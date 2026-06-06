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Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия

Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия - 06.06.2026 Украина.ру

Трамп раскрыл, почему Тегеран до сих пор не согласился на выдвигаемые США условия

Президент США Дональд Трамп 6 июня в интервью NBC News он признал, что Тегеран не спешит соглашаться на американские условия, потому что иранцы "сильные и гордые"

2026-06-06T07:25

2026-06-06T07:25

2026-06-06T07:25

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"Они сильные, они гордые", — ответил Трамп на вопрос, почему Иран до сих пор не принял выдвигаемые Вашингтоном требования. При этом американский лидер выразил уверенность, что сделка в итоге состоится, хотя "это займет некоторое время". Он сравнил свои действия с затяжной войной во Вьетнаме: "Я двигаюсь очень быстро. Прошло уже три месяца. Вьетнам длился 19 лет. Я на третьем месяце, а они только и говорят: "Когда вы уже победите?".По словам Трампа, за три месяца конфликта иранская армия была "полностью уничтожена", большая часть заводов по производству беспилотников и пусковых площадок ликвидирована. Однако он признал: у Тегерана сохраняется порядка 21–22 процентов от прежнего ракетного арсенала. "Это много ракет, но это не то, что было, когда мы впервые атаковали", — констатировал он. При этом Трамп намекнул, что в случае провала переговоров ему придется "принимать решения" — какие именно, он уточнять не стал. Напомним, Иран заявил о готовности к мирному соглашению лишь при условии разморозки около 24 миллиардов долларов своих активов, удерживаемых Вашингтоном. Об этом – в материале Иран запустил предупреждающие ракеты по четырём кораблям

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новости, тегеран , иран, сша, дональд трамп