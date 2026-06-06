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"Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США

"Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США - 06.06.2026 Украина.ру

"Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США

Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда там продемонстрируют готовность к восстановлению отношений. Об этом 6 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая

2026-06-06T09:00

2026-06-06T09:00

2026-06-06T09:00

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дмитрий песков

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владимир зеленский

петербургский международный экономический форум (фонд)

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По его словам, Москва готова ответить взаимностью на любые шаги Вашингтона по восстановлению отношений. Однако пока США демонстрируют нежелание сотрудничать, увязывая любые контакты исключительно с украинским урегулированием. "США не хотят сотрудничать с Россией в различных областях до тех пор, пока не будет разрешен украинский вопрос", — констатировал Песков. При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона приветствует готовность Вашингтона оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании конфликта на Украине. Ранее Песков заявил, что Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ

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новости, россия, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд)