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Минобороны отреагировало на обращение Путина к военным

Минобороны отреагировало на обращение Путина к военным - 06.06.2026 Украина.ру

Минобороны отреагировало на обращение Путина к военным

Министерство обороны России коротко и по-военному четко ответило на обращение Верховного главнокомандующего Владимира Путина. В мессенджере "Макс" ведомство опубликовало всего одно слово: "Работаем"

2026-06-06T10:36

2026-06-06T10:36

2026-06-06T11:38

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5 июня на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин, комментируя открытое письмо Владимира Зеленского, отметил, что в тексте присутствуют "элементы хамства".По мнению президента, глава киевского режима пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны. Поэтому обращаться нужно не к украинской стороне, а к тем, кто находится на линии фронта. "Вся страна гордится вами и надеется на вас... Работайте, братья!" — сказал Путин. Ответ военных не заставил себя ждать. Одно слово — и в нем все: никаких лишних комментариев, никакой пафосной риторики. Пока Зеленский пишет письма с хамством и угрозами, российские военные продолжают делать свое дело. Об этом – в материале Реакция Путина на письмо Зеленского на сайте Украина.ру

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россия, владимир зеленский, минобороны, украина.ру, новости