Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия - 06.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260606/tramp-raskryl-pochemu-tegeran-do-sikh-por-ne-soglasilsya-na-vydvigaemye-ssha-usloviya-1079900559.html
Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия
Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия - 06.06.2026 Украина.ру
Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия
Президент США Дональд Трамп 6 июня в интервью NBC News он признал, что Тегеран не спешит соглашаться на американские условия, потому что иранцы "сильные и гордые"
2026-06-06T07:25
2026-06-06T07:25
новости
тегеран
иран
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078903556_0:24:1543:892_1920x0_80_0_0_320d83902844b020174a95d9f7db55e1.jpg
"Они сильные, они гордые", — ответил Трамп на вопрос, почему Иран до сих пор не принял выдвигаемые Вашингтоном требования. При этом американский лидер выразил уверенность, что сделка в итоге состоится, хотя "это займет некоторое время". Он сравнил свои действия с затяжной войной во Вьетнаме: "Я двигаюсь очень быстро. Прошло уже три месяца. Вьетнам длился 19 лет. Я на третьем месяце, а они только и говорят: "Когда вы уже победите?".По словам Трампа, за три месяца конфликта иранская армия была "полностью уничтожена", большая часть заводов по производству беспилотников и пусковых площадок ликвидирована. Однако он признал: у Тегерана сохраняется порядка 21–22 процентов от прежнего ракетного арсенала. "Это много ракет, но это не то, что было, когда мы впервые атаковали", — констатировал он. При этом Трамп намекнул, что в случае провала переговоров ему придется "принимать решения" — какие именно, он уточнять не стал. Напомним, Иран заявил о готовности к мирному соглашению лишь при условии разморозки около 24 миллиардов долларов своих активов, удерживаемых Вашингтоном. Об этом – в материале Иран запустил предупреждающие ракеты по четырём кораблям
тегеран
иран
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078903556_0:0:1373:1029_1920x0_80_0_0_0b0eeec011dbff8399d3e1c890e5e9a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, тегеран , иран, сша, дональд трамп
Новости, Тегеран , Иран, США, Дональд Трамп

Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия

07:25 06.06.2026
 
© AP / Manuel Balce Ceneta
- РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP / Manuel Balce Ceneta
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп 6 июня в интервью NBC News он признал, что Тегеран не спешит соглашаться на американские условия, потому что иранцы "сильные и гордые"
"Они сильные, они гордые", — ответил Трамп на вопрос, почему Иран до сих пор не принял выдвигаемые Вашингтоном требования.
При этом американский лидер выразил уверенность, что сделка в итоге состоится, хотя "это займет некоторое время". Он сравнил свои действия с затяжной войной во Вьетнаме:
"Я двигаюсь очень быстро. Прошло уже три месяца. Вьетнам длился 19 лет. Я на третьем месяце, а они только и говорят: "Когда вы уже победите?".
По словам Трампа, за три месяца конфликта иранская армия была "полностью уничтожена", большая часть заводов по производству беспилотников и пусковых площадок ликвидирована. Однако он признал: у Тегерана сохраняется порядка 21–22 процентов от прежнего ракетного арсенала.
"Это много ракет, но это не то, что было, когда мы впервые атаковали", — констатировал он.
При этом Трамп намекнул, что в случае провала переговоров ему придется "принимать решения" — какие именно, он уточнять не стал.
Напомним, Иран заявил о готовности к мирному соглашению лишь при условии разморозки около 24 миллиардов долларов своих активов, удерживаемых Вашингтоном. Об этом – в материале Иран запустил предупреждающие ракеты по четырём кораблям
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиТегеранИранСШАДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:59ВИЧ/СПИД: 45 лет несостоявшейся чуме XX века
07:50Украинские БПЛА снова атакуют Петербург
07:39Губернатор Дрозденко: над Ленобластью уничтожено 86 дронов
07:32ВС РФ наносят удары по целям во временно оккупированном Запорожье
07:30За ночь силы ПВО уничтожили 376 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ
07:26ПВО отражает атаку дронов ВСУ в Севастополе, уже сбито два БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев
07:25Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия
07:12В Приморье отменили Ани Лорак, в Киеве- Михаила Булгакова, а в Москве перезапустят ФЗ. События культуры
07:00Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев
07:00Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой
06:56Над Ленинградской областью на данный момент сбито 72 вражеских беспилотника
06:43МИД России: Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам, легитимность голосования под вопросом
06:34Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь
06:30Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного
06:00"Хватит воевать в белых перчатках": эксперт про цели для демонстрационных ударов по Украине
05:45"Ставку надо делать на Сумы и Харьков": эксперт назвал самые перспективные направления СВО
05:44В ответ на это КСИР атаковал баллистическими ракетами военные объекты США в Кувейте
05:41Взрывы слышны в Харькове и Кривом Роге
05:30Полковник Алехин: "Наступление на Славянск было отвлекающим, главный удар был в Константиновке"
05:15Геннадий Алехин: "Северяне" вышли к шоссе на Сумы и начали движение на юг от Юнаковки
Лента новостейМолния