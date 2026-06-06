https://ukraina.ru/20260606/novak-zaveril-v-stabilnosti-na-rynke-nefteproduktov-1079901483.html

Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов

Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов - 06.06.2026 Украина.ру

Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов остается стабильной. По его словам, наблюдаются лишь "определенные отклонения", которые находятся под контролем

2026-06-06T08:20

2026-06-06T08:20

2026-06-06T08:20

новости

россия

камил новак

минэнерго

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"Сегодня ситуация стабильная, но при этом, скажем так, есть определенные отклонения. Правительство в штабном режиме вместе с Минэнерго, с Федеральной антимонопольной службой, компаниями принимает все меры для того, чтобы внутренний рынок был обеспечен полностью нефтепродуктами, особенно с учетом сезонного спроса", - сказал Новак. Власти принимают необходимые меры для обеспечения рынка всеми ресурсами, особенно с учетом повышенного сезонного спроса. Никаких оснований для паники нет — снабжение топливом регионов продолжается в штатном режиме. Ранее в новостях: Новак заявил, что мир не обойдется без российской нефти

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новости, россия, камил новак, минэнерго