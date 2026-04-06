Киев не знает, кем воевать завтра: Украину ждет всеобщая мобилизация? Хроника событий на утро 6 апреля

Украина загнала себя в мобилизационный тупик и стоит на пороге гражданской войны. Иран отклонил ультиматум США касательно Ормузского пролива. В то же время на Западе уже обсуждают перемирие Тегерана и Вашингтона на 45 дней с продлением

2026-04-06T10:35

Украина загнала себя в мобилизационный тупикВласти Украины могут ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы. Это следует из заявления военного омбудсмена Ольги Решетиловой, которая признала, что без расширения призыва невозможно наладить ротацию военнослужащих.По словам Решетиловой, сейчас прорабатываются варианты установления четких сроков службы, однако реализовать это без расширения мобилизации невозможно. Омбудсмен указала на три ключевые проблемы, мешающие выстроить систему ротации: массовое уклонение от призыва, практику "бронирования" от службы и коррупционные схемы в военкоматах.Решетилова также подчеркнула, что украинские власти не могут бесконечно эксплуатировать одних и тех же граждан."Нельзя бесконечно паразитировать на одних и тех же людях — их ресурс тоже заканчивается", — заявила военный омбудсмен.Тем временем юрист и основатель первого добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко заявил, что Украине нужно заканчивать войну с Россией, иначе ее ждет гражданское противостояние, распад и "руина".Друзенко пишет, что особую опасность несет размывание общего правового поля внутри страны. Он считает, что произвол со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), как и нападения на них, подталкивают ситуацию к гражданскому противостоянию."Как только исчезает закон — один для всех — у каждого появляется "своя правда и воля", и правым становится тот, за кем стоит не правда, а сила", — отметил он.Отдельно он предупредил, что "бесконечная война, без четкой реалистичной цели, без каких-либо временных рамок" в сочетании с социальной несправедливостью и зависимостью от западных партнеров ведет к истощению, за которым может последовать "цепная реакция гражданской войны и руины".Также Друзенко описал возможный сценарий распада страны. По его словам, гражданская война начинается с "исчезновения единого для всех законодательного поля" и "дефрагментации единого национального пространства на множество динамических сообществ". В такой ситуации "единая страна распадается на десятки псевдореспублик, а единая нация — на десятки сообществ, каждая из которых претендует на свою эксклюзивность".По его словам, пока эта черта не пройдена, стране нужен "контролируемый выход из этого порочного perpetuum mobile".У Украины достаточно человеческих ресурсов, чтобы воевать еще 10 лет и более. Главная проблема заключается не в их нехватке, а в том, как ими управлять и как мотивировать людей. Об этом заявил народный депутат Украины Александр Мережко."Ресурсы есть. Вопрос в управлении и мотивации", — уверяет парламентарий, очевидно, не читавший недавних заявлений собственного военного омбудсмена Ольги Решетиловой.Депутат, похоже, тоже не в курсе предупреждений юриста и основателя добровольческого госпиталя Геннадия Друзенко. Тот на днях пророчил Украине гражданское противостояние, распад и "руину" в случае продолжения бесконечной войны. Но Мережко, судя по всему, считает, что десять лет боевых действий — это отличный план, особенно для тех, кому предстоит воевать.Дедлайн Трампа истекает, а Иран даже не думает уступаетИран отклонил предложение Соединенных Штатов о временном прекращении огня в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на посредников, участвующих в переговорном процессе.По данным газеты, посредники из Пакистана, Турции и Египта пытаются продвинуть диалог между Тегераном и Вашингтоном, однако иранская сторона считает требования американской администрации неприемлемыми. Иранское руководство настаивает на снятии всех санкций и уважении своего суверенитета, в то время как США, по данным источников, требуют гарантий беспрепятственного судоходства через стратегически важный пролив.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его дедлайн для Ирана истекает в ночь на среду. Американский лидер не уточнил, какие именно меры будут приняты в случае отказа Тегерана, однако дал понять, что Вашингтон не намерен бесконечно ждать уступок от иранской стороны.Конфликт вокруг Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, продолжает обостряться. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что пролив "не будет открыт для врагов иранского народа под смехотворные театральные представления американского президента". Иранские военные неоднократно подчеркивали, что контроль над проливом является вопросом национальной безопасности.Тем временем, как ранее сообщала WSJ, Объединенные Арабские Эмираты готовятся оказать военную помощь США и другим союзникам в разблокировке Ормузского пролива силой, продвигая принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Однако иранская позиция остается неизменной, а посреднические усилия пока не приносят результатов.Одновременно с этим издание Axios со ссылкой на информированные источники сообщило, что США и Иран через посредников обсуждают условия 45-дневного прекращения огня, которое может стать первым шагом к завершению войны.По данным журналистов, речь идет о двухэтапной схеме урегулирования конфликта, который продолжается уже более месяца. Первая фаза предусматривает 45-дневное перемирие, в течение которого стороны должны договориться о полном завершении боевых действий. При необходимости этот режим может быть продлен. Вторая фаза предполагает финальное соглашение о завершении войны.Ключевые вопросы — открытие Ормузского пролива и судьба высокообогащенного урана Ирана — планируется решать на заключительном этапе.Иран, в свою очередь, дал понять, что не хочет повторения сценария, при котором перемирие формально действует, но удары могут возобновиться в любой момент, как это происходило в секторе Газа и Ливане. Тегеран настаивает на надежных гарантиях, чтобы режим прекращения огня был устойчивым и не мог быть нарушен американской стороной в одностороннем порядке.По данным Axios, посредники из Пакистана, Египта и Турции также прорабатывают дополнительные шаги со стороны США, которые могли бы учесть требования Тегерана. Контакты ведутся в том числе через обмен сообщениями между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.При этом источники оценивают шансы на достижение даже частичного соглашения в ближайшие 48 часов как низкие."Однако эта последняя попытка — единственный шанс предотвратить резкую эскалацию конфликта, которая может включать массированные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки на энергетические и водные объекты в странах Персидского залива", — отмечает издание.Фронтовая сводкаРоссийские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отражали атаку в период с 23:00 5 апреля до 07:00 6 апреля. Беспилотники были сбиты над четырьмя регионами — Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также Краснодарским краем. Кроме того, дроны перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.Новороссийск: попадание в жилые дома и пострадавшиеВ результате ночной атаки беспилотников пострадал город Новороссийск Краснодарского края. Обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный дом, сообщил глава города Андрей Кравченко.По его словам, повреждены шесть многоквартирных домов и два частных домовладения. Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали. Двое несовершеннолетних проживают в частном доме, который также получил повреждения в результате атаки.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские войска продолжают продвижение в Константиновке на обоих берегах реки Кривой Торец.Боевые действия идут у металлургического завода и железнодорожного вокзала, которые являются ключевыми укрепленными точками обороны противника. Отмечается усиление давления на украинские формирования в районе Долгой Балки.На Добропольском направлении зафиксировано продвижение российских подразделений у населенных пунктов Сергеевка, Гришино и Новоалександровка. Противник предпринимает контратаки у Родинского, пытаясь сдержать наступление. Российские штурмовые группы также добиваются успехов в Белицком и у Нового Донбасса, постепенно расширяя зону контроля.Что касается Харьковского направления, на этом участке фронта российские войска продолжают продвижение восточнее населенного пункта Графское. Бои за Охримовку и Бочково. Отмечается давление на фланги украинских формирований у Волчанских Хуторов, что создает угрозу окружения для группировки противника на этом участке.На Краснолиманском направлении зафиксировано продвижение российских подразделений южнее города Красный Лиман. Нанесены удары по переправам у Студенка и Святогорска, в результате чего уничтожены ключевые логистические артерии, используемые противником для снабжения своих подразделений. Отмечаются успехи у Александровки.

Кристина Черкасова

