Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом"

В Европе считают, что Трамп — это временное явление. И с приходом нового "Байдена", традиционного представителя американских элит, все встанет на свои места. Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву.

2026-03-23T19:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал вооруженным силам страны на пять дней отложить удары по энергетическим объектам Ирана, чтобы провести с Тегераном переговоры. МИД Ирана возможность переговоров с США отверг, утверждая, что Трамп "отступил из-за страха перед ответными действиями" Тегерана.- Константин Владимирович, тем временем в Персидский залив отправляются десантные корабли с морской пехотой США. Возможно, Трамп взял передышку перед наземной операцией?- То, что отправляется туда, для наземной операции недостаточно. Эти 2200 американских солдат, которые направляются в Персидский залив, станут лакомой целью для иранцев. Сколько нужно отправить пехоты, чтобы сменить режим?На пике военной кампании США в Афганистане там действовали 140 тысяч человек. У нас в зоне СВО 700 тысяч человек. Иранская армия — это почти миллион военнослужащих. Среди американских экспертов идут дискуссии о том, что даже нижняя пороговая отметка для начала наземной операции это 300 тысяч.Это будет стоить колоссальных денег. Риск в том, что на Ближнем Востоке у Трампа возникнет свой "Вьетнам". Скорее всего, Трамп не ожидал, что Иран будет масштабировать конфликт и идти по лестнице эскалации, нанося удары по американским базам, арабским государствам и Израилю. Очевидно, что ситуация для Трампа вышла из-под контроля. Молниеносной войны не получилось. Исходя из логики и здравого смысла, единственный выход из тупика — это переговоры. В том числе и для Ирана, который не сможет победить США.- Возможно, этого небольшого количества войск хватит для десантной операции на острове Харк, который называют нефтяным сердцем Ирана?- Возможно, этого хватит. Но Иран может этот остров уничтожить полностью. То есть пожертвовать своей инфраструктурой, но убить высадившихся американских морпехов.- Лидер киевского режима Зеленский, наблюдая за событиями на Ближнем Востоке и пытаясь в них участвовать, заявил, что испытывает нехорошие предчувствия относительно влияния этой войны на события на Украине. Эксперты констатируют, что переговорный процесс вокруг украинского конфликта пробуксовывает. На каком месте среди приоритетов Белого дома сейчас находится Украина?- Трамп потерял интерес как к самой Украине, так и к этим переговорам, угодив в иранский капкан. Поэтому Украина сейчас находится на первом месте, но только с конца списка американских приоритетов.- Чего не скажешь о европейцах. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне подписали декларацию о усиленном сотрудничестве в области безопасности и обороны. Этот документ номинальный характер имеет, учитывая скромные возможности Британии?- В Европе считают, что Трамп — это временное явление. И с приходом нового "Байдена", традиционного представителя американских элит, все встанет на свои места. Поэтому европейцы, включая британцев, будут пытаться поддержать Украину на плаву.- Вернемся к теме Ирана. Вы не разделяете алармистские высказывания некоторых экспертов, которые называют конфликт на Ближнем Востоке началом третьей мировой войны?- Все зависит от желания противоборствующих сторон начинать такой конфликт. Сейчас в мире есть три очага напряжения, где ситуация может развиться в глобальный конфликт. Это Восточная Европа, Ближний Восток (не только иранский трек) и Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай и американские прокси).Збигнев Бжезинский написал в своей книге о евразийских Балканах, в которые входит как раз Ближний Восток. Поэтому все зависит от политической воли руководства многих стран и готовности себя сдерживать. Сейчас мы видим прямое столкновение США и Ирана, стратегическими партнерами которого являются Китай и Россия.Формальный союзник США – Европа, к которой у него много претензий, и арабские монархии Залива, где расположены военные базы США. Это клубок из различных стратегических интересов, который не так просто развязать. Но если начались разговоры о деэскалации, то скорее стороны не настроены доводить ситуацию до Армагеддона.Также на эту тему - Когда процесс важнее результата: зачем США и Украина проводили переговоры во Флориде

https://ukraina.ru/20260323/1077077003.html

https://ukraina.ru/20260322/dmitriy-evstafev-posle-demilitarizatsii-ukrainy-na-blizhnem-vostoke-rossiya-vydvinet-kievu-novye-1077027646.html

Денис Рудометов

