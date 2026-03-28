Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США - 28.03.2026 Украина.ру

2026-03-28T06:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.- Руслан, Трамп едва ли не каждый день объявляет о своей эпической победе над Ираном, но одновременно выдвигает мирные инициативы, которые Тегеран, по крайней мере на официальном уровне, отвергает. Означает ли это, что несмотря на разность потенциалов, Иран побеждает в войне на истощение?- Я бы не стал спешить с таким выводом. Война на истощение только начинается. Пока есть понимание того, что американцы опасаются влезать в этот конфликт глубже, потому что следующим этапом должен стать какой-то вариант наземной операции, который приведет к большим потерям.Поэтому стратегическая задача – создать эффект серьезных переговоров, одержаной победы и осторожно выходить из этого конфликта. В противном случае американцы рискуют серьезно завязнуть, а это создаст серьезные риски для администрации Трампа.- Западные СМИ сообщают, что решение о наземной операции уже принято. Это вброс или подготовка к вторжению уже ведется под прикрытием продленного Трампом энергетического перемирия?- Напомню слова Сунь Цзы, который говорил, что война — это путь обмана. И если американцы готовы к серьезным потерям, то могут начинать наземную операцию.Для такой операции есть три направления. Это высадка на несчастный остров Харк, где американцев уже ждут. Даже если США его займут, то остров, который находится в нескольких километрах от иранского берега, будут обстреливать с утра до вечера.Второе направление — это провинция Худжистан. Для нормальной десантной операции там потребуется группировка в 200-300 тысяч человек, чтобы только удержать этот регион.Третий вариант — это попытаться взять город Бендер-Аббас, чтобы упростить проход через Ормузский пролив. Правда, ракеты все равно нивелируют эти усилия. Но и для этой операции потребуются серьезные силы. Пятью тысячами морпехов этот город не удержать.Поэтому американцы стоят перед серьёзным выбором. Есть риск получить большие потери с непонятным результатом.Поэтому задача Трампа, если у его аналитиков есть понимание стратегии, отползать от этой ситуации, проведя достойные переговоры, чтобы окончательно не потерять лицо, и признать Иран в качестве регионального лидера.- Иран уже создал прецедент блокировки Ормузского пролива. Не исключено, что он повторит его в будущем, если отношения с администрацией США вновь обострятся.- Иран никогда не перекрывал Ормузский пролив до начала марта этого года. Но всегда заявлял, что у него есть такая возможность. Если война прекратится, то произойдёт разблокировка этого пролива, если только Иран не потребует, а он уже это сделал, какие-то компенсации. Если американцы откажутся это сделать, то, возможно, будет введена пошлина за пользование Ормузским проливом, чтобы эти деньги Ирану вернули.Пока же перекрытие пролива — это исключительная мера в военный период. Вряд ли Иран будет от нечего делать перекрывать пролив в мирное время. Это все-таки адекватное государство.- Лидер киевского режима Зеленский все время стремится оказать любезность коалиции Эпштейна", предлагая свои услуги в виде дронов-перехватчиков и специалистов ПВО. Кроме репутационных достижений, на что еще рассчитывают в Киеве, вмешиваясь в ближневосточный конфликт?- На днях состоялся визит Зеленского в Саудовскую Аравию – один из переговорных хабов по урегулированию российско-украинского конфликта. То есть это работа на перспективу, чтобы в будущем эта площадка была более дружелюбной к украинским переговорщиков.Во-вторых, компании, которые производят дроны, связаны с Семьей в широком смысле Зеленского, который преследует свои бизнес-интересы и поехал немного поторговать.Украина пытается создать образ страны, которая владеет новыми военными технологиями. Это она пытается продавать как пакет безопасности, которую не могут обеспечить американцы, предлагавшие ее изначально. На эту площадку стоит заходить и нашим производителям дронов.- Связаны ли недавние дроновые атаки на терминал в Усть-Луге в тем, что Россия, как утверждают на западе, получает огромный профит из-за роста цен на энергоносители после начала ближневосточной войны?- Здесь сразу возникает серьезный вопрос к странам НАТО после того, как отследили маршрут этих дронов. У наших натовских соседей следует спросить, является ли это объявлением войны? Действия такого рода это casus belli.Кроме того, уже наносились удары по инфраструктуре газовых потоков в Турцию (компрессорные станции "Береговая", "Казачья" и "Русская"). Зачем это было нужно хозяевам Зеленского? Сегодня энергорынки переживают серьезнейший спазм., что в свою очередь давит на рынки Европы и Америки.Зеленский, нанося эти удары, перекрывает поставки энергоресурсов, которые могли бы от этих спазмов спасти. В чьих интересах Зеленский это делает? Вряд ли он употребил какие-то вещества и приказал наносит эти удары. Здесь явно есть второе дно.Скачок цен на нефть явно не в интересах Трампа. Его задача в течение месяца-двух разрулить вопрос с ценами на энергоносители, пока США не вылезли из конфликта с Ираном. Европе тоже угрожает энергетический кризис. И несмотря на заявления Еврокомиссии, отдельные страны задумываются над возможностью возобновления отношений с Россией.Есть предположение, что все делается в интересах международных глобалистских структур. Возможно, здесь есть интерес того, что обычно называют глобальный Лондон. Может быть, это их игра в данном случае. Классическим европейским странам эти действия Украины совершенно не нужны.Кроме того, после атаки турецкого танкера украинскими беспилотниками, могут начаться консультации между Киевом и Анкарой. И турецкая сторона может задаться вопросом, в каких отношениях находятся два государства.- Считаете ли вы достаточной меру участия России в ближневосточном конфликте? Речь идет о дипломатических усилиях по урегулированию и военно-техническом сотрудничестве. Президент Ирана во всяком случае поблагодарил правительство и народ России за поддержку.- Если президент Пезешкиан благодарит, значит, есть за что. Что касается дипломатической поддержки, она есть. Она была видна и на полях ООН, и в официальных заявлениях России.Что касается военного сотрудничества в этот сложный период, то такого рода информация не озвучивается, даже если она присутствует. Хотя просто так порт Бендер-Энзели израильтяне бомбить бы не стали.Налажен коридор поставок гуманитарной помощи через Азербайджан, по которому Россия поставляет в Иран большое количество продовольствия и медицинских препаратов.Вопрос о военной поддержке Россией Ирана был задан госсекретарю Марко Рубио. Он сказал, что США имеют кое-какую информацию, но она не для публичных разговоров. Очевидно, американцы просят Россию не предоставлять Ирану спутниковую информацию. В ответ Россия совершенно справедливо задает вопрос, будет ли прекращена поставка спутниковой информации для Украины. Поэтому какая-то помощь Ирану оказывается, но ее объем и характер находятся в области наших допущений.- Как последствия этого конфликта скажутся на темпах спецоперации на Украине? В Киеве привычно жалуются на нехватку ракет для ПВО и грядущий топливный кризис.- Могу сказать только одно: основная задача сейчас заключается в том, чтобы как можно больнее и тяжелее нанести урон глобальному гегемону. И чтобы это сделать, необходимо, чтобы силы, стоящие на противоположной стороне поля глобальной битвы, в лице России, Китая, КНДР, активизировались.Например, серьезно пострадали военные запасы Южной Кореи, которая является оккупированной частью территории КНДР. И если американцы завязнут на Ближнем Востоке у наших союзников может возникнуть возможность освободить своих корейских братьев из-под почти 70-летней оккупации. Поэтому возникает вопрос, будут ли открываться вторые, третьи и четвертые фронты в этом глобальном противостоянии.Если другие страны поймут, что гегемон не в состоянии справляться с новыми фронтами, то мы будем наблюдать распаковку огромного количества замороженных конфликтов. И это будет страшная история, но в то же время это станет рождением нового мира. А это всегда происходит в муках и с кровью.- В таком случае рассматриваете ли вы вероятность ядерного сценария на Ближнем Востоке?- К сожалению, рассматриваю, потому что уже на вторую неделю агрессии американцы провели испытания межконтинентальной ракеты "Минитмен-3", которая может неси ядерный боезаряд.Если американцы понесут большие потери, то учитывая психосоматическое состояние действующего президента США и особенность его действий, не исключено, что может быть нанесен удар. Вопрос в том, какой мощности будет этот удар и куда он будет направлен.Если решат просто разбомбить строящуюся АЭС в Бушере, то в результате этого радиация закроет все нефтеносные районы Персидского залива. И весь мир лет на 30 будет лишен 20% нефти и 30% газа.Все дело в том, какой стратегии следуют американцы. Если это стратегия хаоса, то возможна ритуальная жертва в виде двух тысяч и тогда ядерный сценарий не исключен.Также на эту тему - Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет"

