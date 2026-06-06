Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов - 06.06.2026 Украина.ру
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Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов
Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов - 06.06.2026 Украина.ру
Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов остается стабильной. По его словам, наблюдаются лишь "определенные отклонения", которые находятся под контролем
2026-06-06T08:20
2026-06-06T08:20
новости
россия
камил новак
минэнерго
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"Сегодня ситуация стабильная, но при этом, скажем так, есть определенные отклонения. Правительство в штабном режиме вместе с Минэнерго, с Федеральной антимонопольной службой, компаниями принимает все меры для того, чтобы внутренний рынок был обеспечен полностью нефтепродуктами, особенно с учетом сезонного спроса", - сказал Новак. Власти принимают необходимые меры для обеспечения рынка всеми ресурсами, особенно с учетом повышенного сезонного спроса. Никаких оснований для паники нет — снабжение топливом регионов продолжается в штатном режиме. Ранее в новостях: Новак заявил, что мир не обойдется без российской нефти
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новости, россия, камил новак, минэнерго
Новости, Россия, Камил Новак, Минэнерго

Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов

08:20 06.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРоссийская энергетическая неделя. День первый
Российская энергетическая неделя. День первый - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов остается стабильной. По его словам, наблюдаются лишь "определенные отклонения", которые находятся под контролем
"Сегодня ситуация стабильная, но при этом, скажем так, есть определенные отклонения. Правительство в штабном режиме вместе с Минэнерго, с Федеральной антимонопольной службой, компаниями принимает все меры для того, чтобы внутренний рынок был обеспечен полностью нефтепродуктами, особенно с учетом сезонного спроса", - сказал Новак.
Власти принимают необходимые меры для обеспечения рынка всеми ресурсами, особенно с учетом повышенного сезонного спроса.
Никаких оснований для паники нет — снабжение топливом регионов продолжается в штатном режиме.
Ранее в новостях: Новак заявил, что мир не обойдется без российской нефти
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