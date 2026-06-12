https://ukraina.ru/20260612/armiya-rossii-nastupaet-ezhednevno---putin-1080151553.html
Армия России наступает ежедневно - Путин
Армия России наступает ежедневно - Путин - 12.06.2026 Украина.ру
Армия России наступает ежедневно - Путин
Россия не так быстро, как хотелось бы, но каждый день, постепенно продвигается в зоне СВО. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T17:53
2026-06-12T17:53
2026-06-12T17:53
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Противник расширяет использование беспилотников самолётного типа, констатировал Путин."Его задача — произвести раскол в российском обществе, посеять растерянность, а также нанести экономический ущерб, но ничего не получится. Мы должны укреплять систему ПВО страны, мы уже делаем это, - сказал глава государства российского. - Мы должны отвечать по инфраструктуре противника, чтобы отбить у них желание бить по нашей гражданской инфраструктуре".Президент отметил также работу отечественного ВПК в обеспечении ВС РФ в зоне СВО. Подробности в публикации Президент России встретился с участниками СВО: важные заявленияБольше новостей дня представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, украина.ру, впк, бпла, рэб, пво, беспилотники, инфраструктура
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина.ру, ВПК, БПЛА, РЭБ, ПВО, беспилотники, инфраструктура
Армия России наступает ежедневно - Путин
Россия не так быстро, как хотелось бы, но каждый день, постепенно продвигается в зоне СВО. Об этом 12 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, сообщает 12июня телеграм-канал Украина.ру