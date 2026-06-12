Армия России наступает ежедневно - Путин - 12.06.2026 Украина.ру
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Армия России наступает ежедневно - Путин
Армия России наступает ежедневно - Путин - 12.06.2026 Украина.ру
Армия России наступает ежедневно - Путин
Россия не так быстро, как хотелось бы, но каждый день, постепенно продвигается в зоне СВО. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T17:53
2026-06-12T17:53
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Противник расширяет использование беспилотников самолётного типа, констатировал Путин."Его задача — произвести раскол в российском обществе, посеять растерянность, а также нанести экономический ущерб, но ничего не получится. Мы должны укреплять систему ПВО страны, мы уже делаем это, - сказал глава государства российского. - Мы должны отвечать по инфраструктуре противника, чтобы отбить у них желание бить по нашей гражданской инфраструктуре".Президент отметил также работу отечественного ВПК в обеспечении ВС РФ в зоне СВО. Подробности в публикации Президент России встретился с участниками СВО: важные заявленияБольше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, украина.ру, впк, бпла, рэб, пво, беспилотники, инфраструктура
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, ВПК, БПЛА, РЭБ, ПВО, беспилотники, инфраструктура

Армия России наступает ежедневно - Путин

17:53 12.06.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАртиллерист Василий Зрюев
Артиллерист Василий Зрюев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Россия не так быстро, как хотелось бы, но каждый день, постепенно продвигается в зоне СВО. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру
Противник расширяет использование беспилотников самолётного типа, констатировал Путин.
"Его задача — произвести раскол в российском обществе, посеять растерянность, а также нанести экономический ущерб, но ничего не получится. Мы должны укреплять систему ПВО страны, мы уже делаем это, - сказал глава государства российского. - Мы должны отвечать по инфраструктуре противника, чтобы отбить у них желание бить по нашей гражданской инфраструктуре".
Президент отметил также работу отечественного ВПК в обеспечении ВС РФ в зоне СВО. Подробности в публикации Президент России встретился с участниками СВО: важные заявления
Больше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
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