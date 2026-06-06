Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июня - 06.06.2026 Украина.ру
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Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июня
Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июня - 06.06.2026 Украина.ру
Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июня
Президент России Владимир Путин прокомментировал письмо Владимира Зеленского
2026-06-06T10:20
2026-06-06T11:11
эксклюзив
хроники
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
киев
украина
россия
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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума, рассказал о реакции на письмо Владимира Зеленского."Мне вчера ещё мой пресс-секретарь господин Песков показал это письмо. Но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я её посмотрел так, бегло, но тем не менее", – рассказал Путин.Он обратил внимание на несколько вещей."Первое. Он упомянул, автор письма, о моём возрасте. Ну, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моём возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное-то не возраст… (Аплодисменты.) Это на самом деле, безусловно, важно, но главное-то не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно", – отметил Путин.Также он указал на то, что Зеленский обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях."Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках Основного закона, потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться – надо идти на выборы, и всем бы посоветовал, тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему", – указал Путин.Также президент России отметил, что Зеленский в своём письме отметил, что "не нужно следовать договорённостям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договорённостей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе"."Наверное, надёжные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации и президенту Трампу – мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединённых Штатов, а видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы", – подчеркнул Путин.Он напомнил о перепалке Трампа и Зеленского в Белом Доме."Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете? Давать всё время "Рэмбо: Первую кровь", конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. И что касается манер: в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу – она, безусловно, полезной является, но есть ещё над чем работать. Надо продолжать", – указал Путин.Он также заявил, что послание Зеленского даёт ему право рассказать некоторые вещи, которые раньше были непубличными."Поскольку украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичной дискуссии, – что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем не правильно, – то это даёт мне возможность и даёт право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает", – отметил Путин.По словам Путина, недавно ему позвонил один российский бизнесмен."Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. В принципе, я человека знаю очень давно, у нас нет близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: "Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев". Я говорю: "Ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чём?" – "Я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдёт о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами"", – передал Путин разговор.Он ответил, что не мог послать бизнесмена на Украину ни в каком качестве."Я ему говорю: "Послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве, этим должны заниматься серьёзные, специально обученные люди министерства иностранных дел России, министерства обороны, других служб – так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать". Он говорит: "Я хотел просто вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чём там речь". Я говорю: "Пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте"", – рассказал Путин.Бизнесмен поехал в Киев и встретился с Зеленским."Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором этого письма, у него в резиденции, не на Валдае. Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное: господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: "Я никогда не отказывался". Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее переливать – я знаю, я проходил это", – отметил Путин.Президент России напомнил об опыте Минских соглашений."Там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Мы занимались всю ночь – Минские соглашения эти формулировали, а потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному: выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения?" – задал вопрос российский лидер.Путин указал, что не видит смысла встречаться без предварительной выработки решений."Так вот я говорю: "Я не вижу смысла встречаться". Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооружённых сил, вот и всё. А нам нужны договорённости не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение", – подчеркнул Путин.А дальше российский президент назвал дату, когда происходили описанные события."И вот здесь самое главное, и аудитория меня поймёт, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая, а 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой", – заявил Путин.Он позвонил бизнесмену, который говорил с украинской стороной."Теперь уже я утром позвонил этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил: "Что это значит?" Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит: "У меня нет объяснений. Они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую". Я говорю: "Ну, пожалуйста". Я больше с ним не разговаривал", – завершил свой рассказ Путин.Он также охарактеризовал письмо Зеленского."И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что: это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе", – заявил президент России.Путин заявил, что в связи с вышеуказанным обращаться нужно не к авторам письма Зеленского, а к российским военным."И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: "Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!"", – подытожил Путин.Он также отметил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.Подробнее о письме Зеленского – в статье Владимира Скачко "Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию".
https://ukraina.ru/20260605/vystuplenie-putina-na-pmef-itogi-5-iyunya-1079886482.html
https://ukraina.ru/20260605/vzryv-v-konstantse-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-5-iyunya-1079860922.html
https://ukraina.ru/20260605/agoniya-v-konverte-kreml-poslal-pismo-zelenskogo-v-dolgiy-yaschik-khronika-sobytiy-na-utro-5-iyunya-1079850677.html
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Егор Леев
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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, украина, россия
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Киев, Украина, Россия

Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июня

10:20 06.06.2026 (обновлено: 11:11 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Пленарное заседание
ПМЭФ-2026. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин прокомментировал письмо Владимира Зеленского
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума, рассказал о реакции на письмо Владимира Зеленского.
"Мне вчера ещё мой пресс-секретарь господин Песков показал это письмо. Но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я её посмотрел так, бегло, но тем не менее", – рассказал Путин.
Он обратил внимание на несколько вещей.
"Первое. Он упомянул, автор письма, о моём возрасте. Ну, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моём возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное-то не возраст… (Аплодисменты.) Это на самом деле, безусловно, важно, но главное-то не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно", – отметил Путин.
Также он указал на то, что Зеленский обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях.
"Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках Основного закона, потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться – надо идти на выборы, и всем бы посоветовал, тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему", – указал Путин.
Также президент России отметил, что Зеленский в своём письме отметил, что "не нужно следовать договорённостям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договорённостей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе".
"Наверное, надёжные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации и президенту Трампу – мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединённых Штатов, а видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы", – подчеркнул Путин.
Он напомнил о перепалке Трампа и Зеленского в Белом Доме.
"Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете? Давать всё время "Рэмбо: Первую кровь", конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. И что касается манер: в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу – она, безусловно, полезной является, но есть ещё над чем работать. Надо продолжать", – указал Путин.
ПМЭФ-2026. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Вчера, 18:15
Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июняПрезидент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Он также заявил, что послание Зеленского даёт ему право рассказать некоторые вещи, которые раньше были непубличными.
"Поскольку украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичной дискуссии, – что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем не правильно, – то это даёт мне возможность и даёт право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает", – отметил Путин.
По словам Путина, недавно ему позвонил один российский бизнесмен.
"Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. В принципе, я человека знаю очень давно, у нас нет близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: "Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев". Я говорю: "Ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чём?" – "Я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдёт о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами"", – передал Путин разговор.
Он ответил, что не мог послать бизнесмена на Украину ни в каком качестве.
"Я ему говорю: "Послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве, этим должны заниматься серьёзные, специально обученные люди министерства иностранных дел России, министерства обороны, других служб – так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать". Он говорит: "Я хотел просто вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чём там речь". Я говорю: "Пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте"", – рассказал Путин.
Бизнесмен поехал в Киев и встретился с Зеленским.
"Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором этого письма, у него в резиденции, не на Валдае. Вернулся, я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное: господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: "Я никогда не отказывался". Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее переливать – я знаю, я проходил это", – отметил Путин.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Вчера, 13:00
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Президент России напомнил об опыте Минских соглашений.
"Там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Мы занимались всю ночь – Минские соглашения эти формулировали, а потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному: выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения?" – задал вопрос российский лидер.
Путин указал, что не видит смысла встречаться без предварительной выработки решений.
"Так вот я говорю: "Я не вижу смысла встречаться". Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооружённых сил, вот и всё. А нам нужны договорённости не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение", – подчеркнул Путин.
А дальше российский президент назвал дату, когда происходили описанные события.
"И вот здесь самое главное, и аудитория меня поймёт, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая, а 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой", – заявил Путин.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Вчера, 10:45
"Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июня"Агония в конверте": на Украине письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России, назвали предсмертным хрипом киевского режима. Между тем конгресс принял законопроект о помощи Украине, однако его будущее под вопросом — президент США Дональд Трамп не поддержал
Он позвонил бизнесмену, который говорил с украинской стороной.
"Теперь уже я утром позвонил этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил: "Что это значит?" Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит: "У меня нет объяснений. Они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую". Я говорю: "Ну, пожалуйста". Я больше с ним не разговаривал", – завершил свой рассказ Путин.
Он также охарактеризовал письмо Зеленского.
"И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что: это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе", – заявил президент России.
Путин заявил, что в связи с вышеуказанным обращаться нужно не к авторам письма Зеленского, а к российским военным.
"И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: "Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!"", – подытожил Путин.
Он также отметил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
Подробнее о письме Зеленского – в статье Владимира Скачко "Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию".
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