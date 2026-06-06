https://ukraina.ru/20260606/prilety-v-portu-chernomorska-ataka-bpla-na-moskvu-i-tulu-sireny-v-sochi--glavnoe-za-noch-1079899897.html
Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь
Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь - 06.06.2026 Украина.ру
Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь
Российские войска нанесли удары по объектам противника в Сумской и Одесской областях. Об этом 6 июня сообщил Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-06T06:34
2026-06-06T06:34
2026-06-06T06:34
спецоперация
сочи
одесская область
москва
сергей собянин
минобороны
вооруженные силы украины
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Сообщается об успешных прилетах в порту Черноморска Одесской области. Параллельно киевский режим продолжил террористические атаки на российские регионы.О других новостях к этому часу: 🟥 В Сочи включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Местные власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности. 🟥 Силы ПВО Минобороны уничтожили четыре беспилотника, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет. 🟥 Украинский беспилотник рухнул на парковку рядом с общежитием в городе Узловая Тульской области. Информация о последствиях уточняется. Ранее в новостях: Один человек погиб, еще один ранен в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области
сочи
одесская область
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сочи, одесская область, москва, сергей собянин, минобороны, вооруженные силы украины
Спецоперация, Сочи, Одесская область, Москва, Сергей Собянин, Минобороны, Вооруженные силы Украины
Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь
Российские войска нанесли удары по объектам противника в Сумской и Одесской областях. Об этом 6 июня сообщил Телеграм-канал “Украина.ру”
Сообщается об успешных прилетах в порту Черноморска Одесской области. Параллельно киевский режим продолжил террористические атаки на российские регионы.
О других новостях к этому часу:
🟥 В Сочи включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Местные власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности.
🟥 Силы ПВО Минобороны уничтожили четыре беспилотника, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет.
🟥 Украинский беспилотник рухнул на парковку рядом с общежитием в городе Узловая Тульской области. Информация о последствиях уточняется.