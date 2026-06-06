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Минобороны отреагировало на обращение Путина к военным
Минобороны отреагировало на обращение Путина к военным - 06.06.2026 Украина.ру
Минобороны отреагировало на обращение Путина к военным
Министерство обороны России коротко и по-военному четко ответило на обращение Верховного главнокомандующего Владимира Путина. В мессенджере "Макс" ведомство опубликовало всего одно слово: "Работаем"
2026-06-06T10:36
2026-06-06T10:36
2026-06-06T11:38
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владимир зеленский
минобороны
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новости
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5 июня на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин, комментируя открытое письмо Владимира Зеленского, отметил, что в тексте присутствуют "элементы хамства".По мнению президента, глава киевского режима пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны. Поэтому обращаться нужно не к украинской стороне, а к тем, кто находится на линии фронта. "Вся страна гордится вами и надеется на вас... Работайте, братья!" — сказал Путин. Ответ военных не заставил себя ждать. Одно слово — и в нем все: никаких лишних комментариев, никакой пафосной риторики. Пока Зеленский пишет письма с хамством и угрозами, российские военные продолжают делать свое дело. Об этом – в материале Реакция Путина на письмо Зеленского на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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россия, владимир зеленский, минобороны, украина.ру, новости
Россия, Владимир Зеленский, Минобороны, Украина.ру, Новости
Минобороны отреагировало на обращение Путина к военным
10:36 06.06.2026 (обновлено: 11:38 06.06.2026)
Министерство обороны России коротко и по-военному четко ответило на обращение Верховного главнокомандующего Владимира Путина. В мессенджере "Макс" ведомство опубликовало всего одно слово: "Работаем"
5 июня на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин, комментируя открытое письмо Владимира Зеленского, отметил, что в тексте присутствуют "элементы хамства".
По мнению президента, глава киевского режима пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны. Поэтому обращаться нужно не к украинской стороне, а к тем, кто находится на линии фронта.
"Вся страна гордится вами и надеется на вас... Работайте, братья!" — сказал Путин. Ответ военных не заставил себя ждать. Одно слово — и в нем все: никаких лишних комментариев, никакой пафосной риторики.
Пока Зеленский пишет письма с хамством и угрозами, российские военные продолжают делать свое дело. Об этом – в материале Реакция Путина на письмо Зеленского на сайте Украина.ру