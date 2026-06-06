В Днепропетровске мужчина подорвал гранату при задержании
В Днепропетровске попытка задержания обернулась кровавой трагедией. Мужчина, которого пытались задержать полицейские, бросил в их сторону гранату. Об этом 6 июня сообщают украинские СМИ
В результате взрыва сам он погиб на месте, четверо правоохранителей получили ранения.
По данным Нацполиции, наряд прибыл по вызову о драке возле одного из домов. Однако при попытке задержания нарушитель повел себя неадекватно и применил боеприпас.
Очередной случай, когда оружие на украинских улицах оборачивается против тех, кто призван охранять порядок. Об этом – в материале В Виннице школьник принес в школу боевую гранату от родственника-ВСУшника
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