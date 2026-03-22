"Мощный плацдарм для удара на Сумы": Алехин рассказал о продвижении группировки "Север"
2026-03-22T06:00
В зоне ответственности группировки войск "Север" заметно оживилась ситуация. Российская армия планомерно готовит мощный плацдарм для удара на Сумы. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Описывая ситуацию на Сумском направлении, Алехин сообщил, что в Краснопольском районе идет охват села Лесное. По его данным, сейчас продолжаются штурмовые действия в сторону Тарутино. Подразделения группировки атакуют Михайловку и с двух направлений заходят в Новодмитровку.
"Севернее Сум штурмовые группы продвигаются к линии Хотень — Корчаковка — Храповщина, выдавливая противника из лесополос в лесные массивы, которые вплотную примыкают к городской застройке областного центра", — рассказал Алехин.
По его словам, Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Сопычь. "Это бывший военный городок погранслужбы Украины (Сумской погранотряд бригадного уровня). Расположен на правом берегу реки Клевень, прямо по руслу которой проходит государственная граница с РФ", — пояснил автор.
Он добавил, что южнее, в Потаповке, ВСУ оборудовали район обороны. "Становится очевидным, что группировка "Север" формирует буферную зону южнее трассы М-02. Флангами мы уже охватываем участок обороны врага Толстодубово — Суходол — Кучеровка", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник контратакует, но становится уязвим на всех фронтах" на сайте Украина.ру.
О том, зачем школьному учителю идти на войну, о патриотическом воспитании, а также о работе связиста в зоне СВО — в материале Игоря Гомольского "Кто-то говорил, что я молодец, а кто-то — дурак, — директор школы Сергей Митягин о том, как ушел на войну" на сайте Украина.ру.
