"Новый Армагеддон" или начало третьей мировой? Эксперт назвал три главных очага напряжения
Некоторые эксперты называют конфликт на Ближнем Востоке началом третьей мировой войны. Все зависит от желания противоборствующих сторон начинать такой конфликт и от их готовности себя сдерживать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2026-03-26T15:39
Отвечая на вопрос о рисках глобального конфликта, эксперт перечислил три очага напряжения."Сейчас в мире есть три очага напряжения, где ситуация может развиться в глобальный конфликт. Это Восточная Европа, Ближний Восток (не только иранский трек) и Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай и американские прокси)", — отметил Блохин.По его словам, все зависит от политической воли руководства многих стран и готовности себя сдерживать. "Збигнев Бжезинский написал в своей книге о евразийских Балканах, в которые входит как раз Ближний Восток", — пояснил эксперт.Он добавил, что сейчас мы видим прямое столкновение США и Ирана, стратегическими партнерами которого являются Китай и Россия. Формальный союзник США — Европа, к которой у него много претензий, и арабские монархии Залива, где расположены военные базы США."Это клубок из различных стратегических интересов, который не так просто развязать. Но если начались разговоры о деэскалации, то скорее стороны не настроены доводить ситуацию до Армагеддона", — констатировал собеседник издания.
15:39 26.03.2026
 
© REUTERS / Dado Ruvic
Отвечая на вопрос о рисках глобального конфликта, эксперт перечислил три очага напряжения.
"Сейчас в мире есть три очага напряжения, где ситуация может развиться в глобальный конфликт. Это Восточная Европа, Ближний Восток (не только иранский трек) и Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай и американские прокси)", — отметил Блохин.
По его словам, все зависит от политической воли руководства многих стран и готовности себя сдерживать. "Збигнев Бжезинский написал в своей книге о евразийских Балканах, в которые входит как раз Ближний Восток", — пояснил эксперт.
Он добавил, что сейчас мы видим прямое столкновение США и Ирана, стратегическими партнерами которого являются Китай и Россия. Формальный союзник США — Европа, к которой у него много претензий, и арабские монархии Залива, где расположены военные базы США.
"Это клубок из различных стратегических интересов, который не так просто развязать. Но если начались разговоры о деэскалации, то скорее стороны не настроены доводить ситуацию до Армагеддона", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.
О том, какие бонусы может извлечь киевский режим из конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе" на сайте Украина.ру.
