В Днепропетровске мужчина подорвал гранату при задержании - 06.06.2026 Украина.ру
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В Днепропетровске мужчина подорвал гранату при задержании
В Днепропетровске мужчина подорвал гранату при задержании - 06.06.2026 Украина.ру
В Днепропетровске мужчина подорвал гранату при задержании
В Днепропетровске попытка задержания обернулась кровавой трагедией. Мужчина, которого пытались задержать полицейские, бросил в их сторону гранату. Об этом 6 июня сообщают украинские СМИ
2026-06-06T09:20
2026-06-06T09:20
новости
днепропетровск
нацполиция
вооруженные силы украины
винница
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В результате взрыва сам он погиб на месте, четверо правоохранителей получили ранения. По данным Нацполиции, наряд прибыл по вызову о драке возле одного из домов. Однако при попытке задержания нарушитель повел себя неадекватно и применил боеприпас. Очередной случай, когда оружие на украинских улицах оборачивается против тех, кто призван охранять порядок. Об этом – в материале В Виннице школьник принес в школу боевую гранату от родственника-ВСУшника
днепропетровск
винница
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, днепропетровск, нацполиция, вооруженные силы украины, винница
Новости, Днепропетровск, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, Винница

В Днепропетровске мужчина подорвал гранату при задержании

09:20 06.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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В Днепропетровске попытка задержания обернулась кровавой трагедией. Мужчина, которого пытались задержать полицейские, бросил в их сторону гранату. Об этом 6 июня сообщают украинские СМИ
В результате взрыва сам он погиб на месте, четверо правоохранителей получили ранения.
По данным Нацполиции, наряд прибыл по вызову о драке возле одного из домов. Однако при попытке задержания нарушитель повел себя неадекватно и применил боеприпас.
Очередной случай, когда оружие на украинских улицах оборачивается против тех, кто призван охранять порядок. Об этом – в материале В Виннице школьник принес в школу боевую гранату от родственника-ВСУшника
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