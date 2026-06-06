Аттракцион "Орешник", самый высокий пешеход в ЕС и "15 злобных зрителей". Неделя необычных фотофактов
Никаких страховок, только трос и небо: канатоходец из Эстонии прогулялся над Варшавой. Ритуал на побережье не помог: шаманы Перу разошлись во взглядах на кандидатов. Меню с повесткой: "Капутчино", "Апероль Мерц" и печенье Жириновского. Башня свободного падения "Орешник": геополитика на высоте
В субботу, 30 мая, стукнула вторая неделя, как центр содержания нелегальных мигрантов в Ньюарке (штат Нью-Джерси) существует в режиме осады: десятки активистов с барабанами, громкой музыкой и кричалками блокируют въезд на территорию, называя учреждение "настоящим концентрационным лагерем" с просроченной едой, червями и отказом в медпомощи.
Протестующие разбили палаточный лагерь, запаслись масками от газа и зонтиками от перцовых баллончиков, а полиция штата, сменившая на прошлой неделе федеральных агентов ICE, уже несколько раз применяла слезоточивый газ и спецсредства против наиболее радикальных активистов, которые жгли шины и крушили барьеры.
Издание Associated Press опубликовало фотографию "правого голоса", орущего через рупор мегафона.
© AP / Andres Kudacki
© AP / Andres Kudacki
В субботу, 31 мая, эстонский канатоходец Яан Роозе выбрал более элегантный способ привлечь внимание к своей персоне. В воскресенье он прошёл по стропе, натянутой между двумя самыми высокими небоскрёбами Польши — 310-метровой Varso Tower (самым высоким зданием во всём Евросоюзе) и 237-метровым Дворцом культуры и науки.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / jaantastic
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© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / jaantastic
© Фото : скриншот видео
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© Фото : скриншот видео
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© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / jaantastic
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© Фото : скриншот видео
В понедельник, 1 июня, перуанские шаманы провели ритуал на побережье Тихого океана, чтобы узнать имя будущего президента страны — но духи, как назло, не смогли договориться.
Одни колдуны после камлания с портретами и разноцветным дымом услышали имя Кейко Фухимори, другие — Роберто Санчеса. Мнения разделились ровно пополам, что с точностью до процента повторяет данные социологических опросов. В итоге шаманы лишь посоветовали перуанцам дождаться вечера воскресенья, когда станут известны реальные итоги голосования.
© AP / Martin Mejia
© AP / Martin Mejia
Первый день лета выдался не только тёплым, но и фотогеничным. Ночью над столицей взошла полная луна, которая выбрала для эффектного снимка самую живописную локацию — одноимённый мост через Москву-реку.
Фотография, разлетевшаяся по соцсетям, запечатлела идеальный момент: огромный жёлтый диск завис прямо над футуристическими конструкциями, превратив обычный городской пейзаж в кадр достойный обложки научно-популярного журнала.
© REUTERS / Marina Lystseva
© REUTERS / Marina Lystseva
Во вторник, 2 июня, в высокогорных районах Тибета произошло явление, от которого захватывает дух буквально. Масштабный выброс так называемых "атмосферных призраков" — красных спрайтов — зафиксировали местные метеорологи.
Визуально явление напоминает гигантских светящихся медуз или алые кроны деревьев, парящих над грозовыми тучами. Увидеть их невооружённым глазом практически невозможно: вспышка длится менее 100 миллисекунд — быстрее, чем моргание.
© Фото : скриншот видео
© Фото : скриншот видео
В среду, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме собрались политики из 76 стран, а представители более 130 государств наблюдают за дискуссиями о стабильном будущем.
Главное событие — пленарное заседание с Владимиром Путиным, к которому присоединятся лидеры Танзании, Узбекистана, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий — от саммитов БРИКС и ШОС до бизнес-диалога "Россия — США", куда Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума Интерактивная инсталляция "ИИ-древо Шежере" на стенде Республики Башкортостан
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ПМЭФ-2026. Работа форума Интерактивная инсталляция "ИИ-древо Шежере" на стенде Республики Башкортостан
© Фото : Лента.ру
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© Фото : Лента.ру
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026 Катание на русской тройке организовано для гостей форума в рамках спортивной программы ПМЭФ-2026 на специальной площадке у Дома Русской Тройки
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ПМЭФ-2026 Катание на русской тройке организовано для гостей форума в рамках спортивной программы ПМЭФ-2026 на специальной площадке у Дома Русской Тройки
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума Дрова "Евростандарт" на стенде "Газпрома"
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ПМЭФ-2026. Работа форума Дрова "Евростандарт" на стенде "Газпрома"
4 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума Интерактивная инсталляция "ИИ-древо Шежере" на стенде Республики Башкортостан
5 из 9
© Фото : Лента.ру
8 из 9
ПМЭФ-2026 Катание на русской тройке организовано для гостей форума в рамках спортивной программы ПМЭФ-2026 на специальной площадке у Дома Русской Тройки
9 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума Дрова "Евростандарт" на стенде "Газпрома"
Но настоящая жизнь кипит в кафе "Горячая линия", где меню бьёт прямо в повестку. Здесь подают "КАПУТчино", "Воду по-европейски" (без газа, разумеется), "Апероль Мерц" и шоколад "Горькая правда". А на десерт — печенье с предсказаниями Владимира Жириновского: попробуй угадай, что нагадает пламенный политик.
Рядом — стена "15 злобных зрителей RT", где красуются маски мировых политиков и общественных деятелей, которые больше всего бесятся от работы телеканала.
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсети
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© Фото : соцсети
В четверг, 4 июня, в сельской местности штата Айова железнодорожный переезд превратился в поле битвы: товарный поезд на полном ходу врезался в прицеп грузовика на пересечении шоссе с путями Iowa Interstate Railroad примерно в 113 км к востоку от Де-Мойна.
Итог аварии — 17 грузовых вагонов и два локомотива, грудой перевёрнутых контейнеров и клубами дыма встречающие спасателей. Пути разворочены, но полиция шоссе Айова отчиталась: утечки опасных веществ, к счастью, не случилось.
© AP / Charlie Neibergall
© AP / Charlie Neibergall
В пятницу, 5 июня, стало известно, что в парке развлечений "Диво Остров" появился новый аттракцион, который заставляет гостей не только визжать от восторга, но и задуматься о геополитике.
"Орешник" — башня свободного падения, выкрашенная в цвета российского триколора, — официально открылась ещё 15 апреля, но внимание СМИ привлекла только сейчас. На сайте парка обещают: "Вы лицом к лицу переживёте ощущения космонавтов-естествоиспытателей, воспарив к небесам за пределы земной атмосферы".
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
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