https://ukraina.ru/20260331/1077334133.html

Малек Дудаков: Война против Ирана связала Трампа по рукам и ногам, но вряд ли это как-то поможет Украине

У Зеленского считают, что эскалация на Ближнем Востоке может связать Трампа по рукам и ногам, поэтому можно не идти на уступки в вопросе выборов и ухода из Донбасса, а также можно дождаться победы демократов на выборах в Конгресс. Проблема в том, что до выборов еще полгода. Мы не знаем, в каком состоянии Украина к этим выборам придет

2026-03-31T07:00

интервью

иран

сша

китай

дональд трамп

малек дудаков

владимир зеленский

деньги

ракеты

дроны

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042047955_80:23:854:458_1920x0_80_0_0_2585e548e664aec730457c1f27bbda0e.jpg

Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный политолог-американист Малек ДудаковНесмотря на продолжающийся обмен ракетно-дроновыми ударами, кулуарные переговоры между США и Ираном все же идут. Обе стороны выдвигают требования: у США их чуть побольше, у Ирана – чуть поменьше. При этом тема сухопутной операции в Иран тоже не уходит с повестки дня.- Малек, чего ждать дальше? Конфликт близится к завершению? Или надо готовиться к новому витку эскалации?- Мы действительно наблюдаем парадоксальную ситуацию. Администрация Трампа утверждает, что переговоры идут крайне успешно, при этом стягивая на Ближний Восток новые войска.Изначально США стягивали в регион морских пехотинцев из Юго-Восточной Азии на большом десантном корабле USS Tripoli. А сейчас они стягивают туда подразделения из состава 82-й воздушно-штурмовой дивизии, которая считается одной из самых элитных. Понятно, что это используется как рычаг давления на Иран. Но если ситуация будет обостряться и дальше, мы увидим попытку устроить некую серьезную эскалации.У США есть планы высадиться в Ормузском проливе. Либо на острове Харк в Персидском заливе, либо на островах, которые ближе к самому Ормузу. Конечно, это очень рискованная операция. Она грозит серьезными потерями американским военным, учитывая, что по этим островам сразу начнут прилетать ракеты и дроны. Я бы даже сказал, что это может превратиться в большую коллективную могилу для американских спецназовцев и морпехов. Но, учитывая, что другие рычаги давления на Иран уже использовались и не сработали, Трампу приходится прибегать к идее сухопутной операции, хотя она крайне непопулярна в американском обществе.Что касается переговорного процесса, то в нем объективно заинтересованы многие страны. Эти переговоры проходят через третьи государства: Пакистан, Египет и Турция. Они столкнулись с топливным кризисом, поэтому в их интересах как можно быстрее прекратить войну. Другое дело, что позиции США и Ирана очень сильно расходятся.Иран выдвигает свои максималистские требования о выводе американских войск с Ближнего Востока, выплате репараций, гарантиях безопасности, а также о контроле над Ормузским проливом не только де-факто, но и де-юре. США тоже выдвигают максималистские требования о прекращении всей ядерной программы Ирана и полном его разоружении. И очевидно, что в ближайшее время прийти к каким-то подвижкам прийти обеим сторонам не получится. Поэтому еще какое-то время мы будем наблюдать вот этот "тяни-толкай".США будут бить по Ирану. Иран будет бить по американской военной и энергетической инфраструктуре в странах Залива. Закулисными сигналами они, конечно, обмениваться будут. Но Штаты могут попытаться рискнуть напоследок и где-нибудь высадиться, надеясь, что это не приведет к огромным потерям среди американских военнослужащих.- Сохраняется ли еще вероятность, что страны Залива (Саудовская Аравия и Арабские Эмираты) напрямую втянутся в этот конфликт?- Конечно, ближневосточные монархии одни из самых пострадавших в этом конфликте. Они не могут экспортировать свои энергоресурсы через Ормузский пролив. Идти на поклон к Ирану и платить им дань за проход они не собираются, потому что это колоссальная потеря лица и влияния в регионе. Но и реальных возможностей участвовать в этой войне у них тоже нет. Учитывая, что у них потемкинские деревни вместо армий. Ничем конкретным помочь США они не могут.- Насчет Ормузского пролива. Иран официально разрешил судам России, Китая и Индии пройти по нему. Как это может повлиять на ситуацию в мировой экономике?- Ормузский пролив действительно не перекрыт для дружественных Ирану стран. Также Иран предложил недружественным странам платить по 2 миллиона долларов за каждый танкер, чтобы они могли получить нефть, которая сейчас застряла внутри Персидского залива. То есть частично судоходство там идет, но в очень ограниченных масштабах.Напомню, что до конфликта через пролив ежесуточно проходило до 20 миллионов баррелей нефти и десятки миллиардов кубометров газа. Сейчас этот объем – миллион баррелей в сутки. И то не всегда. В общем, падение серьезное.Это удар и для азиатских стран, которые закупают нефть на Ближнем Востоке, и для Европы. Учитывая, что 80% энергоносителей оттуда шли в Азию, а 20% - в Европу. Так что кризис ощущается везде.- Как война против Ирана повлияет на американо-китайские отношения, учитывая, что визит Трампа в Китай уже перенесен?- Очевидно, что Трампа планировал поехать в это китайское турне в образе покорителя Ирана, чтобы разговаривать с Китаем с позиции силы и шантажировать Китай тем, что если Поднебесная не пойдет на уступки США, то американцы перекроют ей доступ к дешевой нефти. А сейчас Трампу пришлось бы ехать с пустыми руками. Потому-то визит и перенесли. И не факт, что он вообще состоится.Китай болезненно воспринял, что государственный визит Трампа срывается. Такие мероприятия такого уровня готовятся сильно заранее, и переносить их в последний момент недипломатично, как бы ни разворачивалась ситуация в мире. Но Трамп не поехал в Китай, потому что он сейчас в слабой позиции. Ему бы фактически прошлось упрашивать китайцев по двум вопросам:Во-первых, возобновление закупок американской сельхозпродукции (сои и не только).Во-вторых, возобновление поставок китайских редкоземельных металлов на американский рынок. В США сейчас дефицит редкоземов образуется после того, как Китай эти поставки перекрыл.Повторюсь, не совсем понятно, чем США с Китаем будут торговаться. Еще вчера Трамп думал, что будет торговаться вопросом, связанным с нефтью. Но пока же особых подвижек у них нет.- Как война против Ирана повлияет на внутриполитическую ситуацию в США, учитывая, что рейтинги Трампа заметно снизились?- Рейтинги Трампа действительно просели. Последний опрос Reuters дает ему всего лишь 36%. Сказывается непопулярность войны против Ирана и ее негативные последствия в виде роста топливных цен. Сейчас цены за галлон в среднем достигли 4 долларов, а в некоторых штатах они выросли до 6-7 долларов. При этом 2/3 американцев негативно воспринимают ход боевых действий и более 60% выступают за немедленное перемирие вне зависимости от того, какова реальная ситуация на поле боя.То есть для Трампа это проблемы создает.Сейчас проходят самые разные праймериз и досрочные выборы. Почти везде побеждают демократы. Они даже обошли республиканцев в одном из самых безопасных округов Флориды, где как раз находится резиденция Трампа "Мар-а-Лаго". Это сигнал. Полагаю, что на выборах в Конгресс демократы смогут и другие безопасные округа забрать.Это может закончиться убедительной победой демократов и разгромом республиканцев.- По поводу американо-европейских отношений. Иран уже заявил, что готов оказать помощь на случай, если Трамп все же попытается аннексировать Гренландию. Насколько такой ход в информационной войне может стать решающим?- Иранская дипломатия играет на расколе между США и Европой, который наметился еще до вооруженного конфликта. При этом иранская война его только усугубляет, потому что по Европе это тоже все бьет. Большинство европейских политиков от нее отстранились и не помогают Трампу. Поэтому Иран надеется, что европейцы своим коллективным давлением заставят свернуть военную операцию. Для этого Тегеран преподносит себя как более предсказуемого партнера, чем США.- Мы еще не обсудили позицию Израиля. Если США выйдут из этого конфликта, будет ли Нетаньяху воевать в одиночку?- Если США выйдут из конфликта, Израиль не будет продолжать это противостояние, потому что без американской помощи делать это крайне сложно. А, учитывая, что запасы ракет у США и Израиля истощаются одновременно, то и решение о выходе из конфликта будут принимать коллегиально. Если, конечно, им удастся прийти к компромиссному договору с Ираном.- Сохраняется ли опасность, что конфликт выйдет из-под контроля и перерастет в обмен ядерными ударами?- Такой риск, конечно, есть. Мы не знаем, как поведет себя Израиль, если Иран продолжит методично выбивать военные цели на территории еврейского государства. А что касается США, то тема ядерного оружия пока не стоит на повестке дня. Трамп понимает, что у него и так нет поддержки со стороны американского военного истеблишмента в этой авантюре против Ирана. А если он еще предложит применить ядерное оружие, мы увидим массовые отставку в генералитете, потому что никто не захочет брать на себя такую ответственность. Это утечет в прессу, будет грандиозный скандал и попытка импичмента. В общем, ядерный удар – это только в самом крайнем случае. Это маловероятно.- А как, на ваш взгляд, будет развиваться украинский конфликт?- Военные и финансовые возможности киевского режима истощаются. Денег в бюджете Украины в лучшем случае хватит до конца весны. От американцев новых траншей нет. Помощь европейцев сокращается. Европейцы пока не договорились по поводу этих 90 миллиардов. Венгрия пока их блокирует. По линии МВФ транши Украине тоже перекрываются, потому что Киев не проводит реформы, которые от него требует руководство фонда.Короче говоря, проблемы со всех сторон.При этом у Зеленского считают, что эскалация на Ближнем Востоке может связать Трампа по рукам и ногам, поэтому можно не идти на уступки в вопросе выборов и ухода из Донбасса, а также можно дождаться победы демократов на выборах в Конгресс. Проблема в том, что до выборов еще полгода. Мы не знаем, в каком состоянии Украина к этим выборам придет.Также по теме - в интервью Руслана Сафарова: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США

https://ukraina.ru/20220901/1038344184.html

иран

сша

китай

израиль

европа

украина

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

