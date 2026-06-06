https://ukraina.ru/20260606/v-dnepropetrovske-muzhchina-podorval-granatu-pri-zaderzhanii-1079903843.html

В Днепропетровске мужчина подорвал гранату при задержании

В Днепропетровске мужчина подорвал гранату при задержании - 06.06.2026 Украина.ру

В Днепропетровске мужчина подорвал гранату при задержании

В Днепропетровске попытка задержания обернулась кровавой трагедией. Мужчина, которого пытались задержать полицейские, бросил в их сторону гранату. Об этом 6 июня сообщают украинские СМИ

2026-06-06T09:20

2026-06-06T09:20

2026-06-06T09:20

новости

днепропетровск

нацполиция

вооруженные силы украины

винница

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В результате взрыва сам он погиб на месте, четверо правоохранителей получили ранения. По данным Нацполиции, наряд прибыл по вызову о драке возле одного из домов. Однако при попытке задержания нарушитель повел себя неадекватно и применил боеприпас. Очередной случай, когда оружие на украинских улицах оборачивается против тех, кто призван охранять порядок. Об этом – в материале В Виннице школьник принес в школу боевую гранату от родственника-ВСУшника

днепропетровск

винница

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепропетровск, нацполиция, вооруженные силы украины, винница