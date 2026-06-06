"Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США - 06.06.2026 Украина.ру
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"Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США
"Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США - 06.06.2026 Украина.ру
"Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США
Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда там продемонстрируют готовность к восстановлению отношений. Об этом 6 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая
2026-06-06T09:00
2026-06-06T09:00
новости
россия
сша
вашингтон
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
петербургский международный экономический форум (фонд)
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По его словам, Москва готова ответить взаимностью на любые шаги Вашингтона по восстановлению отношений. Однако пока США демонстрируют нежелание сотрудничать, увязывая любые контакты исключительно с украинским урегулированием. "США не хотят сотрудничать с Россией в различных областях до тех пор, пока не будет разрешен украинский вопрос", — констатировал Песков. При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона приветствует готовность Вашингтона оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании конфликта на Украине. Ранее Песков заявил, что Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ
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новости, россия, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд)
Новости, Россия, США, Вашингтон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Петербургский международный экономический форум (фонд)

"Танго нужно танцевать вдвоем": Песков о развитии отношений России и США

09:00 06.06.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . POOL
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Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда там продемонстрируют готовность к восстановлению отношений. Об этом 6 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая
По его словам, Москва готова ответить взаимностью на любые шаги Вашингтона по восстановлению отношений. Однако пока США демонстрируют нежелание сотрудничать, увязывая любые контакты исключительно с украинским урегулированием.
"США не хотят сотрудничать с Россией в различных областях до тех пор, пока не будет разрешен украинский вопрос", — констатировал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона приветствует готовность Вашингтона оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании конфликта на Украине.
Ранее Песков заявил, что Путин лично прокомментирует письмо Зеленского на ПМЭФ
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