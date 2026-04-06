Казаков о будущем США: "Если у вас не будет короля, закрывайте лавочку"

В США проходят акции протеста "Нет королям", но в мире международной анархии без правителя не выжить. Трамп хочет принимать самостоятельные решения, но американская система ему этого не позволяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2026-04-06T13:41

Казаков заявил, что сейчас в США проходят акции протеста "Нет королям". В России много иронизировали по этому поводу, но на самом деле там все логично. "[Президент США Дональд] Трамп и хочет быть королем. Он хочет быть правителем, который может самостоятельно принимать решения, а не спрашивать дозволения у всех подряд", — пояснил эксперт, добавив, что не всем в США это нравится. "Не всем американцам это нравится. "У нас не будет короля". Но если у вас не будет короля, то закрывайте лавочку. В мире международной анархии, который наступил из-за США в целом и из-за Трампа в частности, без короля не выжить. Если вы так принимаете решения, вы заведомо проиграли", — заявил он.Эксперт также отметил, что 2026 год станет началом эпохи хаоса. "2026 год войдет в учебники истории как год начала эпохи международной анархии и хаоса", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.руПро ситуацию на Кубе — в материале "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели" на сайте Украина.ру.

