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ВИЧ/СПИД: 45 лет несостоявшейся чуме XX века

ВИЧ/СПИД: 45 лет несостоявшейся чуме XX века - 06.06.2026 Украина.ру

ВИЧ/СПИД: 45 лет несостоявшейся чуме XX века

Одним из вызовов XXI века считается распространение не поддающихся лечению эпидемий. Эта тенденция на слуху уже скоро полстолетия – 5 июня 1981 года в США впервые описали новый вирус, глубоко поражающий иммунную систему человека. Этот день считается началом пандемии ВИЧ/СПИД, хотя на самом деле распространение вируса началось раньше

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Предшественник вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вероятно, передался человеку в Африке между 1884 и 1924 годами. В Центральной Африке, где-то в районе современного города Киншаса (до 1966 года – Леопольдвиль), ныне столицы Демократической республики Конго, охотник убил шимпанзе. Вирус попал в кровь человека от шимпанзе при укусе или при разделывании через открытую рану.Вирус был безвредным для обезьяны, но оказался смертельным для человека. Он распространялся по мере роста колониальных городов и со временем попал на территорию США.5 июня 1981 года американский ученый из Центра по контролю над заболеваниями США (CDC) Майкл Готлиб впервые описал заболевания, протекающие с глубоким поражением иммунной системы человека.Ныне именно 5 июня 1981-го считается началом пандемии ВИЧ/СПИД, хотя сами эти термины появились позже. В 2016 году американские учёные Майкл Воробей и Ричард Маккей доказали, что ВИЧ начал распространяться по Америке гораздо раньше. Прародителем всех штаммов ВИЧ в Америке стал подтип B с Гаити, прибывший на Карибы в 1960-х годах из Африки.Поначалу болезнь получила название гей*-связанного иммунодефицита. К концу 1981 года в США было зарегистрировано 270 случаев, причем 121 – со смертельным исходом. 24 сентября 1982 года CDC впервые использовал термин СПИД – синдром приобретённого иммунного дефицита.В январе 1983 года CDC впервые сообщил о случаях СПИДа у гетеросексуальных женщин – половых партнеров мужчин со СПИДом. Появилось предположение, что СПИД может быть вызван инфекционным агентом, который передается половым путём или при контакте с кровью, и давались рекомендации для предотвращения передачи.В мае 1983 года французские учёные в Институте Пастера под руководством Люка Монтанье и Франсуазы Барре-Синусси из лимфатических узлов больного СПИДом мужчины выделили ретровирус, в апреле следующего года доктор Роберт Галло и его коллеги из Национального института рака США чётко определили причину СПИДа – Т-лимфотропный вирус человека, тип III".В июне 1984-го Галло и Монтанье провели совместную пресс-конференцию, чтобы объявить, что LAV и HTLV-III почти наверняка являются идентичными и, следовательно, являются вероятной причиной СПИДа. Но лишь в мае 1986 года Международный комитет по таксономии вирусов это подтвердил, и официально принял новое название – "вирус иммунодефицита человека", ВИЧ.В 1986 году Монтанье получил вместе с Галло престижную международную Премию Альберта Ласкера за клинические медицинские исследования. Монтанье наградили за открытие вируса, Галло – за то, что он доказал его роль как возбудителя СПИДа. В 2002 году оба ученых публично заявили, что оставили свои разногласия в прошлом, и собираются вместе работать над созданием вакцины.Но когда в 2008 году Монтанье и Барре-Синусси Нобелевскую премию по медицине, это привело к очередному скандалу с Галло, который считал, что именно он открыл вирус ВИЧ. При этом речь шла о патенте на использование серологического теста на антитела.Ещё в 1985 году было установлено, что ВИЧ передается половым путём, который является доминирующим, при внутривенном введении, и от инфицированной матери ребенку. В том же году был разработан первый тест на ВИЧ.Хотя в СССР публично обсуждать сексуальные вопросы было не принято, ещё в 1984 году в Москве была создана специальная группа во главе с эпидемиологом Вадимом Покровским. Было обследовано около 200 тысяч подозрительных пациентов, и ещё больше проверено образцов сывороток крови из архива НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Присутствие вируса нигде не удалось доказать.Но в конце 1985 года неожиданно обнаружился первый больной СПИДом – южноафриканец, приехавший учиться в Высшую школу профсоюзного движения в Москве. После этого были массово обследованы иностранные студенты в столице и обнаружено около 50 человек из разных стран – с ВИЧ, но ещё не больных СПИДом.А в 1987-м был выявлен и "нулевой пациент" среди советских граждан – он ранее работал в Африке переводчиком и имел сексуальные контакты с местными мужчинами. По итогам исследования его контактов внутри страны врачи обнаружили в СССР около сотни людей с ВИЧ. На Украине первый пациент с ВИЧ также был обнаружен в 1987 году в Одессе.Стало понятно, что Советский Союз тоже в зоне риска. Началась масштабная работа, чтобы не допустить эпидемии: по всей стране врачи искали пациентов с характерными симптомами, была запущена массовая проверка донорской крови.В августе 1987 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ "О мерах профилактики заражения вирусом СПИД". Документ предусматривал принудительное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию всех, в отношении кого "имеются основания предполагать" возможность заражения, причём в случае отказа их должны были доставлять на анализы под милицейским конвоем. Указ предписывал принудительную госпитализацию инфицированных и впервые вводил уголовную ответственность до 8 лет лишения свободы за передачу ВИЧ.Первая вспышка СПИДа в Советском Союзе произошла в 1988 году в Элисте (Калмыкия). Она была вызвана тем, что из одного шприца делались инъекции сразу нескольким пациентам, и капельницы также использовались по нескольку раз. Правда, и тут "нулевой пациент" оказался гомосексуалистом* – бывший моряк, который побывал в Конго.До того, как о случаях ВИЧ в Элисте стало известно московским врачам, тяжело болевших детей переводили из местной больницы в крупные медучреждения Волгограда, Ростова-на-Дону и Ставрополя. Там оказались те же нарушения правил дезинфекции, что и в Элисте. В итоге оказалось инфицировано порядка 220 человек.Минздрав создал Всесоюзный центр по профилактике и борьбе со СПИДом во главе с Вадимом Покровским (сейчас – Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом), и начал массово закупать пластиковые одноразовые шприцы. В 1989 году Вадим Покровский впервые на советском телевидении сказал, что от заражения ВИЧ защищает презерватив. Предпринятые в конце 1980-х меры предупредили взрывное распространение СПИДа в СССР.В 1988 году Всемирная организация здравоохранения объявила 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом, а годом ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первое в мире антиретровирусное лекарство – Зидовудин (AZT, нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы). В 1991 году группа "Visual AIDS", состоящая из профессиональных художников и менеджеров от искусства, представила красную ленту, сложенную особым образом, – она стала символом борьбы со СПИДом.Значительное внимание мирового сообщества к пандемии ВИЧ/СПИД привлекала смерть от этой болезни известных персонажей шоу-бизнеса: актёра Рока Хадсона (1985), музыканта Фредди Меркьюри (1991), балетмейстера Рудольфа Нуреева (1993). Подруга Хадсона, актриса Элизабет Тейлор, в 1991 году создала свой собственный Фонд, который поддерживает людей, живущих с ВИЧ. Долгие годы поддерживала деятельность Американского фонда Исследований СПИДа также актриса Лайза Минелли.Ещё одна известная женщина, британская принцесса Диана, посещала больницы для больных СПИДом и не боялась открыто общаться с ВИЧ-позитивными людьми. Еще в 1987 она сфотографировалась с больным СПИДом, держа его за руку, несмотря на распространенное тогда мнение, будто болезнь передается при тактильном контакте.В 1996 году была разработана комбинированная терапия, которая вызвала всеобщую эйфорию и подарила миру надежду. Впервые при лечении ВИЧ/СПИДа начали применять средства, которые останавливают вирус, препятствуют дальнейшему распространению инфекции и заболеванию СПИДом. При этом для данного вида терапии используется несколько медикаментов.До сегодняшнего дня такая комбинированная терапия является стандартным средством лечения ВИЧ/СПИД. Инфицированные должны всю жизнь принимать медикаменты, потому что эти средства хотя и не могут полностью вывести вирус из организма, но сводят его количество до минимума. В итоге инфицированные люди больше не могут заразить других, и заболевание не приводит к смерти.В 1996 году была создана UNAIDS – программа ООН, целью которой является борьба с ВИЧ/СПИДом. У организации были амбициозные цели: 90% всех инфицированных должны быть информированы о своем заболевании, 90% людей с диагнозом ВИЧ/СПИД должны получать антиретровирусную терапию, а у 90% принимающих антиретровирусные препараты, концентрация вируса должна быть снижена до минимума. Такие результаты ожидали к 2020-му, но цель не была достигнута, и срок её достижения перенесли на 2030 год.Согласно данным UNAIDS, по состоянию на конец 2024 года от ВИЧ/СПИД умерли от 37,6 до 53,4 миллионов людей, число живущих с ВИЧ/СПИД оценивалось в промежутке от 37 до 45,6 миллионов человек. Пик пандемии ВИЧ пришелся на 1996 год, когда было зарегистрировано 3,34 млн новых случаев заражения. С того момента уровень заболеваемости снизился на 60%, причем за последние 15 лет – на 37%.В данный момент ВИЧ/СПИД относится к заболеваниям, которые взяты под контроль. Разницу в продолжительности жизни между ВИЧ-позитивными и ВИЧ-негативными людьми удалось ликвидировать. Создать вакцину против вируса иммунодефицита человека сложно, поскольку он имеет трехмерную структуру поверхности, и половина её покрыта сахарной оболочкой, блокирующей действие вакцины.Вирус иммунодефицита человека постоянно и очень быстро меняет свою оболочку. Чтобы одержать победу над ним, иммунная система должна его распознать, но быстрые мутации ведут к тому, что иммунитет не видит в нём опасности. ВИЧ принадлежит к группе ретровирусов, которые обладают способностью сохранять свой ДНК-геном в клетке человека. Ученые уже многие годы пытаются понять, как размножаются ретровирусы, чтобы разработать стратегию борьбы с ними. Но пока безрезультатно.* В России "международное движение ЛГБТ" признано экстремистской организацией и запрещено.

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история, сша, ссср, африка, элизабет тейлор, минздрав, оон, вирус, вирусы, медицина, эпидемия, спид, вич