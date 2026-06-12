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Армия России наступает ежедневно - Путин

Армия России наступает ежедневно - Путин - 12.06.2026 Украина.ру

Армия России наступает ежедневно - Путин

Россия не так быстро, как хотелось бы, но каждый день, постепенно продвигается в зоне СВО. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T17:53

2026-06-12T17:53

2026-06-12T17:53

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Противник расширяет использование беспилотников самолётного типа, констатировал Путин."Его задача — произвести раскол в российском обществе, посеять растерянность, а также нанести экономический ущерб, но ничего не получится. Мы должны укреплять систему ПВО страны, мы уже делаем это, - сказал глава государства российского. - Мы должны отвечать по инфраструктуре противника, чтобы отбить у них желание бить по нашей гражданской инфраструктуре".Президент отметил также работу отечественного ВПК в обеспечении ВС РФ в зоне СВО. Подробности в публикации Президент России встретился с участниками СВО: важные заявленияБольше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина.ру, впк, бпла, рэб, пво, беспилотники, инфраструктура