Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь - 06.06.2026 Украина.ру
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Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь
Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь - 06.06.2026 Украина.ру
Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь
Российские войска нанесли удары по объектам противника в Сумской и Одесской областях. Об этом 6 июня сообщил Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-06T06:34
2026-06-06T06:34
спецоперация
сочи
одесская область
москва
сергей собянин
минобороны
вооруженные силы украины
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Сообщается об успешных прилетах в порту Черноморска Одесской области. Параллельно киевский режим продолжил террористические атаки на российские регионы.О других новостях к этому часу: 🟥 В Сочи включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Местные власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности. 🟥 Силы ПВО Минобороны уничтожили четыре беспилотника, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет. 🟥 Украинский беспилотник рухнул на парковку рядом с общежитием в городе Узловая Тульской области. Информация о последствиях уточняется. Ранее в новостях: Один человек погиб, еще один ранен в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области
сочи
одесская область
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спецоперация, сочи, одесская область, москва, сергей собянин, минобороны, вооруженные силы украины
Спецоперация, Сочи, Одесская область, Москва, Сергей Собянин, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Прилеты в порту Черноморска, атака БПЛА на Москву и Тулу, сирены в Сочи — главное за ночь

06:34 06.06.2026
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска нанесли удары по объектам противника в Сумской и Одесской областях. Об этом 6 июня сообщил Телеграм-канал “Украина.ру”
Сообщается об успешных прилетах в порту Черноморска Одесской области. Параллельно киевский режим продолжил террористические атаки на российские регионы.
О других новостях к этому часу:
🟥 В Сочи включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Местные власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности.
🟥 Силы ПВО Минобороны уничтожили четыре беспилотника, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет.
🟥 Украинский беспилотник рухнул на парковку рядом с общежитием в городе Узловая Тульской области. Информация о последствиях уточняется.
Ранее в новостях: Один человек погиб, еще один ранен в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области
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