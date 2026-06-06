https://ukraina.ru/20260606/reaktsiya-putina-na-pismo-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-6-iyunya-1079905082.html

Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июня

Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июня - 06.06.2026 Украина.ру

Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июня

Президент России Владимир Путин прокомментировал письмо Владимира Зеленского

2026-06-06T10:20

2026-06-06T10:20

2026-06-06T11:11

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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума, рассказал о реакции на письмо Владимира Зеленского."Мне вчера ещё мой пресс-секретарь господин Песков показал это письмо. Но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я её посмотрел так, бегло, но тем не менее", – рассказал Путин.Он обратил внимание на несколько вещей."Первое. Он упомянул, автор письма, о моём возрасте. Ну, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моём возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное-то не возраст… (Аплодисменты.) Это на самом деле, безусловно, важно, но главное-то не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно", – отметил Путин.Также он указал на то, что Зеленский обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях."Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках Основного закона, потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться – надо идти на выборы, и всем бы посоветовал, тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему", – указал Путин.Также президент России отметил, что Зеленский в своём письме отметил, что "не нужно следовать договорённостям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договорённостей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе"."Наверное, надёжные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации и президенту Трампу – мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединённых Штатов, а видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы", – подчеркнул Путин.Он напомнил о перепалке Трампа и Зеленского в Белом Доме."Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете? Давать всё время "Рэмбо: Первую кровь", конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. И что касается манер: в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу – она, безусловно, полезной является, но есть ещё над чем работать. Надо продолжать", – указал Путин.Он также заявил, что послание Зеленского даёт ему право рассказать некоторые вещи, которые раньше были непубличными."Поскольку украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичной дискуссии, – что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем не правильно, – то это даёт мне возможность и даёт право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает", – отметил Путин.По словам Путина, недавно ему позвонил один российский бизнесмен."Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. В принципе, я человека знаю очень давно, у нас нет близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: "Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев". Я говорю: "Ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чём?" – "Я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдёт о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами"", – передал Путин разговор.Он ответил, что не мог послать бизнесмена на Украину ни в каком качестве."Я ему говорю: "Послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве, этим должны заниматься серьёзные, специально обученные люди министерства иностранных дел России, министерства обороны, других служб – так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать". Он говорит: "Я хотел просто вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чём там речь". Я говорю: "Пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте"", – рассказал Путин.Бизнесмен поехал в Киев и встретился с Зеленским."Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором этого письма, у него в резиденции, не на Валдае. Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное: господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: "Я никогда не отказывался". Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее переливать – я знаю, я проходил это", – отметил Путин.Президент России напомнил об опыте Минских соглашений."Там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Мы занимались всю ночь – Минские соглашения эти формулировали, а потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному: выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения?" – задал вопрос российский лидер.Путин указал, что не видит смысла встречаться без предварительной выработки решений."Так вот я говорю: "Я не вижу смысла встречаться". Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооружённых сил, вот и всё. А нам нужны договорённости не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение", – подчеркнул Путин.А дальше российский президент назвал дату, когда происходили описанные события."И вот здесь самое главное, и аудитория меня поймёт, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая, а 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой", – заявил Путин.Он позвонил бизнесмену, который говорил с украинской стороной."Теперь уже я утром позвонил этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил: "Что это значит?" Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит: "У меня нет объяснений. Они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую". Я говорю: "Ну, пожалуйста". Я больше с ним не разговаривал", – завершил свой рассказ Путин.Он также охарактеризовал письмо Зеленского."И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что: это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе", – заявил президент России.Путин заявил, что в связи с вышеуказанным обращаться нужно не к авторам письма Зеленского, а к российским военным."И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: "Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!"", – подытожил Путин.Он также отметил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.Подробнее о письме Зеленского – в статье Владимира Скачко "Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию".

https://ukraina.ru/20260605/vystuplenie-putina-na-pmef-itogi-5-iyunya-1079886482.html

https://ukraina.ru/20260605/vzryv-v-konstantse-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-5-iyunya-1079860922.html

https://ukraina.ru/20260605/agoniya-v-konverte-kreml-poslal-pismo-zelenskogo-v-dolgiy-yaschik-khronika-sobytiy-na-utro-5-iyunya-1079850677.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, украина, россия