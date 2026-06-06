Аттракцион "Орешник", самый высокий пешеход в ЕС и "15 злобных зрителей". Неделя необычных фотофактов - 06.06.2026 Украина.ру
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Аттракцион "Орешник", самый высокий пешеход в ЕС и "15 злобных зрителей". Неделя необычных фотофактов
Аттракцион "Орешник", самый высокий пешеход в ЕС и "15 злобных зрителей". Неделя необычных фотофактов - 06.06.2026 Украина.ру
Аттракцион "Орешник", самый высокий пешеход в ЕС и "15 злобных зрителей". Неделя необычных фотофактов
Никаких страховок, только трос и небо: канатоходец из Эстонии прогулялся над Варшавой. Ритуал на побережье не помог: шаманы Перу разошлись во взглядах на кандидатов. Меню с повесткой: "Капутчино", "Апероль Мерц" и печенье Жириновского. Башня свободного падения "Орешник": геополитика на высоте
2026-06-06T09:00
2026-06-06T09:00
фото
эксклюзив
польша
тихий океан
узбекистан
владимир путин
дональд трамп
владимир жириновский
ес
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В субботу, 30 мая, стукнула вторая неделя, как центр содержания нелегальных мигрантов в Ньюарке (штат Нью-Джерси) существует в режиме осады: десятки активистов с барабанами, громкой музыкой и кричалками блокируют въезд на территорию, называя учреждение "настоящим концентрационным лагерем" с просроченной едой, червями и отказом в медпомощи. Протестующие разбили палаточный лагерь, запаслись масками от газа и зонтиками от перцовых баллончиков, а полиция штата, сменившая на прошлой неделе федеральных агентов ICE, уже несколько раз применяла слезоточивый газ и спецсредства против наиболее радикальных активистов, которые жгли шины и крушили барьеры. Издание Associated Press опубликовало фотографию "правого голоса", орущего через рупор мегафона. В субботу, 31 мая, эстонский канатоходец Яан Роозе выбрал более элегантный способ привлечь внимание к своей персоне. В воскресенье он прошёл по стропе, натянутой между двумя самыми высокими небоскрёбами Польши — 310-метровой Varso Tower (самым высоким зданием во всём Евросоюзе) и 237-метровым Дворцом культуры и науки. В понедельник, 1 июня, перуанские шаманы провели ритуал на побережье Тихого океана, чтобы узнать имя будущего президента страны — но духи, как назло, не смогли договориться. Одни колдуны после камлания с портретами и разноцветным дымом услышали имя Кейко Фухимори, другие — Роберто Санчеса. Мнения разделились ровно пополам, что с точностью до процента повторяет данные социологических опросов. В итоге шаманы лишь посоветовали перуанцам дождаться вечера воскресенья, когда станут известны реальные итоги голосования. Первый день лета выдался не только тёплым, но и фотогеничным. Ночью над столицей взошла полная луна, которая выбрала для эффектного снимка самую живописную локацию — одноимённый мост через Москву-реку. Фотография, разлетевшаяся по соцсетям, запечатлела идеальный момент: огромный жёлтый диск завис прямо над футуристическими конструкциями, превратив обычный городской пейзаж в кадр достойный обложки научно-популярного журнала.Во вторник, 2 июня, в высокогорных районах Тибета произошло явление, от которого захватывает дух буквально. Масштабный выброс так называемых "атмосферных призраков" — красных спрайтов — зафиксировали местные метеорологи.Визуально явление напоминает гигантских светящихся медуз или алые кроны деревьев, парящих над грозовыми тучами. Увидеть их невооружённым глазом практически невозможно: вспышка длится менее 100 миллисекунд — быстрее, чем моргание. В среду, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме собрались политики из 76 стран, а представители более 130 государств наблюдают за дискуссиями о стабильном будущем. Главное событие — пленарное заседание с Владимиром Путиным, к которому присоединятся лидеры Танзании, Узбекистана, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий — от саммитов БРИКС и ШОС до бизнес-диалога "Россия — США", куда Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука.Но настоящая жизнь кипит в кафе "Горячая линия", где меню бьёт прямо в повестку. Здесь подают "КАПУТчино", "Воду по-европейски" (без газа, разумеется), "Апероль Мерц" и шоколад "Горькая правда". А на десерт — печенье с предсказаниями Владимира Жириновского: попробуй угадай, что нагадает пламенный политик. Рядом — стена "15 злобных зрителей RT", где красуются маски мировых политиков и общественных деятелей, которые больше всего бесятся от работы телеканала.В четверг, 4 июня, в сельской местности штата Айова железнодорожный переезд превратился в поле битвы: товарный поезд на полном ходу врезался в прицеп грузовика на пересечении шоссе с путями Iowa Interstate Railroad примерно в 113 км к востоку от Де-Мойна. Итог аварии — 17 грузовых вагонов и два локомотива, грудой перевёрнутых контейнеров и клубами дыма встречающие спасателей. Пути разворочены, но полиция шоссе Айова отчиталась: утечки опасных веществ, к счастью, не случилось.В пятницу, 5 июня, стало известно, что в парке развлечений "Диво Остров" появился новый аттракцион, который заставляет гостей не только визжать от восторга, но и задуматься о геополитике. "Орешник" — башня свободного падения, выкрашенная в цвета российского триколора, — официально открылась ещё 15 апреля, но внимание СМИ привлекла только сейчас. На сайте парка обещают: "Вы лицом к лицу переживёте ощущения космонавтов-естествоиспытателей, воспарив к небесам за пределы земной атмосферы".
польша
тихий океан
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Кристина Черкасова
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+7 495 645 66 01
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, польша, тихий океан, узбекистан, владимир путин, дональд трамп, владимир жириновский, ес, брикс, шос
фото, Эксклюзив, Польша, Тихий океан, Узбекистан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Жириновский, ЕС, БРИКС, ШОС

Аттракцион "Орешник", самый высокий пешеход в ЕС и "15 злобных зрителей". Неделя необычных фотофактов

09:00 06.06.2026
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
фото-редактор издания Украина.ру
Все материалы
Никаких страховок, только трос и небо: канатоходец из Эстонии прогулялся над Варшавой. Ритуал на побережье не помог: шаманы Перу разошлись во взглядах на кандидатов. Меню с повесткой: "Капутчино", "Апероль Мерц" и печенье Жириновского. Башня свободного падения "Орешник": геополитика на высоте
В субботу, 30 мая, стукнула вторая неделя, как центр содержания нелегальных мигрантов в Ньюарке (штат Нью-Джерси) существует в режиме осады: десятки активистов с барабанами, громкой музыкой и кричалками блокируют въезд на территорию, называя учреждение "настоящим концентрационным лагерем" с просроченной едой, червями и отказом в медпомощи.
Протестующие разбили палаточный лагерь, запаслись масками от газа и зонтиками от перцовых баллончиков, а полиция штата, сменившая на прошлой неделе федеральных агентов ICE, уже несколько раз применяла слезоточивый газ и спецсредства против наиболее радикальных активистов, которые жгли шины и крушили барьеры.
Издание Associated Press опубликовало фотографию "правого голоса", орущего через рупор мегафона.
© AP / Andres Kudacki
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP / Andres Kudacki
В субботу, 31 мая, эстонский канатоходец Яан Роозе выбрал более элегантный способ привлечь внимание к своей персоне. В воскресенье он прошёл по стропе, натянутой между двумя самыми высокими небоскрёбами Польши — 310-метровой Varso Tower (самым высоким зданием во всём Евросоюзе) и 237-метровым Дворцом культуры и науки.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / jaantastic
1 из 2
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / jaantastic
© Фото : скриншот видео
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© Фото : скриншот видео
1 из 2
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / jaantastic
2 из 2
© Фото : скриншот видео
В понедельник, 1 июня, перуанские шаманы провели ритуал на побережье Тихого океана, чтобы узнать имя будущего президента страны — но духи, как назло, не смогли договориться.
Одни колдуны после камлания с портретами и разноцветным дымом услышали имя Кейко Фухимори, другие — Роберто Санчеса. Мнения разделились ровно пополам, что с точностью до процента повторяет данные социологических опросов. В итоге шаманы лишь посоветовали перуанцам дождаться вечера воскресенья, когда станут известны реальные итоги голосования.
© AP / Martin Mejia
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP / Martin Mejia
Первый день лета выдался не только тёплым, но и фотогеничным. Ночью над столицей взошла полная луна, которая выбрала для эффектного снимка самую живописную локацию — одноимённый мост через Москву-реку.
Фотография, разлетевшаяся по соцсетям, запечатлела идеальный момент: огромный жёлтый диск завис прямо над футуристическими конструкциями, превратив обычный городской пейзаж в кадр достойный обложки научно-популярного журнала.
© REUTERS / Marina Lystseva
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Marina Lystseva
Во вторник, 2 июня, в высокогорных районах Тибета произошло явление, от которого захватывает дух буквально. Масштабный выброс так называемых "атмосферных призраков" — красных спрайтов — зафиксировали местные метеорологи.
Визуально явление напоминает гигантских светящихся медуз или алые кроны деревьев, парящих над грозовыми тучами. Увидеть их невооружённым глазом практически невозможно: вспышка длится менее 100 миллисекунд — быстрее, чем моргание.
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : скриншот видео
В среду, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме собрались политики из 76 стран, а представители более 130 государств наблюдают за дискуссиями о стабильном будущем.
Главное событие — пленарное заседание с Владимиром Путиным, к которому присоединятся лидеры Танзании, Узбекистана, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий — от саммитов БРИКС и ШОС до бизнес-диалога "Россия — США", куда Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука.
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026 Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума
1 из 9
ПМЭФ-2026 Работа форума
© РИА Новости . Александр Кряжев
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© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума
2 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума Стенд RT
ПМЭФ-2026. Работа форума
3 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума Стенд RT
© РИА Новости . Александр Кряжев
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© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума Интерактивная инсталляция "ИИ-древо Шежере" на стенде Республики Башкортостан
ПМЭФ-2026. Работа форума
4 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума Интерактивная инсталляция "ИИ-древо Шежере" на стенде Республики Башкортостан
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© Фото : Лента.ру
5 из 9
© Фото : Лента.ру
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума Стенд "Росатома"
ПМЭФ-2026. Работа форума
6 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума Стенд "Росатома"
© РИА Новости . Илья Питалев
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© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума
7 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума
© РИА Новости . Александр Кряжев
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026 Катание на русской тройке организовано для гостей форума в рамках спортивной программы ПМЭФ-2026 на специальной площадке у Дома Русской Тройки
ПМЭФ-2026. Катание на русской тройке
8 из 9
ПМЭФ-2026 Катание на русской тройке организовано для гостей форума в рамках спортивной программы ПМЭФ-2026 на специальной площадке у Дома Русской Тройки
© РИА Новости . Илья Питалев
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© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума Дрова "Евростандарт" на стенде "Газпрома"
ПМЭФ-2026. Работа форума
9 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума Дрова "Евростандарт" на стенде "Газпрома"
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 9
ПМЭФ-2026 Работа форума
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума Стенд RT
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума Интерактивная инсталляция "ИИ-древо Шежере" на стенде Республики Башкортостан
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
5 из 9
© Фото : Лента.ру
6 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума Стенд "Росатома"
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 9
ПМЭФ-2026 Катание на русской тройке организовано для гостей форума в рамках спортивной программы ПМЭФ-2026 на специальной площадке у Дома Русской Тройки
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9
ПМЭФ-2026. Работа форума Дрова "Евростандарт" на стенде "Газпрома"
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Но настоящая жизнь кипит в кафе "Горячая линия", где меню бьёт прямо в повестку. Здесь подают "КАПУТчино", "Воду по-европейски" (без газа, разумеется), "Апероль Мерц" и шоколад "Горькая правда". А на десерт — печенье с предсказаниями Владимира Жириновского: попробуй угадай, что нагадает пламенный политик.
Рядом — стена "15 злобных зрителей RT", где красуются маски мировых политиков и общественных деятелей, которые больше всего бесятся от работы телеканала.
© Фото : соцсети
1 из 2
© Фото : соцсети
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума Стенд RT
ПМЭФ-2026. Работа форума
2 из 2
ПМЭФ-2026. Работа форума Стенд RT
© РИА Новости . Александр Кряжев
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© Фото : соцсети
2 из 2
ПМЭФ-2026. Работа форума Стенд RT
© РИА Новости . Александр Кряжев
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В четверг, 4 июня, в сельской местности штата Айова железнодорожный переезд превратился в поле битвы: товарный поезд на полном ходу врезался в прицеп грузовика на пересечении шоссе с путями Iowa Interstate Railroad примерно в 113 км к востоку от Де-Мойна.
Итог аварии — 17 грузовых вагонов и два локомотива, грудой перевёрнутых контейнеров и клубами дыма встречающие спасателей. Пути разворочены, но полиция шоссе Айова отчиталась: утечки опасных веществ, к счастью, не случилось.
© AP / Charlie Neibergall
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP / Charlie Neibergall
В пятницу, 5 июня, стало известно, что в парке развлечений "Диво Остров" появился новый аттракцион, который заставляет гостей не только визжать от восторга, но и задуматься о геополитике.
"Орешник" — башня свободного падения, выкрашенная в цвета российского триколора, — официально открылась ещё 15 апреля, но внимание СМИ привлекла только сейчас. На сайте парка обещают: "Вы лицом к лицу переживёте ощущения космонавтов-естествоиспытателей, воспарив к небесам за пределы земной атмосферы".
© Фото : соцсети
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