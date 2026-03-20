https://ukraina.ru/20260320/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-protivnik-kontratakuet-no-stanovitsya-uyazvim-na-vsekh-frontakh-1076993178.html

Спецоперация на минувшей неделе. Противник контратакует, но становится уязвим на всех фронтах

Заметно оживилась ситуация в зоне ответственности группировки войск "Север". Наша армия, судя по поступающим данным, планомерно готовит мощный плацдарм для удара на Сумы.

2026-03-20T05:40

россия

константиновка

сумы

александр сырский

вооруженные силы украины

спецоперация

сво

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

В Краснопольском районе идет охват населенного пункта Лесное, продолжаются штурмовые действия в сторону Тарутино. Подразделения группировки атакуют Михайловку и с двух направлений заходят в Новодмитровку. Севернее Сум штурмовые группы продвигаются к линии Хотень — Корчаковка — Храповщина, выдавливая противника из лесополос в лесные массивы, которые вплотную примыкают к городской застройке областного центра.Минобороны РФ официально сообщило о том, что в результате активных действий установлен контроль над населенным пунктом Сопычь. Это бывший военный городок погранслужбы Украины (Сумской погранотряд бригадного уровня). Расположен на правом берегу реки Клевень, прямо по руслу которой проходит государственная граница с РФ. По сути, это плацдарм, который враг использовал для обстрелов нашей территории и контроля приграничья. Южнее, в Потаповке, противник оборудовал район обороны, который отделяет наш плацдарм в Сопычи от участка буферной зоны Бобылевка — Червоная Заря.Становится очевидным, что группировка "Север" формирует буферную зону южнее трассы М-02. Флангами мы уже охватываем участок обороны врага Толстодубово — Суходол — Кучеровка. Накануне по Кучеровке уже отработали огнем наши артиллеристы. Противник понимает, что мы его зажимаем. Наши бойцы продолжают успешные наступательные действия в Краснопольском районе Сумской области, одновременно отразив контратаки В районе села Сопычь продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых наши бойцы отразили контратаку трех штурмовых групп 48-го отряда спецназначения ВСУ. Продолжаются наступательные действия "северян" и в Харьковской области.Войска группировки "Запад" продвинулись восточнее Купянска и в направлении Боровой. Подразделения 1-й танковой армии продолжают уничтожение вражеских расчетов БПЛА на правом берегу реки Оскол в районе населённых пунктов Лесная Стенка и Хомино. На этом участке "птахи Мадьяра", пытаются наладить снабжение подразделений ВСУ на восточном берегу. Для их прикрытия регулярно прибывают новые мобильные огневые группы ПВО, но всё тщетно. За последние дни среди пораженных целей всё чаще фиксируются боевые бронемашины, на которых доставляют операторов беспилотников на позиции.В зоне ответственности группировки войск "Днепр" наши подразделения методично зачищают населенные пункты Веселянка, Магдалиновка и Запасное. Главная цель на данном участке — формирование надежного плацдарма для масштабного весенне-летнего наступления в обход Орехово с прицелом на Запорожье. Гораздо более динамичная картина складывается в полосе наступления группировки "Восток", которая сейчас находится на острие атакующих действий. Силами 35-й и 5-й армий продолжаются мощные накаты западнее Гуляйполя. Российские бойцы уже вышли к восточным окраинам города. Потеря Гуляйполя станет для противника не просто тактическим поражением, а приведет к каскадному обрушению всего фланга Ореховской группировки ВСУ.Севернее, в районе Верхней Терсы, бои перешли в городскую черту. После взятия этого населенного пункта и освобождения Воздвиженки, подразделения 5-й и 36-й армий смогут выйти на Любицкое. Пытаясь сковать продвижение наших войск, командование ВСУ ежедневно бросает в контратаки неподготовленную пехоту. Противник пытается просачиваться между нашими опорными пунктами в "серые зоны", однако из-за катастрофической нехватки личного состава закрепиться на этих территориях украинским формированиям не удается.Добропольский участок фронта становится всё более горячим. Это фактически последний серьезный оборонительный рубеж противника на Донбассе. За ним начинаются малонаселенные степи Харьковской и Днепропетровской областей, где развивать наступление российской армии будет значительно проще. Заняв Гришино и завязав бои на окраинах Сергеевки, штурмовики развивают наступление юго-западнее Доброполья. Цель — взять группировку ВСУ в клещи. Одновременно идет фронтальное давление в районе населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое. За Белицкое развернулись ожесточенные городские бои: ВС РФ охватывают город с севера и юга, уже заняты южные и восточные окраины. Встречное сражение в Новом Донбассе также складывается в пользу российской армии.Продолжается операция по охвату Константиновки с юга, востока и северо-востока. На южном фасе между Ильиновкой и Долгой Балкой российские войска взяли под контроль ряд важных лесополос. Противник, осознавая угрозу окружения, отчаянно контратакует из района Новодмитровки в сторону Часова Яра. Начали поступать сообщения с Константиновского направления — на первый взгляд, даже неожиданные. ВСУ начали наступление на Часов Яр.В принципе логика украинских генералов понятна: кто контролирует "царь-гору", тот и держит под прицелом лежащую в низине Константиновку. Наши военкоры с мест сообщают, что обстановка западнее Часова Яра остаётся напряженной. Противник накапливается в Николаевке и Червоном. Через эти населенные пункты проходит разветвленная сеть траншей и блиндажей, которая обеспечивает укрытие и позволяет перебрасывать пехоту. Оттуда малыми группами противник пытается продвинуться в направлении Шевченко, при этом организовать там устойчивую оборону сложно — частный сектор сильно разрушен… Живая сила противника, не имея возможности для дальнейшего продвижения, отправляется вперед лишь для „демонстрации контроля “, которого нет.Очередной наступ Сырского совпал с ухудшением ситуации для украинской армии в Константиновке на фоне развивающегося логистического кризиса. Грузы доставляются в основном БПЛА, а укро-пехоту заводят в город, по сообщению с мест, через Новоселовку, Лозовую Балку и Молочарку. "Птахи Мадьяра" пытаются поставить над ними антидроновый зонтик, но несут огромные потери. В войсках группировки "Юг" созданы отряды воздушных разведчиков, в которые включены опытные РЭРовцы. Они системно мониторят места запуска, отслеживают логистику вражеских расчетов БПЛА и вычисляют точки взлета дронов.Славянско-Краматорская агломерация. На севере эпицентр боев сместился к подступам Рай-Александровки. Накануне подтвердилось освобождение Калеников — важного населенного пункта, который сливается с Резниковкой и самой Рай-Александровкой в единую агломерацию. Движение по сплошной жилой застройке в низинах дает тактическое преимущество наступающим силам.Потеря Калеников серьезно осложнила положение ВСУ в районе Кривой Луки. Одновременно с юга к Рай-Александровке прорываются российские подразделения, ранее освободившие Федоровку Вторую и Липовку. Бои за саму Рай-Александровку фактически уже начались. Взятие этого ключевого опорного пункта позволит ВС РФ накопить резервы и подтянуть ствольную артиллерию для прямого огневого контроля над Славянском и Краматорском.Весьма любопытная информация военных украинских СМИ о том, что сейчас фиксируется по сообщениям противника по Славянскому направлению. Фиксируется усиление давления со стороны ВС РФ. Лобовых штурмов почти нет — работа идёт через износ и постепенное сжатие обороны. Продвижение, по их оценке, идёт западнее Резниковки по посадкам — медленно, но стабильно. Основной вектор — выход в район Каленики и давление на Рай-Александровку. Параллельно отмечаются попытки захода российских подразделений в северо-восточную часть Рай-Александровки через балки, а также давление с других направлений через подготовленные проходы.Активно работают артиллерия и FPV — удары по позициям и логистике. Бои идут на нескольких участках: Липовка, Никифоровка, район Рай-Александровки. Линия остаётся нестабильной. Отдельно указывается на рост активности ВС РФ на смежных участках. После потери Северска, по их оценке, появилась возможность концентрировать резервы. Сообщается о продвижении в районах Миньковки, Васюковки и Приволья, а также о расхождениях между реальной ситуацией и официальными докладами.Интенсивность высокая — более 100 штурмовых действий за месяц. Дополнительный фактор — Северский Донец: из-за разлива меньше попыток форсирования, при этом часть Ямполя остаётся в серой зоне.На Покровском участке противник после неудачных контратак потерял больше двадцати своих так называемых "элитных" штурмовых групп. Выдохся. Сейчас активных атак с их стороны не фиксируется. В основном идет война дронов. Кто быстрее, выше, точнее. Наши подразделения проводят зачистку того самого "слоеного пирога" на участках от Вишневого до Новоалександровки, от Березового до Сосновки и от Рыбного до Косовцево. ВСУ раньше умудрялись заскакивать туда мелкими группами, рассредотачивались по постройкам и лесопосадкам. Теперь их оттуда методично выкуривают. Под Новоскелетоватым противник пытался навести насыпную переправу и мост, чтобы перебросить резервы к линии фронта. Наша авиация сработала точно — путепровод разрушен. Резервы не доехали.По последней информации у Гуляйполя продолжается активная боевая работа по логистике. Со стороны Риздвянки наши войска перекрывают дороги, ведущие в район Косовцево. Под контроль перешел участок до Воздвижевки. Расширяем зону контроля от Доброполья. От Цветкового двигаемся к Верхней Терсе. На этом направлении есть успехи у села Гуляйпольское. Как сообщает "Дневник Десантника", наши атакующие действия от Мирного приближают нас к селу. ВСУ сейчас задействуют основную логистическую трассу Омельник-Зализничное. Там у них три мощных укрепрайона в районе Новоселовки. Но трасса идет в низине, а у нас преимущество на высотах с южной и восточной сторон. Противника спасает только высотка севернее. Но долго ли продержится?Отдельно стоит сказать про логистику. В войсках группировок сейчас идет смена периодов эксплуатации с осенне-зимнего на весенне-летний. Для тех, кто не в курсе: это не просто смена колес. Это огромный пласт работы. Командиры всех уровней вынуждены выделять силы и средства на подвоз, складирование, распределение технических жидкостей, масел, запчастей. Надо провести регламентные работы с техникой и вооружением. Это создает нагрузку на транспортную систему и требует ее усиленной защиты от дронов противника. Поэтому темпы продвижения могут временно замедляться. Но оперативная инициатива остается за нами. Мы не останавливаемся, просто работаем с умом, готовимся к лету.При этом российской армии удаётся поддерживать высокие темпы наступления на важнейших участках фронта СВО. В последнее время погодные условия не слишком этому благоприятствуют, но говорить об остановке наступательных действий не приходится.О беспрецедентной атаке на Краснодар и область - в статье Павла Котова "Атака на Краснодар. Теперь официально - прилететь может куда угодно"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

