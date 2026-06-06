https://ukraina.ru/20260606/gruziya-vydast-ssha-aspirantku-mgimo-sud-arestoval-tatyanu-kurashkevich-po-zaprosu-fbr-1079906209.html
Грузия выдаст США аспирантку МГИМО? Суд арестовал Татьяну Курашкевич по запросу ФБР
Грузия выдаст США аспирантку МГИМО? Суд арестовал Татьяну Курашкевич по запросу ФБР - 06.06.2026 Украина.ру
Грузия выдаст США аспирантку МГИМО? Суд арестовал Татьяну Курашкевич по запросу ФБР
В Международном аэропорту Тбилиси по запросу американского ФБР задержана предпринимательница и аспирантка МГИМО Татьяна Курашкевич. Об этом сообщило МВД республики в Facebook*.
2026-06-06T11:30
2026-06-06T11:30
2026-06-06T11:30
новости
грузия
фбр
мвд
facebook
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102748/81/1027488169_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_bce011e2352e3e75c7e484289a37a900.jpg
Сообщается, что уд Грузии уже принял решение об аресте, США настаивают на экстрадиции. Женщину подозревают в содействии преступной деятельности, участии в сговоре и отмывании денег. По данным Mash, муж Курашкевич рассказал, что ее обвиняют в поставках в Россию авиационных запчастей для самолетов Airbus в обход западных санкций. Правозащитница Ева Меркачева сообщила, что по делу упоминаются возможные сроки наказания вплоть до 70 лет лишения свободы. Она вместе с коллегами уже подготовила запросы в Грузию, Верховный суд Грузии и международные организации. Происходящее с Курашкевич нарушает нормы международного права, подчеркнула Меркачева. Ранее в новостях: Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой *Принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ
грузия
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102748/81/1027488169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b3154725eac6845333256ef68b06fa1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грузия, фбр, мвд, facebook, россия, сша
Новости, Грузия, ФБР, МВД, Facebook, Россия, США
Грузия выдаст США аспирантку МГИМО? Суд арестовал Татьяну Курашкевич по запросу ФБР
В Международном аэропорту Тбилиси по запросу американского ФБР задержана предпринимательница и аспирантка МГИМО Татьяна Курашкевич. Об этом сообщило МВД республики в Facebook*.
Сообщается, что уд Грузии уже принял решение об аресте, США настаивают на экстрадиции. Женщину подозревают в содействии преступной деятельности, участии в сговоре и отмывании денег. По данным Mash, муж Курашкевич рассказал, что ее обвиняют в поставках в Россию авиационных запчастей для самолетов Airbus в обход западных санкций.
Правозащитница Ева Меркачева сообщила, что по делу упоминаются возможные сроки наказания вплоть до 70 лет лишения свободы. Она вместе с коллегами уже подготовила запросы в Грузию, Верховный суд Грузии и международные организации. Происходящее с Курашкевич нарушает нормы международного права, подчеркнула Меркачева.
*Принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ