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МИД России: Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам, легитимность голосования под вопросом

МИД России: Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам, легитимность голосования под вопросом - 06.06.2026 Украина.ру

МИД России: Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам, легитимность голосования под вопросом

Москва фиксирует тревожные сигналы из Еревана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 июня заявила, что армянские власти могут пойти на беспрецедентный шаг — снятие с выборов крупнейшего оппозиционного движения "Сильная Армения", а также партии "Процветающая Армения"

2026-06-06T06:43

2026-06-06T06:43

2026-06-06T06:43

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"Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. Если этот антидемократический сценарий будет реализован, и решение о недопуске к выборам будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом", — подчеркнула Захарова.Дипломат отметила, что в Москве ожидают от Еревана следования демократическим процедурам не на словах, а на деле. Пока же все выглядит с точностью до наоборот: власть, теряющая поддержку населения, пытается зачистить политическое поле от конкурентов административными методами. Ранее Евросоюз уже пообещал Армении 50 миллионов евро на "защиту от экономического давления России". Об этом – в материале Брюссель тянет Ереван в свои сети на сайте Украина.ру

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