https://ukraina.ru/20260606/zrada-ekspress-nikogda-takogo-ne-bylo-i-vot-opyat-vekovye-obidy-polshi-i-ukrainy-snova-na-slukhu-1079886901.html

Зрада Экспресс: никогда такого не было, и вот опять! Вековые обиды Польши и Украины снова на слуху

Зрада Экспресс: никогда такого не было, и вот опять! Вековые обиды Польши и Украины снова на слуху - 06.06.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: никогда такого не было, и вот опять! Вековые обиды Польши и Украины снова на слуху

Поляки и украинцы снова устроили традиционное выяснение отношений. Поводом стало решение Зеленского присвоить подразделению ССО наименование в честь украинских... Украина.ру, 06.06.2026

2026-06-06T09:26

2026-06-06T09:26

2026-06-06T09:26

видео

варшава

польша

украина

владимир зеленский

бандеровцы

вторая мировая война

великая отечественная война

оун-упа

волынская резня

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Поляки и украинцы снова устроили традиционное выяснение отношений. Поводом стало решение Зеленского присвоить подразделению ССО наименование в честь украинских карателей. В Варшаве немедленно возмутились — еще и как!Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" анализирует, почему поляки нервно реагируют на любое упоминание украинских карателей? Почему украинцы уверены, что Варшава постоянно читает им лекции? И главное — существует ли во всей истории хоть один век, когда эти двое не ругались?

варшава

польша

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, варшава, польша, украина, владимир зеленский, бандеровцы, вторая мировая война, великая отечественная война, оун-упа, волынская резня, геноцид, поляки, всу, видео