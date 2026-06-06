https://ukraina.ru/20260606/peskov-ssha-ne-khotyat-obsuzhdat-s-rossiey-nichego-krome-ukrainy-moskva-s-etim-ne-soglasna-1079905929.html

Песков: США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, Москва с этим не согласна

Песков: США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, Москва с этим не согласна - 06.06.2026 Украина.ру

Песков: США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, Москва с этим не согласна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон уклоняется от обсуждения любых вопросов, кроме украинского урегулирования. По его словам, Москва считает такую позицию ошибочной

2026-06-06T11:02

2026-06-06T11:02

2026-06-06T11:02

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"Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным", — сказал Песков журналистам. Таким образом, Белый дом продолжает искусственно сужать повестку двусторонних отношений до одного-единственного конфликта. Об этом – в материале "Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, дмитрий песков