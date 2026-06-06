Зрада Экспресс: никогда такого не было, и вот опять! Вековые обиды Польши и Украины снова на слуху - 06.06.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: никогда такого не было, и вот опять! Вековые обиды Польши и Украины снова на слуху
Зрада Экспресс: никогда такого не было, и вот опять! Вековые обиды Польши и Украины снова на слуху - 06.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: никогда такого не было, и вот опять! Вековые обиды Польши и Украины снова на слуху
Поляки и украинцы снова устроили традиционное выяснение отношений. Поводом стало решение Зеленского присвоить подразделению ССО наименование в честь украинских... Украина.ру, 06.06.2026
2026-06-06T09:26
2026-06-06T09:26
видео
варшава
польша
украина
владимир зеленский
бандеровцы
вторая мировая война
великая отечественная война
оун-упа
волынская резня
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Поляки и украинцы снова устроили традиционное выяснение отношений. Поводом стало решение Зеленского присвоить подразделению ССО наименование в честь украинских карателей. В Варшаве немедленно возмутились — еще и как!Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" анализирует, почему поляки нервно реагируют на любое упоминание украинских карателей? Почему украинцы уверены, что Варшава постоянно читает им лекции? И главное — существует ли во всей истории хоть один век, когда эти двое не ругались?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, варшава, польша, украина, владимир зеленский, бандеровцы, вторая мировая война, великая отечественная война, оун-упа, волынская резня, геноцид, поляки, всу, видео
Видео, Варшава, Польша, Украина, Владимир Зеленский, бандеровцы, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, ОУН-УПА, Волынская резня, геноцид, поляки, ВСУ

Зрада Экспресс: никогда такого не было, и вот опять! Вековые обиды Польши и Украины снова на слуху

09:26 06.06.2026
 
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Поляки и украинцы снова устроили традиционное выяснение отношений. Поводом стало решение Зеленского присвоить подразделению ССО наименование в честь украинских карателей. В Варшаве немедленно возмутились — еще и как!

Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" анализирует, почему поляки нервно реагируют на любое упоминание украинских карателей? Почему украинцы уверены, что Варшава постоянно читает им лекции? И главное — существует ли во всей истории хоть один век, когда эти двое не ругались?
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