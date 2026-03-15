Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну

Европа не заинтересована в мире на Украине. Мир без стратегического поражения на условиях и понимании Анкориджа – это стратегическое поражение Европы и унижение нынешних европейских руководителей. Поэтому они сделают все, чтобы киевский режим мог сопротивляться еще как минимум полтора-два года

2026-03-15T07:00

Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее послы Британии и Франции вызваны в МИД России из-за ударов ракетами StormShadow по Брянску. Им указали на непосредственную причастность их стран к этой террористической атаке. Москва также подчеркнула, что в случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях Киева на них ляжет ответственность за эскалацию напряженности.- Дмитрий Вячеславович, правильно ли я понимаю, что этот удар нужен был Зеленскому, европейцам и британцам, чтобы снова привлечь к себе внимание, которое сместилось от Украины к Ирану? И как мы будем на это отвечать?- Европа и киевский режим, который выполняет инструкции своих европейских кураторов, пытаются сорвать переговорный процесс.Несмотря на то, что внимание всего мира сейчас сосредоточено на Иране, диалог между Россией и США в том числе и по Украине не прерывается. Был звонок Дональда Трампу Владимиру Путину. Был визит Кирилла Дмитриева в США. Также анонсируется следующая трехсторонняя встреча. Об этом Уиткофф сказал. А европейцы хотят сорвать переговорный процесс, который пока продолжается без европейского участия. Хотя всем понятно, что с европейским участием никакого переговорного процесса в принципе быть не может.Европа затягивает вооруженный конфликт. Европа открытым текстом требует от Украины продолжать войну, рассчитывая на истощение России. И чтобы продемонстрировать, что без Европы никакие мирные соглашения в принципе быть не могут, они наносят соответствующие террористические удары по российской территории.Как на это отвечать?Во-первых, необходимо наращивать удары возмездия по украинской территории. В том числе переходить к ударам по центрам принятия решений.Во-вторых, надо усиливать меры в отношении тех, кто реально с нами воюет. Как минимум надо усиливать меры ядерного устрашения в отношении Европы и Великобритании, которая несет прямую ответственность за гибель людей в Брянске. А как максимум пора бы уже переходить к военно-техническим мерам гибридного характера в отношении Великобритании и всех остальных.- Страны ЕС действительно пообещали выделить средства киевскому режиму деньги на затягивание конфликта. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в партии "Слуга народа". По его словам, европейцы сказали следующее: "Повоюйте еще два года. Мы дадим вам деньги". Чего конкретно Европа добивается? И можно ли в связи с этим забыть про выборы на Украине?- Про выборы на Украине можно забыть. Тем более, Зеленский на этот счет уже несколько раз менял свою точку зрения.Сначала под давлением США он говорил: "Дайте мне перемирие на несколько недель. Я проведу выборы". Потом европейцы на это гневно отреагировали: "Ты сам-то понял, что сказал? Давай срочно отыгрывай". И Зеленский отыграл: "Выборы будут возможны только после полного окончательного мирного урегулирования". Что такое "окончательное мирное урегулирование" в их интерпретации? Об этом прямым текстом говорил Мерц: "Оно невозможно до тех пор, пока европейские хотелки не будут удовлетворены и Европа не будет за столом переговоров". Одним словом, пока России не будет нанесено стратегическое поражение.Почему Европа требует от Украины воевать еще полтора-два года?Во-первых, Европа не заинтересована в мире. Мир без стратегического поражения на условиях и понимании Анкориджа – это стратегическое поражение Европы и унижение нынешних европейских руководителей. Он продемонстрирует провал той политики, которую они проводили на протяжении последних нескольких лет. Это будет означать, что самый большой после Второй мировой войны вооруженный конфликт в Европе будет завершен вопреки участию европейских руководителей. Естественно, они хотят этого избежать.Во-вторых, Европа рассчитывает истощить Россию. Дескать, за эти полтора-два года в России может наступить экономический кризис или нехватка добровольцев, когда Москва будет вынуждена пойти на какие-то непопулярные с внутриполитической точки зрения меры. Но прежде всего, они рассчитывают на экономическое истощение России.А от того, что Украина за эти полтора-два года может истощиться до нуля и что это действительно может стать войной до последнего украинца, Европе ни жарко, ни холодно. То, что она может исчезнуть не только как киевский режим, но и как страна, — это для них сопутствующий ущерб. Им главное ослабить Россию.- Также Европа рассчитывает, что за эти полтора-два года она перезагрузит свой ВПК. При этом СВО продолжается уже больше четырех лет. Но они все равно каждый раз говорят про эти "еще полтора-два года", а у них ничего не получается. И тут еще энергетический кризис из-за войны против Ирана подоспел.- Как я уже сказал, они все равно рассчитывают, что в России за эти полтора-два года начнется экономический кризис, когда мы будем стагнировать в плане развития своего ВПК. При этом они рассчитывают, что за это время начнут приносит дивиденды их инвестиции и решения, которые европейцы сделали до того. Вы же понимаете, что ты не можешь моментально получить отдачу от вложений в свою оборонку. А вот за это время их новые заводы и логистические цепочки могут начать работать.Кроме того, европейцы всерьез стали повышать оборонные расходы и говорить о милитаризации с началом президентства Трампа, когда он заставил большинство европейцев, за исключением Испании, повысить траты на безопасность до 5% от ВВП. И они рассчитывают, что с течением времени от этой ремилитаризации произойдет какая-то материальная отдача, когда они будут с позицией силы подходить к отношениям с Россией на фоне истощения самой России.Они снова попытаются нанести нам стратегическое поражение.- Переходим к теме Ближнего Востока. США руками Ирана закрыли Ормузский пролив, однако Иран открывает его для танкеров Индии. Получается, что концепция управляемого хаоса, на который они рассчитывали в отношении этого конфликта, проваливается. Так ли это?- США, развязывая эту авантюру, всерьез рассчитывали на моментальный крах Ирана.Как максимум они думали, что аморальное и беззаконное убийство Али Хаменеи вызовет дестабилизацию власти, внутреннее восстание, ликвидацию исламской республики и смену режима. В этом случае Трамп объявил бы себя победителем, решившим иранскую проблему, с которой США не могли справиться с 1979 года.Как минимум они рассчитывали на реализацию венесуэльского сценария. Это когда даже без свержения режима, испугавшись преобладающей военной мощи США, к власти в Иране вместо Хаменеи придет какой-то умеренный аналог Делси Родригез, встанет на одно колено, поцелует руку Трампу и скажет: "Иран будет делать все, что ты скажешь. Только не надо бомбить".Но ни тот, ни другой сценарий не реализовался. Система власти в Иране стабильна. При этом Иран наносит США огромный военный и экономический ущерб. Экономический – это перекрытие Ормузского пролива. Военный – серьезное истощение американских военных ресурсов в части ракет и противоракет.Планы Трампа провалились. И то, что США даже не брали в расчет перекрытие Ормузского пролива, подтверждает, что они надеялись на моментальную победу. Иначе их просчеты объяснить невозможно. Очевидно, что капитуляции Ирана не будет. США истощают свои военные ресурсы. Несут политические и экономические издержки. И Трамп задумался о некоем выходе из этой ситуации.Понятно, что он уже объявил о своей победе. Несмотря на то, что ничего еще не закончилось. Но ему нужно завершить войну хотя бы вничью.- Какие теперь политические перспективы самого Трампа? Не кажется ли вам, что он сейчас делает ровно то же самое, в чем обвинял Байдена – ввязывается в бессмысленные войны.- Вы правильно сказали, что внешнеполитическая повестка Трампа развернулась на 180 градусов. Движение MAGA подразумевало концентрацию на внутренних делах и главных стратегических направлениях, а также отказ от смены режимов в других странах и применения вооруженных сил без жизненной необходимости. Трамп предал эти идеалы. Поэтому те представители MAGA, которые действительно верны этим идеалам и принципам, отвернулись от Трампа.Трамп обвиняет их в ренегатстве. Он в духе Людовика XIV говорит: "MAGA – это я. Моя идеология должна колебаться вместе со мной". Но на самом деле – это не так. MAGA – это Такер Карлсон, Марджори Тейлор Грин, Тулси Габбард и Джей-Ди Вэнс (причем образца 2024 года, а с не сейчас). Сейчас видно, что Вэнс не рад тому, что США творят во внешней политике.Главная ошибка Трампа в том, что он поддался на разговоры неоконсерваторов, лидером которых внутри его администрации является Марко Рубио. Он пошел по этому скользкому пути внешних интервенций и попыток утверждения американского доминирования с помощью применения военной силы. Ключевым моментом в этом повороте Трампа стала именно Венесуэла. Похищение Мадуро показалось ему грандиозным успехом, который создал впечатление, что так можно со всеми. Но в случае с Ираном коса нашла на камень.Это не означает, что Трамп снова развернется на 180 градусов. Задача сменить режим на Кубе по-прежнему будет реализовываться. До конца президентского срока Трампа они будут сделать все, чтобы Кубу задушить. Но в целом к применению силы после иранского фиаско они будут подходить более осторожно.- Приведут ли эти внешнеполитические авантюры Трампа к расколу внутри США?- Этот раскол объективный и двойной. С одной стороны, это усиление поляризации между демократами и республиканцами. С другой стороны, это конфликт внутри самой республиканской партии.Демократы уже сделали Иран одним из главных инструментов внутриполитической борьбы с Трампом. То, насколько непродуманной была эта агрессия, они используют в преддверии промежуточных выборов. Если Трамп все же решится на наземную операцию, это будет грозить ему импичментом. Поэтому вероятность этого невелика.Что касается самих республиканцев, то, как я уже сказал, они раскололись на сторонников MAGA и неоконсерваторов. MAGA поддерживается большинством рядовых республиканцев, а неоконсерваторы поддерживаются большинством республиканских элит. Исход этой борьбы зависит от того, когда и чем закончится иранская авантюра.Если она закончится фиаско для США, это усилит MAGA. 