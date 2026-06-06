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Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой
Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой - 06.06.2026 Украина.ру
Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой
МИД Украины принес официальные извинения Афинам после того, как в районе греческого острова Лефкас был обнаружен украинский морской дрон, начиненный взрывчаткой. Представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий назвал случившееся "результатом обстоятельств, вызванных конфликтом с Россией"
2026-06-06T07:00
2026-06-06T07:00
2026-06-06T07:00
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"Украинская сторона выражает свои извинения за инцидент", — написал он в соцсети X, добавив, что Киев высоко ценит дружеские отношения с Грецией и намерен углублять конструктивный диалог. Также он заверил, что Украина привержена нормам международного права и принципам гражданской морской безопасности. Показательно, что это уже не первый подобный случай: ранее украинские дроны и ракеты залетали в страны Балтии. Об этом – в материале Литва признала, что украинские дроны будут залетать снова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, греция, украина
Новости, Киев, Греция, Украина
Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой
МИД Украины принес официальные извинения Афинам после того, как в районе греческого острова Лефкас был обнаружен украинский морской дрон, начиненный взрывчаткой. Представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий назвал случившееся "результатом обстоятельств, вызванных конфликтом с Россией"
"Украинская сторона выражает свои извинения за инцидент", — написал он в соцсети X, добавив, что Киев высоко ценит дружеские отношения с Грецией и намерен углублять конструктивный диалог.
Также он заверил, что Украина привержена нормам международного права и принципам гражданской морской безопасности.
Показательно, что это уже не первый подобный случай: ранее украинские дроны и ракеты залетали в страны Балтии. Об этом – в материале Литва признала, что украинские дроны будут залетать снова