"Хватит воевать в белых перчатках": эксперт про цели для демонстрационных ударов по Украине - 06.06.2026 Украина.ру
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"Хватит воевать в белых перчатках": эксперт про цели для демонстрационных ударов по Украине
"Хватит воевать в белых перчатках": эксперт про цели для демонстрационных ударов по Украине - 06.06.2026 Украина.ру
"Хватит воевать в белых перчатках": эксперт про цели для демонстрационных ударов по Украине
Жизнь Киева до сих пор не похожа на прифронтовой город, а мосты через Днепр продолжают стоять. Вариантов эскалации много, и "Орешник" можно настроить даже на пару мостов, считает эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2026-06-06T06:00
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов на Санкт-Петербург и обстрел автобуса в Енакиево, заявил, что российский ответ на удары ВСУ уже носит системный характер и будет продолжен. Он подчеркнул, что именно для прекращения таких обстрелов и проводится специальная военная операция.Отвечая на вопрос о возможных шагах по эскалации, эксперт перечислил варианты, которые обсуждаются с самого начала СВО.Скоробогатый заявил, что вариантов эскалации очень много. "Мы их с самого начала СВО перечисляли. "Хватит воевать в белых перчатках. Давайте бить по инфраструктуре двойного назначения, как это делает НАТО в своих экспедиционных конфликтах", — сказал он.По словам эксперта, жизнь Киева по-прежнему не выглядит как жизнь прифронтового города, а мосты через Днепр все еще стоят. "И если "Орешник" такой замечательный, что его сбить никак нельзя, его можно настроить на пару мостов, которые он разрушит, даже если будет оснащен болванкой. Таких целей для демонстрационных ударов на Украине много", — пояснил Скоробогатый."У российского руководства есть определенная свобода рук для дальнейшей эскалации. Но тут нужно будет принимать именно политическое решение", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
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"Хватит воевать в белых перчатках": эксперт про цели для демонстрационных ударов по Украине

06:00 06.06.2026
 
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Жизнь Киева до сих пор не похожа на прифронтовой город, а мосты через Днепр продолжают стоять. Вариантов эскалации много, и "Орешник" можно настроить даже на пару мостов, считает эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов на Санкт-Петербург и обстрел автобуса в Енакиево, заявил, что российский ответ на удары ВСУ уже носит системный характер и будет продолжен. Он подчеркнул, что именно для прекращения таких обстрелов и проводится специальная военная операция.
Отвечая на вопрос о возможных шагах по эскалации, эксперт перечислил варианты, которые обсуждаются с самого начала СВО.
Скоробогатый заявил, что вариантов эскалации очень много. "Мы их с самого начала СВО перечисляли. "Хватит воевать в белых перчатках. Давайте бить по инфраструктуре двойного назначения, как это делает НАТО в своих экспедиционных конфликтах", — сказал он.
По словам эксперта, жизнь Киева по-прежнему не выглядит как жизнь прифронтового города, а мосты через Днепр все еще стоят.
"И если "Орешник" такой замечательный, что его сбить никак нельзя, его можно настроить на пару мостов, которые он разрушит, даже если будет оснащен болванкой. Таких целей для демонстрационных ударов на Украине много", — пояснил Скоробогатый.
"У российского руководства есть определенная свобода рук для дальнейшей эскалации. Но тут нужно будет принимать именно политическое решение", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
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