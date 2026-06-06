Призыв Зеленского вернуть украинских мужчин из ЕС приведет к новому бегству – Азаров - 06.06.2026 Украина.ру
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Призыв Зеленского вернуть украинских мужчин из ЕС приведет к новому бегству – Азаров
Призыв Зеленского вернуть украинских мужчин из ЕС приведет к новому бегству – Азаров - 06.06.2026 Украина.ру
Призыв Зеленского вернуть украинских мужчин из ЕС приведет к новому бегству – Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал призыв Владимира Зеленского к Евросоюзу отменить временную защиту для украинцев мобилизационного возраста
2026-06-06T08:40
2026-06-06T08:40
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По его мнению, эта инициатива приведет к прямо противоположному результату — люди начнут еще активнее бежать из страны, но не возвращаться в нее. "Этот призыв Зеленского приведет к тому, что кто-то вообще уедет, переедет из одной страны в другую. Никто возвращаться не будет, это совершенно очевидно. Не для того же выезжали люди, восемь миллионов человек, чтобы по призыву какого-то Зеленского вернуться", — заявил Азаров в беседе. По его прогнозам, Евросоюз будет пытаться осложнять пребывание мужчин от 23 до 60 лет — например, дополнительными проверками. Однако на прямой запрет Брюссель не пойдет, поскольку это противоречит фундаментальному законодательству ЕС, гарантирующему убежище тем, чьей жизни угрожает опасность в родной стране. "Это фундаментальное требование в ЕС. Как они смогут его нарушить? Посмотрим", — резюмировал экс-премьер. Зеленский снова сел в лужу. Пытаясь выжать последние кадры для мясорубки, он лишь ускоряет бегство оставшихся. Об этом – в материале Не вернусь, даже если закончится война. Что думают украинские беженцы в ЕС и РФ о возвращении на Украину
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новости, украина, брюссель, россия, владимир зеленский, николай азаров, ес
Новости, Украина, Брюссель, Россия, Владимир Зеленский, Николай Азаров, ЕС

Призыв Зеленского вернуть украинских мужчин из ЕС приведет к новому бегству – Азаров

08:40 06.06.2026
 
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал призыв Владимира Зеленского к Евросоюзу отменить временную защиту для украинцев мобилизационного возраста
По его мнению, эта инициатива приведет к прямо противоположному результату — люди начнут еще активнее бежать из страны, но не возвращаться в нее.
"Этот призыв Зеленского приведет к тому, что кто-то вообще уедет, переедет из одной страны в другую. Никто возвращаться не будет, это совершенно очевидно. Не для того же выезжали люди, восемь миллионов человек, чтобы по призыву какого-то Зеленского вернуться", — заявил Азаров в беседе.
По его прогнозам, Евросоюз будет пытаться осложнять пребывание мужчин от 23 до 60 лет — например, дополнительными проверками. Однако на прямой запрет Брюссель не пойдет, поскольку это противоречит фундаментальному законодательству ЕС, гарантирующему убежище тем, чьей жизни угрожает опасность в родной стране.
"Это фундаментальное требование в ЕС. Как они смогут его нарушить? Посмотрим", — резюмировал экс-премьер.
Зеленский снова сел в лужу. Пытаясь выжать последние кадры для мясорубки, он лишь ускоряет бегство оставшихся. Об этом – в материале Не вернусь, даже если закончится война. Что думают украинские беженцы в ЕС и РФ о возвращении на Украину
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