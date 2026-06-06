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Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь

Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь - 06.06.2026 Украина.ру

Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь

Российские войска нанесли удары по объектам противника в Сумской и Одесской областях. Об этом 6 июня сообщил Телеграм-канал “Украина.ру”

2026-06-06T06:34

2026-06-06T06:34

2026-06-06T06:34

спецоперация

сочи

одесская область

москва

сергей собянин

минобороны

вооруженные силы украины

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Сообщается об успешных прилетах в порту Черноморска Одесской области. Параллельно киевский режим продолжил террористические атаки на российские регионы.О других новостях к этому часу: 🟥 В Сочи включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Местные власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности. 🟥 Силы ПВО Минобороны уничтожили четыре беспилотника, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет. 🟥 Украинский беспилотник рухнул на парковку рядом с общежитием в городе Узловая Тульской области. Информация о последствиях уточняется. Ранее в новостях: Один человек погиб, еще один ранен в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области

сочи

одесская область

москва

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сочи, одесская область, москва, сергей собянин, минобороны, вооруженные силы украины