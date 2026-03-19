"Трамп предал идеалы MAGA": Суслов заявил о развороте политики США на 180 градусов
Внешнеполитический курс Дональда Трампа развернулся на 180 градусов, похоронив идеалы движения MAGA. Вместо концентрации на внутренних делах Белый дом ввязался в опасные внешние интервенции. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
04:15 19.03.2026
 
Внешнеполитический курс Дональда Трампа развернулся на 180 градусов, похоронив идеалы движения MAGA. Вместо концентрации на внутренних делах Белый дом ввязался в опасные внешние интервенции. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.
