https://ukraina.ru/20260606/tuman-voyny-i-novye-avantyury-zelenskogo-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1079854780.html

Туман войны и новые авантюры Зеленского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Туман войны и новые авантюры Зеленского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 06.06.2026 Украина.ру

Туман войны и новые авантюры Зеленского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и блогеры обсуждали темпы продвижения российской армии, напуская туману относительно реальной ситуации.

2026-06-06T08:23

2026-06-06T08:23

2026-06-06T08:23

эксклюзив

владимир зеленский

украина

сво

спецоперация

генштаб

егор соболев

офис президента

александр дубинский

белоруссия

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Официальные спикеры Офиса президента и Генштаба ВСУ утверждали, что российская армия почти не продвигается, а ВСУ, наоборот, якобы удается вернуть некоторые территории. То же самое твердят британские и европейские СМИ. Украинский военный паблик DeepState заявляет, что армия РФ в мае взяла всего 14 кв км - наименьшую площадь территорий Украины с октября 2023 года."Разрыв с реальностью"Украинские "приобретения", по данным паблика, тоже якобы имеются, но они их не отображают "в целях безопасности", словно россияне не знают без их карт, где находятся ВСУ. Взятие россиянами определенных населенных пунктов паблик тоже стал в этом году признавать с задержкой на месяц и более. Например, только в конце мая они признали взятие Покровска и Мирнограда. Очевидно, такая политика продиктована приказами свыше скрывать реальную ситуацию от населения.Украинское издание "Страна" тоже отмечает, что в последнее время резко увеличились расхождения между картами украинских и российских военных пабликов. Издание связывает это с тем, что почти весь фронт представляет собой "серую зону" глубиной до 20 километров (по 10 в каждую сторону), в которой позиции и украинских, и российских военных могут находится вперемешку под постоянными ударами БПЛА."В таких условиях на картах можно рисовать для статистики любую динамику в пределах этих 20 километров, что-то обозначая как серую зону, что-то как зону контроля", - резюмирует "Страна".Вместе с тем украинский нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, связывает такие расхождения с усилением украинской пропаганды, хотя она и непоследовательна."Украинская военная пропаганда — это сплошной треш. Тут мы отбиваем у русских больше территорий, чем они захватывают. Там они неудержимо наступают в районе Константиновки и Доброполья. Здесь готовится вторжение из Беларуси, а там мы уже отрезаем Крым. Этот хаос говорит о том, что в информационной сфере как не было, так и нет никакого единогласия", - пишет Дубинский.Украинский нардеп Марьяна Безуглая на днях тоже паниковала в Раде по поводу явного несоответствия официальных докладов и реальной ситуации. "Разрыв реальности нарастает. Когда вы молча воспринимаете заявления, что "идёт наступление на юге, перехват инициативы", надо помнить, что на самом деле, к сожалению, русские уже закрепляются в Константиновке, русские уже за Покровском и Мирноградом", - возмущалась Безулая.Экс-депутат Верховной рады, а ныне командир отряда беспилотников ВСУ Егор Соболев в эфире видеоблога издания "Украинская правда" и сам признает, что информацию скрывают от населения. "На бытовом уровне, когда мы со своими побратимами, мы можем обговорить все. Но когда военный начинает рассказывать всю правду там, снаружи, то это неправильно, потому что это демотивирует общество, дезорганизует армию", - рассказывает Соболев. От своих подчиненных он тоже, дескать, требует молчать о реальной ситуации. Очевидно, что правда и реальная ситуация в данном случае – это отнюдь не о неких "успехах" ВСУ.Тем не менее, он признает, что в этом году его подразделение потеряло столько же людей, сколько за все предыдущие годы войны. Он отмечает, что потери растут и у всех прочих подразделений, поскольку увеличивается килл-зона.Русские берут Константиновку и подошли к СлавянскуПрочие панические сообщения тоже прорываются сквозь украинскую цензуру.Командир батальона БПЛА 81-й бригады ДШВ ВСУ Александр Денисов рассказывает в интервью ТСН, что россияне вплотную подошли к Славянску. Он жалуется, что по позициям ВСУ там прилетает по 40-50 авиабомб ежедневно. Вместе с тем в том же интервью он признает, что до 80% украинских военнослужащих воевать не желают. И это не удивительно, поскольку они были насильно "бусифицированы"."Новое пополнение на 70-80%. Так не должно быть. Если человек приходит в армию без осознания, от него очень низкая эффективность. И работать очень сложно. Причём, говорят, что мотивация в тылу продолжит падать. Потому что все, кто хотел, уже пошли", – жалуется Денисов.Одним из серьезных укрепрайонов на подступах к Славянску является Рай-Александровка, где идут тяжелые бои. Стратегическое значение населенного пункта связано с тем, что после Рай-Александровки открывается более прямая оперативная линия в сторону как Краматорска, так и Славянска.Как пишет украинский оппозиционный канал "XUA-Фото войны", сейчас всё заметнее становится информационная осторожность украинских властей относительно ситуации в районе Рай-Александровки. Критики Банковой уже, дескать, говорят, что власти скрывают потерю населённого пункта, опасаясь политических последствий. По их мнению, сдача Рай-Александровки становится серьёзным репутационным ударом как для Владимира Зеленского, так и для украинского военного командования, поскольку речь идёт не просто о локальном эпизоде, а о потенциальном ослаблении всей Краматорско-Славянской линии обороны.Украинский военный эксперт Константин Машовец прогнозирует падение Константиновки в течение месяца. По его словам, ситуация там резко осложнилась для ВСУ, так как россияне пробились в центральную и западную часть, а также параллельно зашли в восточную и юго-восточную часть города.Вышеупомянутый паблик DeepState тоже сообщает, что российская армия увеличивает зону контроля в городе и вокруг него. Паблик пишет, что российская армия формирует преимущество на Константиновском участке, постоянно нанося удары по городу из КАБов, а украинские военнослужащие отмечают активность российских пилотов и непрерывное давление пехоты. Однако самая большая проблема для ВСУ, по данным DeepState, заключается в том, что подразделениям, которые там держат оборону, не хватает людей, чтобы сдерживать давление русских.В тоже время паблик сообщает, что происходит это потому, что главнокомандующий поднял вопрос о сокращении выдачи пехоты в бригады по правилу "справедливого распределения", которое определяет этот объем на уровне всего 50 человек в месяц. В качестве основного аргумента такого сокращения пополнения является формирование новых бригад.Планы на новый "контрнаступ"О формировании новых бригад сообщают в эти дни и насильно "бусифицированные" украинцы, которых часто направляют в Полтаву и Чернигов. На этом основании можно предположить, что Зеленский летом планирует какой-нибудь новый "контрнаступ" для улучшения переговорных позиций.Политолог Кость Бондаренко, находящийся вне Украины, утверждает, что Зеленский планирует "контрнаступать". "Зеленский считает, что летом может провести успешный контрнаступ, отбить хотя бы какую-то территорию, показать, что есть еще порох в пороховницах. Он в это верит абсолютно", - рассказывает политолог.По его мнению, Зеленский может попытаться оттянуть часть российских ресурсов из Донбасса в Белоруссию, чтобы затем вклиниться на стыке Донецкой и Запорожской областей.Нардеп Дубинский тоже пишет, что у Зеленского сейчас остается только один способ попытаться развернуть ситуацию — это очередная авантюра, типа "курской операции", чтобы: продемонстрировать способность ВСУ наступать; попытаться втянуть в войну Европу; отвлечь российскую армию. Такой авантюрой, по его мнению, может стать Белоруссия или Приднестровье.О том, что происходит в эти дни в одном из крупнейших промышленных центров Украины - в статье "Удары по Fire Point и "загробные" радости националистов. Что происходит в Днепре"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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