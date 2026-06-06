Песков: США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, Москва с этим не согласна - 06.06.2026 Украина.ру
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Песков: США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, Москва с этим не согласна
Песков: США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, Москва с этим не согласна - 06.06.2026 Украина.ру
Песков: США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, Москва с этим не согласна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон уклоняется от обсуждения любых вопросов, кроме украинского урегулирования. По его словам, Москва считает такую позицию ошибочной
2026-06-06T11:02
2026-06-06T11:02
новости
россия
сша
москва
дмитрий песков
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"Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным", — сказал Песков журналистам. Таким образом, Белый дом продолжает искусственно сужать повестку двусторонних отношений до одного-единственного конфликта. Об этом – в материале "Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США
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новости, россия, сша, москва, дмитрий песков
Новости, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков

Песков: США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, Москва с этим не согласна

11:02 06.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПесков – о «вражеских соцсетях»:
Песков – о «вражеских соцсетях»: - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон уклоняется от обсуждения любых вопросов, кроме украинского урегулирования. По его словам, Москва считает такую позицию ошибочной
"Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным", — сказал Песков журналистам.
Таким образом, Белый дом продолжает искусственно сужать повестку двусторонних отношений до одного-единственного конфликта. Об этом – в материале "Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США
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