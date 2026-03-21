Кто-то говорил, что я молодец, а кто-то - дурак, - директор школы Сергей Митягин о том, как ушел на войну

О том, зачем школьному учителю идти на войну, о патриотическом воспитании и контактах с учениками, а также о работе связиста в зоне проведения СВО, переходе к службе замполитом журналисту издания "Украина.ру" рассказал замкомроты 506-го гв мотострелкового полка 27-й гв мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", лейтенант Сергей Митягин.

2026-03-21T09:36

- Как вы попали на войну?- Я сам из Томской области. Как попал на войну? Подписал контракт на добровольной основе. Последнее место работы у меня школа. Был учителем-директором. В июле 2025 года был у меня выпускной вечер. Все организационные мероприятия закончились и в сентябре прибыл сюда.- А какой предмет читали?- Черчение.- Почему вы приняли такое решение? У вас ведь был свой участок фронта, - борьба за умы и души учеников.- Какая у меня мотивация? Да…мотивов много было. Когда они пересеклись в одной точке, было принято решение. Вообще задумывался об этом давно. Еще когда СВО началась. Тоже были причины. Всегда можно найти тысячу оправданий тому, почему все так, а не иначе. Но, в конечном итоге, я пришел к тому, что надо поучаствовать. Закончил все дела и уехал сюда.- Как коллеги отреагировали на ваше решение?- Коллеги…да по-разному. Кто-то сказал, что "ну ты и дурак". Кто-то назвал отчаянным, кто-то сказал, что я молодец. Не было какой-то однозначной реакции.- А боевой или хотя бы армейский опыт у вас имелся?- Армейский был. Я служил в 90-х годах и срочную службу, и по контракту. По ВУС я техник корабельного электромеханического оборудования.- Неожиданно. И как начинался ваш путь?- Приняли как родного. Все происходило достаточно быстро. В военкомате все быстро оформили, потом билеты-перелеты, пункт постоянной дислокации. Потом прибыл сюда, в пункт временной дислокации. Нигде надолго не задерживался. Буквально это было в пятницу вечером, а в понедельник утром поехал на задачу.- С чего начинали?- Связистом на Красноармейском направлении начинал. Ну, знаете, служба началась не прямо на ЛБС. Это был передовой пункт управления. Понятно, что там тоже опасность чувствовалась, но…я не знаю. Как-то спокойно к этому относился и отношусь. Если уж суждено, значит суждено. Поэтому хоть бойся, хоть не бойся, а будет так, как будет.- Связист – техническая специальность. У вас имелся соответствующий опыт?- Приходилось на гражданке, еще на заре юности, да и не только, заниматься этим вопросом. Связью, компьютерными сетями, локальными сетями. Тем более что связь нынче, — это уже не просто полевка, а последние события демонстрируют, насколько без нее тяжело. Пришлось, конечно, осваиваться, но учиться никогда не поздно, если есть желание научиться.- Вы приехали, приступили к работе и как дальше развивались события?- В сентябре приехал и буквально через пару дней уехал работать. А работа у связиста…у меня, по крайней мере, довольно рутинная. Обслуживание. Следишь за тем, чтобы все работало, чтобы была связь.Вообще наша рота управления занимается обеспечением связи между пунктами управления. В каждом подразделении свои связисты, но передовые пункты управления, командные пункты, — это все на нас. Оптоволокно, закрытая связь.Как это выглядит на практике? Да рутинная работа, правда. Была связь и вдруг пропала. Пошли искать, нашли обрыв. Ничего такого героического не было. Такое происходит постоянно и воспринимается просто, как работа, которую нужно оперативно делать. Потому, что без связи, как известно, нет управления, а без управления нет победы.- Обычно у педагогов, ушедших на войну, сохраняется обратная связь с учениками. Как у вас с этим?- Конечно, есть связь. Те, что уже взрослые, периодически пишут, лишних вопросов не задают. Спрашивают, как у меня дела, как жизнь, как здоровье, что вообще происходит. Что-то такое дежурное: поздравляют с Днем рождения, с Новым годом. Заодно спрашивают, как обстановка. Так и поддерживаем связь.- А есть среди взрослых учеников те, кто тоже ушел воевать?- Да, есть. С ними уже не общаемся. Они погибли.- Понимаю. Вы педагог, но, вместе с тем военнослужащий, да к тому же замполит. То есть можете смотреть на ситуацию с разных углов. В связи с этим вопрос: как говорить со школьниками о войне и надо ли вообще говорить с ними об этом?- В любом случае, для разных школьных возрастов информация должна быть адаптированной, дозированной. Я не знаю…как в советские годы было? Для детей писал Аркадий Гайдар, в том числе и про войну. А вот про ужасы войны, - то, что уже для старшего школьного возраста, писали другие авторы. Все должно быть в меру. А рассказывать об этом, конечно же, надо. Потому, что у нас, к сожалению, патриотической работой тридцать лет не занимались, а сейчас вдруг опомнились. Вот пару лет как. Но лучше поздно, чем никогда. Другое дело, что подходить к этому всему надо разумно.- Вы пришли связистом, а теперь замполит. Как так получилось?- Как получилось? Замполит, который у нас был, перевелся в другое подразделение, должность оказалась вакантной, и вот перед Новым годом, когда я в ПВД приехал, мне ее предложили. Потом уехал на курсы и вот недавно приехал обратно. Курсы месяц длились. Там они разные есть. В зависимости от программы. Ну вот теперь с новыми знаниями, с новыми силами буду дальше служить России.О боевом пути другого участника СВО - "Герой России Дмитрий Коноплев: со дня подписания контракта, я постоянно двигался к Красноармейску"

Игорь Гомольский

