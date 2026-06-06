Грузия выдаст США аспирантку МГИМО? Суд арестовал Татьяну Курашкевич по запросу ФБР - 06.06.2026 Украина.ру
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Грузия выдаст США аспирантку МГИМО? Суд арестовал Татьяну Курашкевич по запросу ФБР
Грузия выдаст США аспирантку МГИМО? Суд арестовал Татьяну Курашкевич по запросу ФБР - 06.06.2026 Украина.ру
Грузия выдаст США аспирантку МГИМО? Суд арестовал Татьяну Курашкевич по запросу ФБР
В Международном аэропорту Тбилиси по запросу американского ФБР задержана предпринимательница и аспирантка МГИМО Татьяна Курашкевич. Об этом сообщило МВД республики в Facebook*.
2026-06-06T11:30
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Сообщается, что уд Грузии уже принял решение об аресте, США настаивают на экстрадиции. Женщину подозревают в содействии преступной деятельности, участии в сговоре и отмывании денег. По данным Mash, муж Курашкевич рассказал, что ее обвиняют в поставках в Россию авиационных запчастей для самолетов Airbus в обход западных санкций. Правозащитница Ева Меркачева сообщила, что по делу упоминаются возможные сроки наказания вплоть до 70 лет лишения свободы. Она вместе с коллегами уже подготовила запросы в Грузию, Верховный суд Грузии и международные организации. Происходящее с Курашкевич нарушает нормы международного права, подчеркнула Меркачева. Ранее в новостях: Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой *Принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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Новости, Грузия, ФБР, МВД, Facebook, Россия, США

Грузия выдаст США аспирантку МГИМО? Суд арестовал Татьяну Курашкевич по запросу ФБР

11:30 06.06.2026
 
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В Международном аэропорту Тбилиси по запросу американского ФБР задержана предпринимательница и аспирантка МГИМО Татьяна Курашкевич. Об этом сообщило МВД республики в Facebook*.
Сообщается, что уд Грузии уже принял решение об аресте, США настаивают на экстрадиции. Женщину подозревают в содействии преступной деятельности, участии в сговоре и отмывании денег. По данным Mash, муж Курашкевич рассказал, что ее обвиняют в поставках в Россию авиационных запчастей для самолетов Airbus в обход западных санкций.
Правозащитница Ева Меркачева сообщила, что по делу упоминаются возможные сроки наказания вплоть до 70 лет лишения свободы. Она вместе с коллегами уже подготовила запросы в Грузию, Верховный суд Грузии и международные организации. Происходящее с Курашкевич нарушает нормы международного права, подчеркнула Меркачева.
Ранее в новостях: Киев извинился перед Грецией за дрейфующий морской дрон со взрывчаткой
*Принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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