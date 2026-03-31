"Это будет страшная история": Сафаров про разморозку старых войн и "рождение нового мира" - 31.03.2026 Украина.ру
"Это будет страшная история": Сафаров про разморозку старых войн и "рождение нового мира"
"Это будет страшная история": Сафаров про разморозку старых войн и "рождение нового мира"
Если США увязнут на Ближнем Востоке, начнется распаковка замороженных конфликтов по всему миру. Это будет страшная история, но в то же время — рождение нового мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
20:25 31.03.2026 (обновлено: 20:34 31.03.2026)
 
Если США увязнут на Ближнем Востоке, начнется распаковка замороженных конфликтов по всему миру. Это будет страшная история, но в то же время — рождение нового мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Отвечая на вопрос о том, как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на другие регионы мира, эксперт заявил, что перед союзниками России открываются новые возможности.
"Серьезно пострадали военные запасы Южной Кореи. Если американцы завязнут на Ближнем Востоке, у наших союзников может возникнуть возможность освободить своих корейских братьев из-под почти 70-летней оккупации", — предположил Сафаров.
Политолог отметил, что в случае, если другие государства осознают неспособность гегемона справляться с новыми фронтами, начнется распаковка огромного количества замороженных конфликтов.
"Это будет страшная история, но в то же время — рождение нового мира. А это всегда происходит в муках и с кровью", — пояснил эксперт.
Отвечая на вопрос о ядерном сценарии в ближневосточном конфликте, Сафаров допустил такую возможность. Он напомнил, что американцы провели испытания "Минитмен-3", которая может нести ядерный боезаряд.
"Если США понесут большие потери, учитывая психосоматическое состояние [президента США Дональда] Трампа, не исключено, что может быть нанесен удар", — констатировал собеседник издания.
