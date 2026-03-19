https://ukraina.ru/20260319/tramp-predal-idealy-maga-suslov-zayavil-o-razvorote-politiki-ssha-na-180-gradusov-1076933294.html

"Трамп предал идеалы MAGA": Суслов заявил о развороте политики США на 180 градусов

"Трамп предал идеалы MAGA": Суслов заявил о развороте политики США на 180 градусов - 19.03.2026 Украина.ру

"Трамп предал идеалы MAGA": Суслов заявил о развороте политики США на 180 градусов

Внешнеполитический курс Дональда Трампа развернулся на 180 градусов, похоронив идеалы движения MAGA. Вместо концентрации на внутренних делах Белый дом ввязался в опасные внешние интервенции. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-03-19T04:15

2026-03-19T04:15

2026-03-19T04:15

новости

сша

россия

британия

дональд трамп

суслов

джей ди вэнс

такер карлсон

международные отношения

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/04/1062913484_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_35e0e230639dda9741b0bce4bef7be0c.jpg

Суслов подтвердил тезис журналиста о том, что внешнеполитическая повестка президента США Дональда Трампа развернулась на 180 градусов. Политолог напомнил, что изначально движение MAGA подразумевало концентрацию на внутренних делах и главных стратегических направлениях, а также отказ от смены режимов в других странах и применения вооруженных сил без жизненной необходимости. "Трамп предал эти идеалы", — заявил Суслов.По его словам, это привело к оттоку сторонников. "Поэтому те представители MAGA, которые действительно верны этим идеалам и принципам, отвернулись от Трампа. Трамп обвиняет их в ренегатстве. Он в духе Людовика XIV говорит: "MAGA – это я. Моя идеология должна колебаться вместе со мной". Но на самом деле – это не так", — пояснил эксперт.Суслов перечислил, кто, по его мнению, является настоящими носителями идеологии MAGA. "MAGA – это [журналист Такер] Карлсон, [конгрессвумен Марджори Тейлор] Грин, [экс-конгрессвумен Тулси] Габбард и [вице-президент Джей-Ди] Вэнс (причем образца 2024 года, а не сейчас). Сейчас видно, что Вэнс не рад тому, что США творят во внешней политике", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.

сша

россия

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

