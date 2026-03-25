Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе

Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе - 25.03.2026 Украина.ру

Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе

Война против Ирана сняла табу на убийство лидеров государств. И если был убит аятолла, который еще со времен Исламской революции занимал должности в руководстве 100-миллионного государства, то что мешает ликвидировать президента обычной европейской страны, у которого, к тому же, есть серьезные проблемы с легитимностью?

2026-03-25T15:00

2026-03-25T15:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников, который внимательно следит за основными военно-политическими тенденциями и по украинскому конфликту, и по международной тематике- Виталий, в предыдущий раз мы с вами общались за пару дней до войны на Ближнем Востоке. Вы тогда сказали, что даже если иранцы не нанесут США катастрофических потерь, то отыграются на Израиле. Однако сейчас мы видим немного другую картину, когда Иран в первую очередь бьет по американским базам и энергетическим объектам в странах Залива. Насколько такой подход себя оправдывает?- На самом деле Иран все равно отыгрывается на Израиле. Просто мы не видим всей картины, потому что в Израиле одна из самых жестких военных цензур в мире, по сравнению с которой мы с украинцами отдыхаем на пикнике. Они скрывают любую информацию о потерях и прилетах. Тем не менее, оттуда все равно приходят сведения, что там больше тысячи раненых. А если там больше тысячи раненых, то что же говорить о количестве убитых в Израиле?Повторюсь, отдельные фото и видео из Израиля с разрушениями после ударов со стороны Ирана и "Хезболлы" — это даже не одна десятая часть того, что по ним прилетает. Туда днем и вечером прилетает что-то серьезное. Сколько раз гиперзвуком стреляли по Израилю? Израиль это пропускает. "Железный купол" никак не справляется. Так что я не отказываюсь от своих слов, что Израиль в деле и получает по полной программе.Что касается стратегии Ирана, то еще со времен ирано-иракской войны говорили, что Тегеран при желании может перекрыть Ормузский пролив. Правда, в 1980е – 1990е годы у них не было таких технологий. А сейчас обычный кустарный дрон за пару десятков тысяч долларов запросто может поджечь крупный танкер, который перевозит нефть на миллиарды долларов. В этом плане все читаемо.- Чего ждать дальше?- Трамп мнил строил из себя императора галактики, а сейчас выглядит посмешищем для всего мира. Но это человек, который патологически не любит проигрывать. Я не верю, что он готов к конструктивному диалогу с Ираном. И слухи о том, что США готовят какую-то сухопутную операцию, в любой момент могут стать реальностью. Они вполне могут что-то такое смастерить.Конечно, пока сил на земле у США недостаточно. Да, они сейчас перебрасывают в регион 82-ю десантную дивизию и другие подразделения, но это в общей сложности несколько десятков тысяч человек. Чтобы создать серьезные проблемы Ирану, им нужно несколько сот опытных военнослужащих. Откуда их взять? Только из ЦАХАЛа.Поэтому я думаю, что если "коалиция Эпштейна" пойдет ва-банк и решится на сухопутную операцию, то основные ее тяготы будут нести израильтяне. И, соответственно, по ним будет еще больше прилетать.- Думаете, израильскую армию потащат в Сирию или в Ирак?- Необязательно. Израильтяне могут быть задействованы в десанте на остров Харт. Не одним же американцам подставляться под иранские дроны, бомбы и ракеты.Турция в этой затее точно участвовать не будет. Хотя Эрдоган одной рукой грозит Израилю, а другой – пропускает в этот же самый Израиль танкер с азербайджанской нефтью. Какое-то вторжение может начаться с территории иракского Курдистана. Этот контингент будет представлен израильтянами. Какого-то вторжения с территории Азербайджана я бы тоже не исключал, хотя Алиев, при всех своих странностях, все-таки окончил МГИМО и будет от этого всячески уклоняться, понимая, к каким последствиям для него это приведет.А если это будет просто десант на остров Харт, для "коалиции Эпштейна" это будет то же самое, что мы устроили для украинцев в Крынках. Это же 500 квадратных километров, которые насквозь простреливаются обычными РСЗО. Это самоубийство. Хотя я ничему не удивлюсь. Учитывая, что сейчас происходит с нашим "императором галактики".- Нет ли в ваших словах шапкозакидательства? Во-первых, иранская ПВО тоже несет потери. Во-вторых, Иран уязвим с точки зрения логистики. Поставлять ему помощь можно либо из России через Каспийское море, либо по железной дороге через Пакистан. А это все тоже простреливается.- Никакого шапкозакидательства в моих словах нет.Во-первых, что-то мне подсказывает, что есть какой-то экспресс из КНДР, который сильно помогает Ирану укреплять свое ПВО.Во-вторых, я в Иране бывал. Там много гор, а в этих горах много пещер еще со времен Александра Македонского, которые никакая бомба или ракета не возьмет. В этих пещерах можно спрятать все, что угодно. У иранцев в загашнике еще много всяких сюрпризов. Они к этой войне много лет готовились. Вы что думаете, что они не запаслись системами ПВО или дали противнику так просто ее уничтожить в первые три дня?В-третьих, мы же каждый день читаем новости, что "бракованные" американские самолеты падают то в Ираке, то в Кувейте. Их же не птицы сбивают. У израильской авиации тоже полно проблем, просто Израиль это скрывает. То есть иранское ПВО только усиливает свою работу. И именно потому, что идет этот экспресс из КНДР.- Россия и Китай, надо полагать, тоже Ирану помогают.- Помогают. Я вас уверяю, что наша помощь более, чем достаточная. И Россия, и Китай понимают, что стоит на кону. Но я все-таки хотел бы акцентировать внимание на КНДР. Когда я говорю, что оттуда идет помощь, все понимают, о чем идет речь.- Плавно переходим к теме Украины. Может ли киевский режим извлечь из этого конфликта политические и материальные бонусы? Как бы там ни было, у них есть опыт с дронами-перехватчиками. И они позиционируют себя как игрока, который готов воевать с Россией и напрямую, и косвенно.- Украина может извлечь из этого выгоды. Но и убытки она тоже может понести.Во-первых, война против Ирана сняла табу на убийство лидеров государств. И если был убит аятолла, который еще со времен Исламской революции занимал должности в руководстве 100-миллионного государства, то что мешает ликвидировать президента обычной европейской страны, у которого, к тому же, есть серьезные проблемы с легитимностью?Во-вторых, снаряды, ракеты и системы ПВО, которые могли бы пойти на помощь киевскому режиму, идут на Ближний Восток. И эти объемы только увеличиваются.В-третьих, Иран бьет не только по американским и израильским базам, но и по военным объектам других стран НАТО. Когда прилетело по позициям французского контингента в Ираке, там даже "двухсотые" были. По британской базе на Кипре тоже удары наносились. Франция и Великобритания как-то на это отреагировали? Нет. Более того, Иран сейчас наносит удары по энергетическим интересам Европы. Была какая-то реакция? Нет. Наоборот, европейцы начали выводить свои контингенты, чтобы по ним не прилетало.Какой из этого можно сделать вывод? НАТО не такая единая и консолидированная структура, как мы себе представляли. И если мы нанесем удары конвенциональным оружием по тому же Жешуву, откуда поступает оружие для Украины, никакого ответа не будет. И американцы не вмешаются.Трамп уже много раз говорил: "Зачем мне НАТО, если он не помогает нам на Ближнем Востоке?". А если европейцы отказываются помогать США воевать против страны, у которой ядерного оружия нет, то что они сделают ядерной державе? Да, у Франции и Великобритании есть ядерное оружие. Но зачем им рисковать своими территориями ради каких-то поляков?Повторюсь, ближневосточный конфликт может принести Украине следующие "дивиденды". Во-первых, мы можем начать сносить военные базы их европейских спонсоров на территории Европы. Во-вторых, мы можем начать охоту за верхушкой киевского режима, включая самого Зеленского. В-третьих, ручеек американских поставок Украине постепенно будет иссыхать.- Наверное, мы не будем бить по странам НАТО. Наше руководство исходит из того, что войну на Украине мы и без этого выигрываем.- Это да. В рамках войны на истощение в течение нескольких лет мы киевский режим и так победим, потому что у них закончится мотивированный людской резерв.Кстати, я опасался, что во второй половине 2026 года или в 2027 году у нас может начаться открытый вооруженный конфликт с частью европейских стран НАТО. Сами бы американцы не полезли, но Польша, Германия, Финляндия и Прибалтика могли рискнуть. А теперь мне кажется, что из-за событий на Ближнем Востоке это столкновение либо вообще не произойдет, либо отодвинуто на очень дальнюю перспективу. Почему? Потому что война против Ирана показала уязвимость не только "коалиции Эпштейна", но и НАТО в целом.А если же страны НАТО все решатся напрямую воевать с нами на Украине, мы, в соответствии с нашей ядерной доктриной, применим тактическое ядерное оружие и победим еще быстрее.- Вы сказали, что на Ближний Восток сейчас пойдет оружие, которое могло достаться Украине. Но именно сейчас киевский режим резко нарастил количество дроновых ударов и на линии соприкосновения, и по нашим стратегическим тылам.- А это как раз "привет" нашим европейским "партнерам".Как я уже сказал, они сразу же дистанцировались от войны против Ирана: "Для нас главное направление – Украина и Россия. Мы не собираемся тратить ресурсы на Ближний Восток". И сейчас их производственные базы ударных дронов, которые были развернуты в прошлом году на территории ЕС, работают в интересах киевского режима.Повторюсь, сейчас вся военно-экономическая машина Европы делает упор на различные беспилотники. Да, пока ВСУ превосходят нас по количеству дронов. Но мы решим эту проблему так же, как и в предыдущие разы. На любое их качество и количество мы ответим еще большим качеством и количеством. В ближайшие пару месяцев мы этот разрыв преодолеем.Конечно, европейцы могут наштамповать миллионы дронов. Но они не наштампуют главного – мотивированных и физически подготовленных украинцев, готовых воевать с Россией. Этот ресурс у киевского режима уже заканчивается. А мы пока даже вторую волну мобилизации проводить не собираемся.

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, иран, израиль, украина, дональд трамп, нато, фсб, россия, сво, дроны, кндр, пво, ракеты, авиация