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Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой

Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой - 06.06.2026 Украина.ру

Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой

МИД Украины принес официальные извинения Афинам после того, как в районе греческого острова Лефкас был обнаружен украинский морской дрон, начиненный взрывчаткой. Представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий назвал случившееся "результатом обстоятельств, вызванных конфликтом с Россией"

2026-06-06T07:00

2026-06-06T07:00

2026-06-06T07:00

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"Украинская сторона выражает свои извинения за инцидент", — написал он в соцсети X, добавив, что Киев высоко ценит дружеские отношения с Грецией и намерен углублять конструктивный диалог. Также он заверил, что Украина привержена нормам международного права и принципам гражданской морской безопасности. Показательно, что это уже не первый подобный случай: ранее украинские дроны и ракеты залетали в страны Балтии. Об этом – в материале Литва признала, что украинские дроны будут залетать снова

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