А от вас, мрази, и следа не останется, как от петлюровцев", - припечатал борцов с "булгаковщиной" эксперт Александр Скубченко.Новое - это хорошо забытое старое? Первый канал оживляет "Фабрику звезд"Пока Украина избавляется от прошлого, Россия это прошлое реанимирует. Например, Первый канал и Константин Эрнст перезапускают "Фабрику звезд". Слухи о перезагрузке "ФЗ" зазвучали еще несколько недель назад. В профильных каналах писали, что "механика проекта останется той же: участники, прошедшие кастинг, заселяется в "Звездный дом", где всё происходящее будет круглосуточно сниматься десятками скрытых камер. В течение трех месяцев будущим артистам предстоит оттачивать вокал, хореографию, осваивать актерское мастерство. Кроме того, их ждут регулярные мастер-классы от мэтров российской эстрады".Ведущей новой "Фабрики", предположительно станет Яна Чурикова - ветеран проекта, выпустившая целый цикл интервью к юбилею шоу. А в эфире ждать проект стоит не раньше 2027 года. Вот только зачем эту многократно пережеванную субстанцию снова скармливать зрителю? Потому что нет новых идей и приходится возрождать популярные шоу нулевых? Так ведь есть уже печальный опыт: к примеру, закрытую в 2012 году Первым каналом "Фабрику звезд", где готовили потенциальных звезд эстрады, начали перезагружать почти 10 лет назад. В 2017 году канал "Муз-ТВ" попытался повторить успех той самой "Фабрики". А затем ТНТ перехватил эстафету и выпускал собственную версию проекта в 2024 году. Но никакого успеха не было и никаких звезд музыкальный комбинат так и не зажег.Гендиректор Первого канала назвал перезапуск программы историей классического соревнования продюсеров. "Будет кто-то из продюсеров со старой "Фабрики звезд" и кто-то из продюсеров, появившихся за последние десять лет. То есть, будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации", - заявил Константин Эрнст. Выходит, будет какой-то конкурс капитанов? Типа кто больше спродюссирует и выведет на сцену новых талантов? Так это борьба коммерсантов, а не зажигание новых звезд. И как тогда быть с искренностью, на которую упирает будущая ведущая "ФЗ" Яна Чурикова? Она говорит, что перезагрузка шоу двадцатилетней давности отвечает запросу зрителей на искренность. "Я думаю, если переложить движок "Фабрики" на современные реалии это, конечно, будет интересно", - считает она. Ну прямо гоголевский сюжет: "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...". Слушая все эти натужные придумки можно пока сделать лишь один вывод - о продолжающемся кризисе телевизионных форматов. Cкладывается впечатление, что шоу-индустрия вновь пытается собрать успешную формулу прошлого из уже знакомых элементов, рассчитывая, что ностальгия компенсирует отсутствие свежего содержания. Причем, за ооочень большие деньги.*Признан в РФ иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов

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Елена Кирюшкина

киев, украина, ани лорак, михаил булгаков, симон петлюра, вооруженные силы украины, институт национальной памяти, эксклюзив, россия